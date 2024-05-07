ما المقصود بالطاقة الكهرومائية؟

تعد الطاقة الكهرومائية، والمعروفة أيضًا باسم الطاقة الهيدروليكية أو الطاقة المائية، مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الطاقة. وقد زادت قدرتها بأكثر من 70% في السنوات العشرين الماضية، وفي عام 2020، كانت أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون، وهي المسؤولة عن سدس إجمالي توليد الكهرباء العالمي.1

وتكون الطاقة الكهرومائية محل تقدير في الغالب بسبب قابليتها للتجديد والموثوقية. فالوقود الأحفوري (ويشمل الفحم والنفط والغاز) محدود الإمدادات، لكن يمكن توليد الطاقة الكهرومائية إلى أجل غير مسمى دون استنزاف الموارد الطبيعية للأرض. أما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فتعتمد على الظروف الجوية؛ ومع ذلك، يمكن توليد الطاقة الكهرومائية باستمرار على مدار العام.

كما تعتبر الطاقة الكهرومائية مصدر طاقة نظيفة. كما أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما) تكون أقل من تلك الناتجة عن إنتاج الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، ما يجعلها خيارًا أكثر استدامة حيث تحاول الشركات والدول والمجتمعات المحلية التخفيف من آثار تغير المناخ. وعادة ما تعمل محطات الطاقة الكهرومائية بكفاءة أكبر من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وتوفر بعض طرق إنتاج الطاقة الكهرومائية فرصًا لتخزين فائض الطاقة، ما قد يساعد في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الكهربائية الإجمالية.

