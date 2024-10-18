ما المقصود بتكنولوجيا المعلومات المستدامة؟

تتضمن تكنولوجيا المعلومات المستدامة، والتي تُعرف أيضًا باسم تكنولوجيا المعلومات الخضراء، إيجاد طرق لتصميم وتصنيع واستخدام والتخلص من معدات تكنولوجيا المعلومات (أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول والخوادم والأنظمة المرتبطة بها) بطرق صديقة للبيئة. ويشمل أيضًا فهم تأثير عمليات تكنولوجيا المعلومات الكاملة لتحديد الفرص المتاحة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة.

نظرًا لأن الشركات تعطي الأولوية بشكل متزايد لجهود المسؤولية المؤسسية، فإن قادة تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) يسعون إلى اتباع ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة. ويتمثل هدفهم في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، مع الحفاظ على الوظائف بشكل عام والكشف عن مواطن التوفير المحتملة في التكلفة.

ما المقصود بالاستدامة؟

يشير مصطلح الاستدامة إلى الاستخدام المسؤول للموارد لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. في سياق تكنولوجيا المعلومات، يعني ذلك تطبيق التقنيات والممارسات التي تدعم أهداف العمل مع تقليل الأثر البيئي لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وعادةً ما يتم قياس ممارسات الاستدامة في أي مؤسسة في ضوء مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).