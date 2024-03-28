تَستخدِم المؤسسات مراكز البيانات الخضراء لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة والموارد، وتوفير دورات حياة أطول للبنية التحتية، وتقليل تكاليف مركز البيانات وتقليل تأثير الكربون. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي إعادة استخدام أو إعادة تدوير المعدات المادية والحرارة الناتجة عن أنظمة الحوسبة. غالبًا ما تستخدم مراكز البيانات الخضراء أيضًا الطاقة التي يتم الحصول عليها من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف الشامل هو إعطاء الأولوية لكفاءة مركز البيانات والاستدامة البيئية من خلال استخدام مناهج ذكية للطاقة.

تُعَد استدامة مركز البيانات جزءًا مهمًا من تحسين استخدام الموارد التنظيمية وتعزيز الجدوى على المدى الطويل. يساعد اعتماد تدابير موفِّرة للطاقة المؤسسات على خفض التكاليف عن طريق تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة لمراكز البيانات.

من خلال تبني تقنيات مثل المحاكاة الافتراضية، والأجهزة الموفِّرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة في مراكز البيانات، يمكن للمؤسسات تحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات وتوفير المال.