منذ عشرين عامًا، كان الترميز محدودًا بالحدود. كانت قيود النطاق الترددي وقوة المعالجة المحدودة تجبر المطورين دائمًا على الانتباه لطول التعليمات البرمجية الخاصة بهم وتعقيدها. ولكن مع تمكين التكنولوجيا لمزيد من الابتكار، لم يَعُد المبرمجون مقيدين بالحجم.
على سبيل المثال، سمحت قوة الحوسبة الأكبر بمعالجة أسرع للملفات والتطبيقات الكبيرة. وسمحت المكتبات والأطر مفتوحة المصدر لمهندسي البرمجيات بإعادة استخدام أجزاء من التعليمات البرمجية في مشاريعهم، ما أتاح إمكانات أكبر. وأدى هذا أيضًا إلى ظهور برامج ذات أسطر أكثر من التعليمات البرمجية—والمزيد من قوة المعالجة المطلوبة لتحليلها. وكانت النتيجة غير المقصودة زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء.
مع سعي الشركات لتحويل الأعمال وتنفيذ ممارسات أكثر استدامة، فإنها تتعمق في العمليات القائمة للعثور على كفاءات جديدة. ويشمل ذلك تقييم عناصر أساسية لعمليات الأعمال لديهم، بدءًا من تخزين البيانات بشكل أكثر كفاءة ووصولاً إلى فحص كيفية كتابة التعليمات البرمجية.
في هذا المقال، سنستكشف كيف يساعد الترميز الأخضر المؤسسات في إيجاد طرق مبتكرة لإعطاء الأولوية للاستدامة والوصول إلى أهداف خفض الطاقة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
الترميز الأخضر هو ممارسة حوسبة مستدامة بيئيًا تهدف إلى تقليل الطاقة المستهلكة في معالجة أسطر التعليمات البرمجية، ومن ثم مساعدة المؤسسات على تقليل استهلاك الطاقة الكلي. ولقد حددت العديد من المؤسسات أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة استجابة لأزمة تغير المناخ واللوائح العالمية؛ ويُعد الترميز الأخضر وسيلة لدعم هذه الأهداف البيئية.
الترميز الأخضر هو جزء من الحوسبة الخضراء، فهو ممارسة تهدف إلى الحد من التأثير البيئي للتكنولوجيا، بما في ذلك تقليل البصمة الكربونية في العمليات عالية الكثافة، مثل خطوط التصنيع ومراكز البيانات وحتى العمليات اليومية لفرق الأعمال. ويشمل هذا الإطار الأكبر للحوسبة الخضراء أيضًا البرمجيات الخضراء—التطبيقات التي تم بناؤها باستخدام ممارسات الترميز الأخضر.
أسهمت التطورات التي حدثت في التقنية—بداية من البيانات الضخمة ووصولًا إلى استخراج البيانات—في زيادة هائلة في استهلاك الطاقة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وفقًا لرابطة أجهزة الحوسبة، تضاعف استهلاك الطاقة السنوي في مراكز البيانات على مدار العقد الماضي. وأصبحت الآن الحوسبة وتقنية المعلومات مسؤولتين عمَّا يتراوح بين 1.8% و3.9% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
لفهم كيفية قدرة الترميز الأخضر على تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كامل، فمن المفيد التعمق في استهلاك الطاقة للبرمجيات:
أظهرت الأبحاث الحديثة المتعلقة بسرعة وطاقة استخدام لغات البرمجة المختلفة أن لغة البرمجة C كانت الأكثر كفاءة من حيث السرعة، ما نتج عنه تقليل استخدام الطاقة والذاكرة وتوفير فرصة محتملة أخرى لتوفير الطاقة. ولكن، لا يزال يوجد بعض الجدل بشأن كيفية تحقيق ذلك والمقاييس التي يجب استخدامها لتقييم توفير الطاقة.
يبدأ الترميز الأخضر بالمبادئ نفسها المستخدمة في الترميز التقليدي. ولتقليل كمية الطاقة المطلوبة لمعالجة التعليمات البرمجية، يمكن للمطورين تبني مبادئ البرمجة الأقل استهلاكًا للطاقة ضمن دورة حياة عمليات التطوير.
يركز نهج "البرمجة الرشيقة" على استخدام الحد الأدنى من المعالجة اللازمة لتقديم التطبيق النهائي. فعلى سبيل المثال، يمكن لمطوري مواقع الويب إعطاء الأولوية لتقليل حجم الملف (مثل تبديل الوسائط عالية الجودة بملفات أصغر). ولا يؤدي ذلك إلى تسريع أوقات تحميل الموقع الإلكتروني فحسب، بل يحسِّن أيضًا من تجربة المستخدم.
يهدف الترميز الرشيق أيضًا إلى تقليل التضخم في التعليمات البرمجية، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التعليمات البرمجية الطويلة أو البطيئة بشكل غير ضروري والتي تهدر الموارد. ويمكن أن تكون التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر عاملاً مساهمًا في هذا التضخم البرمجي. نظرًا إلى أن التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر مُصممة لخدمة مجموعة واسعة من التطبيقات، فإنها تحتوي على كمية كبيرة من التعليمات البرمجية التي لا تُستخدم في البرمجية المحددة. على سبيل المثال، قد يسحب مطوّر مكتبة كاملة إلى صورة ما، بينما لا يحتاج إلا إلى جزء بسيط من وظائفها. تستخدم هذه التعليمات البرمجية الزائدة قدرة معالجة إضافية وتؤدي إلى انبعاثات كربونية فائضة.
من خلال تبنّي ممارسات البرمجة الرشيقة، يصبح من المرجح أن يصمّم المطوّرون تعليمات برمجية تستخدم أقل قدر ممكن من المعالجة، مع ضمان تحقيق النتائج المطلوبة.
عادةً ما تُصمَّم مبادئ الترميز الأخضر لتكمل معايير وممارسات الاستدامة لتكنولوجيا المعلومات الموجودة بالفعل في جميع أنحاء المؤسسة. وتمامًا كما هو الحال عند تنفيذ مبادرات الاستدامة في مجالات أخرى بالمؤسسة، يتطلّب الترميز الأخضر تغييرات هيكلية وثقافية على حد سواء.
بعيدًا عن فوائد توفير الطاقة، قد تكتشف الشركات أيضًا مزايا إضافية لممارسات الترميز الأخضر، بما في ذلك ما يلي:
لمعرفة المزيد عن IBM والترميز الأخضر، ابدأ بالمستندات الفنية من معهد قيمة الأعمال: استدامة تكنولوجيا المعلومات خارج نطاق مركز البيانات.
تتناول هذه المستندات الفنية دور مطوري البرمجيات المحوري في تعزيز الحوسبة المسؤولة وتكنولوجيا المعلومات الخضراء، وتستعرض أربعة مصادر رئيسية للانبعاثات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما تبحث في كيفية الوفاء بوعد تكنولوجيا المعلومات الخضراء من خلال السحابة الهجينة.
يُعد تحسين البنية التحتية وسيلة مهمة لتقليل بصمتك الكربونية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد. وتُعد إحدى أسرع الطرق لتحقيق تأثير ملموس في كفاءة الطاقة هي تكوين الموارد تلقائيًا لتقليل هدر الطاقة والانبعاثات الكربونية. IBM Turbonomic Application Resource Management هو منصة برمجيات من IBM تتيح أتمتة الإجراءات المهمة لتقديم الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك على جميع طبقات البنية التحتية بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي، من دون المساس بأداء التطبيقات.
عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك زيادة الاستفادة من الموارد، وخفض تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعَّالة باستمرار. يشهد العملاء اليوم انخفاضًا يصل إلى 70% في تكاليف النمو المتجنّب من خلال الاستفادة من IBM Turbonomic لفهم أفضل لاحتياجات التطبيقات. اقرأ أحدث دراسة من Forrester TEI وتعرف على كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات في التزام مؤسستك بتشغيل مستدام لتكنولوجيا المعلومات، مع ضمان أداء التطبيقات سواء في مركز البيانات أو في السحابة.
وأخيرًا، تُعد إحدى الطرق الأساسية لتعزيز الحوسبة الخضراء هي اختيار بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة لكل من مراكز البيانات المحلية والسحابية. على سبيل المثال، يمكن لخوادم IBM LinuxONE Emperor 4 تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75% والمساحة بنسبة 50% للأحمال نفسها على خوادم X86 Server. ويمكن بعد ذلك تقليل احتياجات الطاقة بشكل أكبر من خلال الترميز الأخضر باستخدام النقل بالحاويات وتحسين المترجم/المفسر وتسريع الأجهزة.
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.