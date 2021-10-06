ما المقصود بالسحابة الموزعة؟

وبفضل هذا التوزيع المستهدف والمدار مركزيًا لخدمات السحابة العامة، يمكن لمؤسستك نشر التطبيقات أو مكوّنات التطبيقات وتشغيلها عبر مزيج من مواقع وبيئات سحابية مختلفة بما يلبّي متطلباتك من حيث الأداء والامتثال التنظيمي وغير ذلك. وتساعد السحابة الموزَّعة في معالجة التباينات التشغيلية والإدارية التي قد تحدث في بيئات السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة.

والأهم من ذلك أنها توفّر الأساس المثالي لحوسبة الحافة، أي تشغيل الخوادم والتطبيقات بالقرب من موضع إنشاء البيانات.

ويرجع الطلب المتزايد على السحابة الموزعة وحوسبة الحافة بالدرجة الأولى إلى إنترنت الأشياء (IOT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وقطاع الاتصالات (telco)، وغير ذلك من التطبيقات التي تحتاج إلى معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. كما تساعد السحابة الموزعة الشركات على تجاوز تحديات الامتثال للوائح خصوصية البيانات الخاصة بكل دولة أو بكل قطاع، وأيضًا على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للموظفين والمستخدمين الذين أُعيد توزيع أنماط عملهم في أعقاب جائحة كوفيد-19.