ما المقصود بتحسين السحابة؟

وهي تنطوي على إنشاء بنية تحتية فعالة للتقنية السحابية توائم بين توفير الموارد واحتياجات التطبيقات وأحمال التشغيل في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين الأداء والامتثال واحتياجات التوفير في التكلفة. يندرج تحسين السحابة ضمن اختصاصات عمليات السحابة، وهي ممارسة مصممة على غرار عمليات التطوير المصممة لإدارة وتحسين تسليم الخدمات السحابية وتحسين أدائها.

نظرًا لتزايد انتشار موارد تكنولوجيا المعلومات عبر البنى التحتية لكل من السحابات الخاصة والعامة والسحابة المتعددة والسحابية الهجينة، يجب على فرق عمليات السحابة وعمليات التطوير التركيز بشكل أكبر على إدارة موارد السحابة. ويتمثل التحدي في إبقاء تكاليف السحابة تحت السيطرة مع ضمان توافر تطبيقات السحابة في الوقت نفسه وضمان الأداء الأمثل لها.

تستخدم استراتيجية تحسين السحابة الفعالة أدوات إدارة التكاليف وغيرها من أدوات التحسين التي تزيد من وضوح الرؤية في بيئات السحابة. تمكّن الرؤية المحسّنة فرق عمليات التطوير من الحصول على صورة أكثر دقة لاستخدام الموارد، إلى جانب أداء السحابة والتطبيقات. وتفيد هذه البيانات في تقليل أو إزالة الموارد الزائدة عن الحد وتساعد على إنشاء بيئة سحابة أكثر كفاءة وأفضل أداءً.

تستخدم الفرق أيضًا أدوات الأتمتة والتعلم الآلي لإدارة وتخصيص أحمال التشغيل والموارد. على سبيل المثال، يمكن لأدوات الأتمتة ضبط تخصيص الموارد أثناء ذروة الاستخدام، ونقل أحمال التشغيل بين المثيلات بناءً على سلامة المثيل أو تبديل مهام سير العمل بين السحابات العامة والخاصة بناءً على الطلب.

غالبًا ما تستخدم فرق العمل أدوات التعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتقديم رؤى حول كيفية تحسين عمليات السحابة. تمكّن هذه الأدوات الخبراء من قضاء وقت أقل في الإدارة ووقت أكبر في الابتكار.

من المهم أن نفهم ما هي جوانب الخدمات السحابية المناسبة للتحسين، وكيفية تنفيذ نهج منخفض التكلفة لتحسين موارد السحابة.