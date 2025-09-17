هي تقارير مراقبة تنظيم الخدمة (SOC)، وتُعرَف أيضًا باسم تقارير ضوابط الأنظمة والمؤسسات، وهي تقارير مستقلة من طرف ثالث يُصدرها مقيِّمون معتمدون من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) لمعالجة المخاطر المرتبطة بخدمة الاستعانة بمصادر خارجية. وقد أنشأ المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين AICPA معايير خدمات الثقة (TSC) للأمن والتوافر وسلامة المعالجة والسرية والخصوصية، والتي على أساسها يمكن تقييم المؤسسات الخدمية.

يعمل تقرير SOC 3 على تقييم الضوابط الداخلية التي وضعتها المؤسسة لحماية البيانات المملوكة للعملاء، كما يقدِّم تفاصيل حول طبيعة تلك الضوابط الداخلية. ويركِّز على النقاط نفسها التي يركز عليها تقرير SOC 2، لكنه لا يتضمن معلومات سرية ولا يكشف أي تفاصيل حول الضوابط الداخلية. وتقارير SOC 3 مخصصة للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى التفاصيل التي يقدمها تقرير SOC 2.

