خدمات التخزين السحابي

مرونة تشغيلية وإمكانية وصول متعددة المناطق لدعم التطبيقات وأعباء العمل القائمة على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات ومحتوى الوسائط والتطبيقات سحابية الأصل والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والمحفوظات، بما في ذلك الاحتفاظ غير القابل للتغيير للامتثال والحماية من برامج الفدية.