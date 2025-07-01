1 يوليو 2025
مع تزايد أحجام بيانات المؤسسات وازدياد ديناميكية أعباء العمل، تواجه المؤسسات تحديًا متناميًا في إدارة تكاليف التخزين السحابي. تبني العديد من المؤسسات، ومطوِّري البرامج المستقلين، والشركاء حلولًا على Cloud Object Storage لتقديم كميات كبيرة من بيانات المستخدم النهائي عبر خدمات ذات سعر ثابت، مثل منصات إنتاج الفيديو، وأنظمة توصيل المحتوى الإعلامي، وأعباء العمل الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات. بالنسبة إلى العملاء الذين يخزِّنون بيانات ذات نشاط مرتفع ويتم نقلها عبر نقاط النهاية العامة، تُعَد قابلية التنبؤ بالتكاليف أمرًا ضروريًا.
ما زال مقدمو الخدمات السحابية الرائدون يفرضون رسومًا منفصلة على التخزين والوصول إلى البيانات والنقل عبر الشبكة العامة. وهذا النموذج المجزأ يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة، خاصةً لأعباء العمل التي تتميز بنشاط بيانات مرتفع. بالنسبة إلى أعباء العمل ذات النشاط المرتفع التي تستخدم نقاط النهاية العامة، غالبًا ما يواجه العملاء رسوم خروج تصل إلى 0.09 دولار أمريكي لكل جيجابايت، ورسومًا لكل عملية API (PUT، أو GET، أو LIST)، وفوترة غير قابلة للتنبؤ تعتمد على الاستخدام - ما يجعل من الصعب توقُّع التكاليف أو تسعير خدماتهم بشكل تنافسي.
تعمل خطة One-Rate على IBM Cloud Object Storage على تبسيط تعقيدات التكلفة من خلال تقديم سعر شهري واحد لكل جيجابايت من البيانات المخزَّنة، دون رسوم منفصلة للاسترجاع أو طلبات واجهة برمجة التطبيقات أو نقل البيانات ضمن حدود مضمَّنة سخية. يتم تحديد التسعير بحسب حجم التخزين: كلما خزَّنت أكثر، انخفض معدل الدولار لكل جيجابايت - سعر واحد يتم تطبيقه على سعة التخزين الخاصة بك بأكملها.
إنه سعر شامل، مقسَّم حسب نطاق السعة، ويتم تحديده بناءً على حجم التخزين الشهري الذي تحتفظ به. تدفع سعرًا ثابتًا وبسيطًا لكل جيجابايت من البيانات المخزَّنة، بغض النظر عن أنماط الوصول أو حجم النقل؛ ما يسهِّل التنبؤ بالتكاليف ووضع ميزانية أفضل للتخزين وتجنُّب الرسوم المفاجئة مع زيادة نشاط البيانات شهريًا.
1 ينطبق السعر على المناطق في أمريكا الشمالية وأوروبا (أسعار أمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ منشورة في جدول التسعير).
2 النقل خارج الشبكة مجاني حتى 100% من السعة المخزَّنة شهريًا (يتم تطبيق معدل 0.05 دولار/جيجابايت/شهريًا عند تجاوز الاستخدام للسعة المخزَّنة).
3 عمليات الفئة A (PUT، وCOPY، وLIST) مجانية حتى 1000 × جيجابايت مخزَّنة (يتم تطبيق معدل 0.005 دولار لكل 1,000 عملية عند تجاوز الاستخدام للسعة المخزَّنة).
4 عمليات الفئة B (GET، وHEAD) مجانية حتى 5,000 × جيجابايت مخزَّنة (يتم تطبيق معدل 0.004 دولار لكل 10,000 عملية عند تجاوز الاستخدام للسعة المخزَّنة).
كلما خزَّنت أكثر، زادت مدخراتك - فمعدل الدفع الشهري لكل جيجابايت (USD/GB) ينخفض مع زيادة حجم التخزين. ستتكيف بدلات النقل وعمليات واجهات برمجة التطبيقات تلقائيًا مع سعة التخزين الخاصة بك.
نقدِّم خصمًا ترويجيًا يصل إلى 70% على خطة One-Rate Plan الخاصة بـ IBM Cloud Object Storage، اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2025. لا يلزم أي برمجة، لكن الوقت محدود.
إخلاء المسؤولية: فترة العرض الترويجي من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025. ينطبق العرض على أعباء العمل الجديدة في IBM Cloud Object Storage فقط. العملاء الذين يسجِّلون خلال فترة العرض سيحتفظون بالسعر الترويجي كمعدل دائم لهم. لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي خصومات أخرى لـ Cloud Object Storage. قد تخضع الأسعار للزيادة السنوية. تحتفظ IBM بالحق في سحب أو تعديل هذا العرض مع إشعار مسبق مدته 30 يومًا.