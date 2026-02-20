¿Qué es la optimización del almacenamiento y por qué es importante?

Un aspecto importante de la optimización general de datos, la optimización del almacenamiento implica estrategias y tecnologías, como la deduplicación y compresión de datos, para mejorar la eficiencia. Estos enfoques ayudan a las empresas a gestionar los enormes volúmenes de datos no estructurados asociados a la inteligencia artificial (IA) y otras cargas de trabajo que requieren un uso intensivo en datos.

Con la aceleración de la adopción de la IA, la optimización del almacenamiento se ha vuelto esencial para que las organizaciones escalen y respalden sus iniciativas de IA. Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de almacenamiento de datos se estimaba en 250.770 millones de dólares en 2025.¹ Se espera que alcance los 483.90 mil millones de dólares para 2030, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.05 %.

La necesidad de soluciones de almacenamiento de datos que puedan admitir las intensas demandas informáticas de IA y machine learning (ML) impulsa este crecimiento. La necesidad de protegerse contra la pérdida de datos provocada por cortes, fallas del sistema o ciberataques también impulsa este crecimiento.