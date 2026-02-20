Almacenamiento

¿Qué es la optimización del almacenamiento y por qué es importante?

Publicado el 20 de febrero de 2026
Una mujer mira una tableta frente a un servidor
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Definición de optimización del almacenamiento

La optimización del almacenamiento es el proceso de mejorar el almacenamiento de datos para reducir costos, mejorar el rendimiento y aprovechar mejor la capacidad disponible.

Un aspecto importante de la optimización general de datos, la optimización del almacenamiento implica estrategias y tecnologías, como la deduplicación y compresión de datos, para mejorar la eficiencia. Estos enfoques ayudan a las empresas a gestionar los enormes volúmenes de datos no estructurados asociados a la inteligencia artificial (IA) y otras cargas de trabajo que requieren un uso intensivo en datos.

Con la aceleración de la adopción de la IA, la optimización del almacenamiento se ha vuelto esencial para que las organizaciones escalen y respalden sus iniciativas de IA. Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de almacenamiento de datos se estimaba en 250.770 millones de dólares en 2025.¹ Se espera que alcance los 483.90 mil millones de dólares para 2030, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.05 %.

La necesidad de soluciones de almacenamiento de datos que puedan admitir las intensas demandas informáticas de IA y machine learning (ML) impulsa este crecimiento. La necesidad de protegerse contra la pérdida de datos provocada por cortes, fallas del sistema o ciberataques también impulsa este crecimiento.

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¿Por qué es importante la optimización del almacenamiento?

Gran parte de los datos que gestionan las organizaciones hoy en día consisten en enormes conjuntos de datos que incluyen datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Los datos no estructurados (por ejemplo, imágenes, videos, documentos y datos de sensores) no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales. Como resultado, las herramientas y métodos tradicionales generalmente no se pueden utilizar para su procesamiento y análisis.

Al mismo tiempo, las empresas están bajo presión para aprovechar los datos preparados para la IA que sean accesibles y confiables, respaldando la integridad de los datos.

Los modelos de IA generativa también están cambiando los requisitos de almacenamiento. Estos modelos fundacionales y modelos de lenguaje grandes (LLM) se adaptan continuamente, generando conjuntos de datos masivos. Las organizaciones necesitan soluciones de almacenamiento escalables y distribuidas (por ejemplo, sistemas de archivos distribuidos o almacenamiento de objetos) para gestionar el volumen de datos que generan las cargas de trabajo de IA.

En última instancia, sin un almacenamiento mejorado para manejar estas nuevas demandas, las organizaciones encuentran cuellos de botella que ralentizan el rendimiento de la IA, costos crecientes y desafíos de gestión de datos que limitan su capacidad para escalar la IA con éxito.

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¿Cómo funciona la optimización del almacenamiento?

La optimización del almacenamiento consta de componentes interrelacionados que gestionan el rendimiento, la capacidad y los costos de almacenamiento a lo largo del ciclo de vida de los datos. Combinadas, estas técnicas también sustentan el almacenamiento AI, un conjunto de sistemas diseñados específicamente para satisfacer las demandas de rendimiento y escalabilidad de las cargas de trabajo de IA.

Las siguientes son algunas técnicas importantes de optimización del almacenamiento:

  • Deduplicación y compresión de datos
  • Almacenamiento flash y unidades de estado sólido (SSD)
  • Nivelación de almacenamiento
  • Archivo de datos
  • Aprovisionamiento ligero
  • Automatización del almacenamiento
  • Integración de almacenamiento en la nube
  • Gestión del ciclo de vida de los datos

Deduplicación y compresión de datos

La deduplicación de datos es el proceso de identificar los datos duplicados y almacenarlos únicamente en una sola copia. Esta función reduce los tiempos de copia de seguridad mediante el análisis de los datos a nivel de archivo o bloque de almacenamiento.

La compresión implica detectar patrones y redundancias, codificar datos de manera más eficiente y disminuir el tamaño de los archivos, todo mientras se mantiene el acceso de alta velocidad.

Ambas técnicas eliminan la redundancia y reducen la huella de almacenamiento de una organización.

Almacenamiento flash y unidades de estado sólido (SSD)

Las tecnologías de semiconductores, como el almacenamiento flash y las unidades SSD, ofrecen la velocidad y la baja latencia que requieren las cargas de trabajo que exigen un alto rendimiento.

A diferencia de los discos giratorios, el almacenamiento flash accede a los datos electrónicamente a velocidades de memoria, lo que elimina los retrasos mecánicos y aumenta el rendimiento general.

Nivelación de almacenamiento

La nivelación de almacenamiento mueve automáticamente los datos al tipo de almacenamiento adecuado en función de los patrones de acceso y el costo.

Los datos calientes (a los que se accede con frecuencia) residen en flash de alto rendimiento, los datos calientes (a los que se accede ocasionalmente) se mueven a SSD estándar y los datos fríos (a los que rara vez se accede) migran a niveles de archivo de disco o nube.

Archivado de datos

El archivado de datos mueve los datos más antiguos o recuperados con poca frecuencia a un almacenamiento a largo plazo optimizado para la capacidad en lugar del rendimiento, liberando almacenamiento premium para cargas de trabajo activas mientras mantiene los datos archivados accesibles bajo demanda.

Aprovisionamiento ligero

El aprovisionamiento ligero asigna capacidad de almacenamiento a medida que las aplicaciones consumen espacio de almacenamiento físico, en lugar de reservar grandes bloques por adelantado. Este enfoque evita el sobreaprovisionamiento y mejora los índices de utilización, lo que reduce las inversiones en hardware.

Automatización del almacenamiento

La automatización mediante software gestiona las operaciones y los flujos de trabajo con una intervención humana mínima.

Los sistemas automatizados predicen las necesidades de capacidad, optimizan la ubicación de los datos y responden a las demandas de carga de trabajo en tiempo real, disminuyendo el esfuerzo manual a medida que los entornos se vuelven más complejos.

Integración de almacenamiento en la nube

La arquitectura de nube híbrida combina el almacenamiento local para operaciones en las que el rendimiento es crítico con el almacenamiento en la nube para repositorios y archivos, lo que permite a las organizaciones escalar de forma dinámica sin necesidad de realizar inversiones de capital.

Gestión del ciclo de vida de datos (DLM)

La práctica de DLM establece políticas que determinan cómo se mueven los datos a través de los niveles de almacenamiento desde la creación hasta la eliminación. También define los periodos de retención, los programas de migración y las reglas de eliminación en función del valor empresarial y los requisitos normativos.

Herramientas y soluciones de optimización del almacenamiento

Las empresas implementan la optimización del almacenamiento a través de una variedad de tecnologías y soluciones, incluidas las tecnologías que se describen a continuación:

  • Plataformas de software: las plataformas de optimización del almacenamiento ofrecen a las organizaciones la flexibilidad de trabajar con los sistemas de almacenamiento existentes, automatizando tareas (como la deduplicación, la compresión y la organización inteligente en niveles) sin necesidad de sustituir el hardware. Estas plataformas también proporcionan capacidades de monitoreo y analytics que brindan visibilidad del uso del almacenamiento y ayudan a los equipos a identificar anomalías.
  • Capacidades nativas de la nube: los proveedores de servicio en la nube (como IBM, AWS, Google Cloud o Microsoft Azure) ofrecen características de optimización nativas de la nube que gestionan automáticamente la ubicación de los datos y las políticas de ciclo de vida, se adaptan al uso y ofrecen precios de pago por uso.
  • Sistemas de almacenamiento integrados: los sistemas de almacenamiento especialmente diseñados (por ejemplo, IBM FlashSystem, NetApp) integran la optimización del almacenamiento en el hardware, lo que brinda velocidad y simplifica la gestión en entornos híbridos.
  • Herramientas de gestión de datos: las herramientas unificadas de gestión de datos proporcionan visibilidad y control en todo el ecosistema de almacenamiento, junto con capacidades de seguridad y gobernanza.

Beneficios de la optimización del almacenamiento

La optimización del almacenamiento ofrece diversos beneficios que ayudan a las organizaciones a gestionar las actuales cargas de trabajo con uso intensivo en datos e IA:

  • Mejora el rendimiento: ofrece velocidades de recuperación de datos más rápidas y menor latencia, lo que ayuda a los equipos a responder rápidamente y a los usuarios a acceder a insights sin retrasos.
  • Permite ahorrar costos: reduce los gastos de almacenamiento mediante la compresión, la deduplicación y la nivelación inteligente, lo que garantiza que las organizaciones paguen únicamente por el almacenamiento que necesitan.
  • Permite la escalabilidad: permite que la infraestructura de almacenamiento crezca al ritmo del aumento de los volúmenes de datos y de las cambiantes necesidades empresariales sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura.
  • Impulsa la gestión de datos: automatiza las políticas del ciclo de vida para el movimiento, el archivado y la eliminación de datos, al tiempo que simplifica la gobernanza de datos.
  • Mejora la sostenibilidad: reduce el consumo de energía y la huella de carbono mediante la optimización del uso de los recursos y la asignación inteligente del almacenamiento.

Casos de uso de optimización de almacenamiento

Las organizaciones pueden aplicar la optimización del almacenamiento a casos de uso empresariales en diversas cargas de trabajo y entornos:

  • Cargas de trabajo de IA y machine learning
  • Copia de seguridad y archivado
  • Computación de alto rendimiento
  • Entornos de virtualización
Cargas de trabajo de IA y machine learning

Las aplicaciones de IA requieren un almacenamiento de alto rendimiento capaz de gestionar conjuntos de datos masivos y, al mismo tiempo, controlar los costos. La optimización proporciona la velocidad que necesitan los modelos de IA para el entrenamiento y la inferencia, al tiempo que gestiona la ubicación de los datos en entornos de nube híbrida.
Copia de seguridad y archivado

Las estrategias modernas de respaldo requieren un almacenamiento eficiente que se adapte a las necesidades sin comprometer las funciones de recuperación. Las técnicas de optimización reducen las huellas de almacenamiento, fortalecen la resiliencia operativa y ayudan a cumplir con los requisitos normativos.
Computación de alto rendimiento

Las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) generan enormes conjuntos de datos que dependen de un rendimiento extremo y una baja latencia. Los sistemas de almacenamiento optimizados ofrecen el rendimiento que exigen las cargas de trabajo computacionales, al tiempo que simplifican la gestión de datos y favorecen la productividad de los investigadores.
Entornos de virtualización

La optimización del almacenamiento reduce la huella de TI global de una organización, ofrece un rendimiento uniforme en todas las aplicaciones y se integra con las plataformas de virtualización para mejorar la eficiencia del almacenamiento sin afectar la disponibilidad.

Cinco mejores prácticas para la optimización de almacenamiento

Los siguientes pasos estratégicos ayudan a las organizaciones a lograr la optimización del almacenamiento.

  1. Evaluar las necesidades de almacenamiento: comience por evaluar el uso actual del almacenamiento para identificar dónde la optimización tendrá el mayor impacto y qué cargas de trabajo se beneficiarán más de un mejor rendimiento o un menor costo.
  2. Implementar una gestión automatizada de datos: implemente políticas automatizadas de ciclo de vida y nivelación para mover datos entre tipos de almacenamiento en función de patrones de acceso, disminuyendo la operación manual y asegurando que los datos residan en la ubicación más rentable.
  3. Realizar un seguimiento rutinario: hacer un seguimiento de las métricas de rendimiento y la tendencias de capacidad ayuda a las organizaciones a adelantarse a los retos de gestión de almacenamiento antes de que afecten a las operaciones.
  4. Probar antes de desplegar: valide primero los cambios de optimización en entornos que no sean de producción para comprender su impacto en el rendimiento y el comportamiento de la aplicación antes de desplegarlos a gran escala.
  5. Satisfacer las necesidades del negocio: gestione los requisitos de rendimiento con rentabilidad, junto con la planificación para el crecimiento futuro de los datos. Las estrategias de optimización del almacenamiento más eficaces respaldan las prioridades empresariales sin necesidad de ampliar excesivamente la infraestructura.

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence. 22 de enero de 2025