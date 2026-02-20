¿Qué es la optimización del almacenamiento y por qué es importante?

La optimización del almacenamiento es el proceso de mejorar el almacenamiento de datos para reducir costos, mejorar el rendimiento y aprovechar mejor la capacidad disponible.
Un aspecto importante de la optimización general de datos, la optimización del almacenamiento implica estrategias y tecnologías, como la deduplicación y compresión de datos, para mejorar la eficiencia. Estos enfoques ayudan a las empresas a gestionar los enormes volúmenes de datos no estructurados asociados a la inteligencia artificial (IA) y otras cargas de trabajo que requieren un uso intensivo en datos.
Con la aceleración de la adopción de la IA, la optimización del almacenamiento se ha vuelto esencial para que las organizaciones escalen y respalden sus iniciativas de IA. Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de almacenamiento de datos se estimaba en 250.770 millones de dólares en 2025.¹ Se espera que alcance los 483.90 mil millones de dólares para 2030, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.05 %.
La necesidad de soluciones de almacenamiento de datos que puedan admitir las intensas demandas informáticas de IA y machine learning (ML) impulsa este crecimiento. La necesidad de protegerse contra la pérdida de datos provocada por cortes, fallas del sistema o ciberataques también impulsa este crecimiento.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Gran parte de los datos que gestionan las organizaciones hoy en día consisten en enormes conjuntos de datos que incluyen datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Los datos no estructurados (por ejemplo, imágenes, videos, documentos y datos de sensores) no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales. Como resultado, las herramientas y métodos tradicionales generalmente no se pueden utilizar para su procesamiento y análisis.
Al mismo tiempo, las empresas están bajo presión para aprovechar los datos preparados para la IA que sean accesibles y confiables, respaldando la integridad de los datos.
Los modelos de IA generativa también están cambiando los requisitos de almacenamiento. Estos modelos fundacionales y modelos de lenguaje grandes (LLM) se adaptan continuamente, generando conjuntos de datos masivos. Las organizaciones necesitan soluciones de almacenamiento escalables y distribuidas (por ejemplo, sistemas de archivos distribuidos o almacenamiento de objetos) para gestionar el volumen de datos que generan las cargas de trabajo de IA.
En última instancia, sin un almacenamiento mejorado para manejar estas nuevas demandas, las organizaciones encuentran cuellos de botella que ralentizan el rendimiento de la IA, costos crecientes y desafíos de gestión de datos que limitan su capacidad para escalar la IA con éxito.
La optimización del almacenamiento consta de componentes interrelacionados que gestionan el rendimiento, la capacidad y los costos de almacenamiento a lo largo del ciclo de vida de los datos. Combinadas, estas técnicas también sustentan el almacenamiento AI, un conjunto de sistemas diseñados específicamente para satisfacer las demandas de rendimiento y escalabilidad de las cargas de trabajo de IA.
Las siguientes son algunas técnicas importantes de optimización del almacenamiento:
La deduplicación de datos es el proceso de identificar los datos duplicados y almacenarlos únicamente en una sola copia. Esta función reduce los tiempos de copia de seguridad mediante el análisis de los datos a nivel de archivo o bloque de almacenamiento.
La compresión implica detectar patrones y redundancias, codificar datos de manera más eficiente y disminuir el tamaño de los archivos, todo mientras se mantiene el acceso de alta velocidad.
Ambas técnicas eliminan la redundancia y reducen la huella de almacenamiento de una organización.
Las tecnologías de semiconductores, como el almacenamiento flash y las unidades SSD, ofrecen la velocidad y la baja latencia que requieren las cargas de trabajo que exigen un alto rendimiento.
A diferencia de los discos giratorios, el almacenamiento flash accede a los datos electrónicamente a velocidades de memoria, lo que elimina los retrasos mecánicos y aumenta el rendimiento general.
La nivelación de almacenamiento mueve automáticamente los datos al tipo de almacenamiento adecuado en función de los patrones de acceso y el costo.
Los datos calientes (a los que se accede con frecuencia) residen en flash de alto rendimiento, los datos calientes (a los que se accede ocasionalmente) se mueven a SSD estándar y los datos fríos (a los que rara vez se accede) migran a niveles de archivo de disco o nube.
El archivado de datos mueve los datos más antiguos o recuperados con poca frecuencia a un almacenamiento a largo plazo optimizado para la capacidad en lugar del rendimiento, liberando almacenamiento premium para cargas de trabajo activas mientras mantiene los datos archivados accesibles bajo demanda.
El aprovisionamiento ligero asigna capacidad de almacenamiento a medida que las aplicaciones consumen espacio de almacenamiento físico, en lugar de reservar grandes bloques por adelantado. Este enfoque evita el sobreaprovisionamiento y mejora los índices de utilización, lo que reduce las inversiones en hardware.
La automatización mediante software gestiona las operaciones y los flujos de trabajo con una intervención humana mínima.
Los sistemas automatizados predicen las necesidades de capacidad, optimizan la ubicación de los datos y responden a las demandas de carga de trabajo en tiempo real, disminuyendo el esfuerzo manual a medida que los entornos se vuelven más complejos.
La arquitectura de nube híbrida combina el almacenamiento local para operaciones en las que el rendimiento es crítico con el almacenamiento en la nube para repositorios y archivos, lo que permite a las organizaciones escalar de forma dinámica sin necesidad de realizar inversiones de capital.
La práctica de DLM establece políticas que determinan cómo se mueven los datos a través de los niveles de almacenamiento desde la creación hasta la eliminación. También define los periodos de retención, los programas de migración y las reglas de eliminación en función del valor empresarial y los requisitos normativos.
Las empresas implementan la optimización del almacenamiento a través de una variedad de tecnologías y soluciones, incluidas las tecnologías que se describen a continuación:
La optimización del almacenamiento ofrece diversos beneficios que ayudan a las organizaciones a gestionar las actuales cargas de trabajo con uso intensivo en datos e IA:
Las organizaciones pueden aplicar la optimización del almacenamiento a casos de uso empresariales en diversas cargas de trabajo y entornos:
Las aplicaciones de IA requieren un almacenamiento de alto rendimiento capaz de gestionar conjuntos de datos masivos y, al mismo tiempo, controlar los costos. La optimización proporciona la velocidad que necesitan los modelos de IA para el entrenamiento y la inferencia, al tiempo que gestiona la ubicación de los datos en entornos de nube híbrida.
Las estrategias modernas de respaldo requieren un almacenamiento eficiente que se adapte a las necesidades sin comprometer las funciones de recuperación. Las técnicas de optimización reducen las huellas de almacenamiento, fortalecen la resiliencia operativa y ayudan a cumplir con los requisitos normativos.
Las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) generan enormes conjuntos de datos que dependen de un rendimiento extremo y una baja latencia. Los sistemas de almacenamiento optimizados ofrecen el rendimiento que exigen las cargas de trabajo computacionales, al tiempo que simplifican la gestión de datos y favorecen la productividad de los investigadores.
La optimización del almacenamiento reduce la huella de TI global de una organización, ofrece un rendimiento uniforme en todas las aplicaciones y se integra con las plataformas de virtualización para mejorar la eficiencia del almacenamiento sin afectar la disponibilidad.
Los siguientes pasos estratégicos ayudan a las organizaciones a lograr la optimización del almacenamiento.
IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para plataformas de almacenamiento empresarial. Creemos que este reconocimiento subraya la dedicación de IBM para ofrecer soluciones de almacenamiento seguras, inteligentes y de alto rendimiento que permitan a las organizaciones acelerar su transformación digital.
Experimente IBM® Storage Insights de primera mano. Pruebe la demostración de autoservicio o regístrese para obtener una prueba gratuita para ver cómo el monitoreo predictivo optimiza el rendimiento de FlashSystem e impulsa las decisiones de ahorro de costos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
El almacenamiento integrado de IBM ayuda al DMI a ofrecer datos climáticos gratuitos al mundo. Con cinta unificada, disco y almacenamiento flash, el DMI reduce los costos de energía, escala de manera eficiente y crea una base sostenible para la IA y el machine learning.
Gartner evalúa el rendimiento y la escalabilidad en las plataformas de almacenamiento más críticas de la actualidad para despliegues de nube híbrida.
Descubra cómo IBM® FlashSystem aumenta la seguridad y la resiliencia de los datos, al proteger contra el ransomware y los ciberataques con un rendimiento optimizado y estrategias de recuperación.
Mondi Group migra a SAP S/4HANA en IBM Power Systems y almacenamiento FlashSystem. Con un tiempo de actividad del 100 %, soporte de crecimiento de datos de 9 TB/mes y un rendimiento de aplicación un 20 % más rápido, Mondi construye una base resiliente para la innovación de envases impulsada por la sustentabilidad.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
IBM FlashSystem es una cartera de soluciones de almacenamiento flash empresarial creadas para la velocidad, escalabilidad y protección de datos.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión del almacenamiento.
IBM ofrece soporte proactivo para servidores web e infraestructura de centros de datos para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad de la TI.
1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence. 22 de enero de 2025