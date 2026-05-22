Los activos físicos son costosos y una gestión adecuada minimiza los riesgos de seguridad, evita las compras excesivas y ayuda a garantizar que no se pierdan las garantías. El costo financiero de una mala gestión de activos de hardware (HAM) puede ser perjudicial para la empresa y las operaciones en general.

El dicho "no se puede proteger lo que no se ve" es muy cierto en el caso de HAM. El proceso de gestión de activos proporciona visibilidad de activos de TI integral y reduce el riesgo de filtraciones de datos en dispositivos perdidos o sin seguimiento.

Por separado, HAM es importante para mantener el cumplimiento normativo. Las auditorías y los estándares de la industria exigen un registro claro en papel desde la adquisición hasta el retiro. Los procesos de HAM pueden garantizar que se contabilicen todos los activos y que cualquier hardware al fin de la vida útil se elimine adecuadamente, protegiendo los datos confidenciales corporativos y de los clientes.

Las herramientas modernas de gestión de activos de TI integran datos históricos del ciclo de vida en procesos y herramientas de gestión de activos, permitiendo una toma de decisiones más estratégica basada en datos en tiempo real. Los líderes de TI pueden tomar decisiones basadas en datos sobre la vida útil del hardware y los ciclos de actualización.

Las características de automatización pueden reducir los errores humanos y agilizar las tareas rutinarias, como el seguimiento de activos, la incorporación y la desincorporación de equipamiento. HAM puede ayudar a optimizar las operaciones y flujos de trabajo de TI, dando a los equipos de TI más tiempo para centrar en objetivos empresariales de mayor prioridad.