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Gestión de activos

¿Qué es la gestión de activos de hardware (HAM, por sus siglas en inglés)?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 22 de mayo de 2026

Gestión de activos de hardware (HAM), definido

La gestión de activos de hardware (HAM) es el conjunto de prácticas para gestionar los activos físicos de TI de la tecnología de la información (TI). Estos activos son esenciales para operar e incluyen cosas como computadoras portátiles, servidores, computadoras de escritorio, centro de datos y equipamiento de red.

Una estrategia HAM clara y directa respalda los resultados comerciales críticos, como la rentabilidad, el cumplimiento y la seguridad. Los activos bien mantenidos no solo benefician al equipo de TI, pueden mejorar la experiencia general del usuario y optimizar las necesidades empresariales.

De hecho, el mercado de HAM estaba valorado en 33 500 millones USD en 2025, según Future Market Insights. Se espera que el mercado crezca significativamente, aproximadamente 64 000 millones USD en los próximos 10 años, lo que significa un creciente interés en las prácticas de HAM en todas las organizaciones.

HAM es un subconjunto de la gestión de activos de TI (ITAM). El enfoque de HAM está completamente en los componentes físicos, comenzando inmediatamente después de la adquisición del hardware y continuando a lo largo de su ciclo de vida. El ciclo de vida del activo termina con el proceso de desmantelamiento del activo físico.  

Las soluciones de administración de TI actuales ofrecen tecnologías impulsadas por inteligencia artificial (IA) que están transformando la gestión del ciclo de vida de los activos para las organizaciones a través de rastreo automatizado, pronósticos la demanda y la optimización inteligente.

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¿Por qué es importante la gestión de activos de hardware?

Los activos físicos son costosos y una gestión adecuada minimiza los riesgos de seguridad, evita las compras excesivas y ayuda a garantizar que no se pierdan las garantías. El costo financiero de una mala gestión de activos de hardware (HAM) puede ser perjudicial para la empresa y las operaciones en general.

El dicho "no se puede proteger lo que no se ve" es muy cierto en el caso de HAM. El proceso de gestión de activos proporciona visibilidad de activos de TI integral y reduce el riesgo de filtraciones de datos en dispositivos perdidos o sin seguimiento.

Por separado, HAM es importante para mantener el cumplimiento normativo. Las auditorías y los estándares de la industria exigen un registro claro en papel desde la adquisición hasta el retiro. Los procesos de HAM pueden garantizar que se contabilicen todos los activos y que cualquier hardware al fin de la vida útil se elimine adecuadamente, protegiendo los datos confidenciales corporativos y de los clientes.

Las herramientas modernas de gestión de activos de TI integran datos históricos del ciclo de vida en procesos y herramientas de gestión de activos, permitiendo una toma de decisiones más estratégica basada en datos en tiempo real. Los líderes de TI pueden tomar decisiones basadas en datos sobre la vida útil del hardware y los ciclos de actualización.

Las características de automatización pueden reducir los errores humanos y agilizar las tareas rutinarias, como el seguimiento de activos, la incorporación y la desincorporación de equipamiento. HAM puede ayudar a optimizar las operaciones y flujos de trabajo de TI, dando a los equipos de TI más tiempo para centrar en objetivos empresariales de mayor prioridad.

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HAM frente a ITAM

La gestión de activos de hardware (HAM, por sus siglas en inglés) y la gestión de activos de TI (ITAM, por sus siglas en inglés) se encuentran bajo el mismo paraguas de gestión de activos. Sin embargo, ITAM es el término más amplio que abarca HAM, gestión de activos de software (SAM), gestión de servicios de TI (ITSM, por sus siglas en inglés), licencias y nube.

ITAM es el seguimiento y la gestión de extremo a extremo de los activos de TI, que pueden ser cualquier pieza de información, software o hardware que una organización utiliza como parte de sus actividades empresariales.

La HAM se centra únicamente en equipamiento informático físico y ayuda a los equipos de TI a gestionar su entorno físico de TI. La SAM funciona en paralelo a la HAM y actúa como su contraparte. En lugar de activos físicos, la SAM se centra en todas las aplicaciones de software instaladas con licencia de la organización, incluidas las aplicaciones on premises, basadas en la nube y de software como servicio (SaaS).

Los tres sistemas de gestión trabajan juntos para mantener los procesos básicos de presupuesto, planificación y auditoría. Cada uno desempeña un papel distinto en una empresa y no deben confundirse entre sí. Los recursos de software asignados diferirán del costo del inventario de hardware físico. Por eso es crucial contar con líderes de TI para cada enfoque para gestionar toda la infraestructura de TI correctamente.

Por separado, la gestión de activos empresariales (EAM) es otro marco de gestión del ciclo de vida que se centra en equipamiento operativo industrial y pesado. Esta práctica de gestión del ciclo de vida sirve a una parte separada de un negocio, pero puede cruzarse en plataformas unificadas.

¿Qué cuenta como un activo de hardware?

Un activo de hardware puede abarcar cualquier activo tangible de la empresa en cualquier etapa del ciclo de vida de uso. Por lo general, los activos de hardware pueden clasificarse en cuatro categorías:

  • Dispositivos de usuario: esta categoría incluye cualquier hardware propiedad de la empresa utilizado por los empleados, como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, tabletas y otros. La categoría de usuario también incluye dispositivos personales para realizar tareas empresariales.
  • Equipamiento de redes y telecomunicaciones: estos activos se refieren al hardware utilizado para facilitar la comunicación dentro de una organización. Los activos de hardware de red y telecomunicaciones pueden incluir routers, conmutadores, balanceadores de carga y sistemas de teléfono o videoconferencia.
  • Equipamiento del centro de datos: el equipamiento del centro de datos incluye todo el hardware físico y los sistemas de soporte utilizados para conectar aplicaciones de TI. Los activos incluyen servidores, dispositivos de seguridad y utilidades.
  • Dispositivo auxiliar: esta categoría incluye los activos utilizados en todo el entorno de oficina para las tareas diarias. El dispositivo auxiliar puede incluir elementos como monitores, impresoras, escáneres, teclados y cables. Los activos de hardware también incluyen trabajadores remotos o híbridos que hacen negocios fuera de la oficina de la organización.

Componentes clave de la gestión de activos de hardware

Hay varios elementos esenciales que trabajan juntos para proporcionar mantenimiento y visibilidad de los activos de hardware. Estos componentes son cruciales para construir las bases para el seguimiento de activos de hardware y el uso optimizado de los activos:

  • Creación de inventario: desarrollar y recopilar todos los registros de activos existentes, incluyendo computadoras portátiles, computadoras de escritorio, impresoras, escáneres y dispositivos móviles.
  • Tecnologías de etiquetado de activos: probar diversas tecnologías de etiquetado, como etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos QR y rastreo GPS.
  • Software de administración de activos: elegir una plataforma que utilice el seguimiento y los informes en tiempo real, junto con un generador de flujo de trabajo simplificado.
  • Programación de mantenimiento: implementar un cronograma de mantenimiento que maximice la vida útil del activo y optimice el rendimiento.
  • Informes en panel: al usar un panel con analytics para el reconocimiento de patrones, detecta los riesgos de seguridad y gestiona el estado general del hardware.

El ciclo de vida de la gestión de activos de hardware

Varios pasos centrales en el ciclo de vida de la gestión de activos de hardware (HAM) son clave para adquirir, monitorear, mantener y retirar activos físicos. Los equipos de TI deben comprender dónde se encuentran los activos en su ciclo de vida para tomar decisiones de planificación y presupuestación más estratégicas.

  1. Planificación y solicitud: el ciclo de vida comienza antes de que se adquiere cualquier activo. Los equipos de TI deben recopilar información sobre las necesidades de la organización y los fondos disponibles. Varios factores intervienen para determinar las necesidades de hardware de una organización, incluidas las prioridades presupuestarias, los datos de los clientes, los datos empresariales, los incidentes y el cumplimiento. Después de establecer las solicitudes y necesidades, las organizaciones deben identificar soluciones de hardware y adquirir información sobre los activos.
  2. Adquisiciones: el siguiente paso en el ciclo de vida es adquirir el equipamiento. Este paso requiere que los equipos realicen una investigación sobre qué proveedores satisfacen mejor sus necesidades, lo que a menudo implica una gestión detallada de los contratos. Tendrán que obtener cotizaciones y negociar contratos en nombre de la organización y trabajar con el equipo de finanzas para garantizar que las necesidades de hardware se alineen con el presupuesto asignado. Considere los activos actuales y futuros, junto con la garantía y el soporte técnico del proveedor.
  3. Despliegue: el despliegue de activos físicos incluye la configuración de equipamiento, la instalación de software, la gestión de la configuración y la integración con la infraestructura de TI existente. Los equipos de TI deben probar la compatibilidad de los activos y garantizar que todo funcione correctamente. Asegúrese de documentar cualquier anomalía o configuración no estándar para que los equipos de servicio tengan la información que necesitan para admitir los activos.
  4. Monitoreo: cuando se despliegan activos, los equipos de TI deben monitorear continuamente el hardware en busca de rendimiento y seguridad. Las herramientas modernas de HAM ofrecen informes de panel y estadísticas analíticas sobre uso, riesgos de seguridad y estado general de los activos. Los equipos de TI pueden utilizar esta información para evaluar los problemas y resolverlos antes de que se produzca un tiempo de inactividad.
  5. Servicio y mantenimiento: los programas de mantenimiento continuo serán cruciales para mantener los activos de hardware y pueden garantizar que todos los dispositivos físicos funcionen correctamente. Mantenga un calendario para monitorear informes, métricas y recomendaciones de los fabricantes. Estos datos de activos son vitales para el éxito de una gestión eficaz de activos de hardware y para construir la longevidad de las inversiones en activos.
  6. Retiro y disposición: la etapa final del ciclo de vida es el retiro y eliminación del hardware. Es importante reconocer cuándo una herramienta ya no satisface las necesidades del negocio y debe descartarse a través de un proceso de recuperación de activos de TI. Retirar un activo al final de su vida útil puede evitar problemas de seguridad, robos o vulnerabilidades. Desarrolle una lista de verificación sencilla para retirar activos, incluida la actualización de hojas de cálculo de inventario de activos, la eliminación de datos confidenciales y la gestión de la eliminación física.

Beneficios de la gestión de activos de hardware

La gestión de activos de hardware (HAM) ofrece a las organizaciones un conjunto claro de prácticas y procedimientos para gestionar el volumen, a menudo abrumador, de hardware empresarial.

Estos son algunos de los principales beneficios:

  • Control de costos y prevención de pérdidas: las herramientas de HAM efectivas ayudan a las organizaciones a identificar activos infrautilizados, a controlar el costo total de propiedad y a mantener un inventario preciso del hardware. Este nivel de monitoreo puede prevenir problemas inesperados y establecer controles de costos en tiempo real.
  • Fortalecimiento de la postura de seguridad: una supervisión estricta de los activos a través de la HAM pone al equipo de TI de la organización al mando. Pueden defenderse contra actividades no autorizadas y brechas de datos a través de protocolos continuos de monitoreo y mantenimiento.
  • Cumplimiento de los requisitos de auditoría y normativos: los requisitos legales y normativos definidos en el ciclo de vida de HAM simplifican el proceso de configuración de nuevo hardware. El proceso ayuda a garantizar que el hardware existente también cumpla y siga siendo conforme a las normas.
  • Reducción del tiempo de inactividad y la interrupción: la gestión de activos adecuada ayuda a garantizar que los empleados tengan equipamiento actualizado y confiable. Al seguir los pasos del ciclo de vida, las organizaciones pueden minimizar los riesgos de seguridad, las fallas de hardware y la incompatibilidad de modelos.
  • Maximización del valor del proveedor y de la garantía: los programas de mantenimiento metódico y el monitoreo de uso estructurado pueden garantizar que los empleados estén aprovechando al máximo el equipamiento. Al maximizar los activos, los equipos de TI pueden reducir el gasto general.

Desafíos comunes con la gestión de activos de hardware

Dependiendo del tamaño de la organización, monitorear cientos o incluso miles de activos de hardware puede ser un desafío.

Estos son algunos de los principales desafíos de la gestión de activos de hardware (HAM) que pueden enfrentar las organizaciones y sugerencias sobre cómo abordarlos:

Dispositivos sin registrar y TI en la sombra

Las organizaciones a menudo carecen de las herramientas para mantener el inventario de activos o de las prácticas para realizar un seguimiento de los activos. Esta falta de supervisión puede generar problemas de seguridad de datos y TI en la sombra, lo que ocurre cuando los recursos de TI se utilizan en una red empresarial sin el conocimiento del departamento de TI. Cuando se produce esta situación, la organización queda expuesta a vulnerabilidades e imprecisiones.

Qué hacer: una manera de superar este problema es introducir una herramienta HAM que gestione el inventario a lo largo del ciclo de vida, permitiendo tomar decisiones más informadas y ahorrar costos.

Adquisiciones complejas

Al elegir los activos empresariales, es importante tener en cuenta dónde se adquieren. El proceso de adquisición puede complicarse cuando los activos provienen de varios países, lo que requiere múltiples proveedores regionales y diferentes regulaciones aduaneras. Además, pueden entrar en juego múltiples tipos de cambio, lo que puede causar retrasos en el despliegue y confusión sobre las políticas de precios.

Qué hacer: una buena manera de evitar este escenario es limitar los activos de hardware a una sola región o país para simplificar el proceso de adquisiciones, envío y recuperación.

Asignación limitada de recursos

La gestión de activos de hardware de TI requerirá recursos significativos a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión. Un equipo de TI necesitará recursos y apoyo para planificar, adquirir, instalar, solucionar problemas, mantener y deshacerse de activos. Una fuerza laboral limitada o prioridades contrapuestas pueden interrumpir el servicio de TI y sobrecargar a los equipos de TI.

Qué hacer: para evitar esta escasez de recursos, comunique las necesidades de manera temprana y establezca expectativas desde el principio.

Deficiencias en la auditoría y el cumplimiento normativo

Los requisitos de cumplimiento pueden variar según el número de activos de hardware y el tamaño de la organización. Si una organización carece de una pista de auditoría clara, cumplir con los requisitos específicos puede ser difícil.

Qué hacer: para evitar este problema, las organizaciones deben realizar un seguimiento del cumplimiento y usar sistemas de HAM que permitan a los empleados alertar al service desk cuando se necesita mantenimiento.

Gestión de activos de hardware e IA

La gestión de activos de hardware (HAM) está evolucionando a medida que avanza la tecnología y surgen nuevas herramientas y casos de uso. Las organizaciones innovadoras y con visión de futuro ya están adoptando herramientas impulsadas por IA, proporcionando confiabilidad y visibilidad.

El futuro de la HAM son los análisis predictivos. Las herramientas de gestión de activos infundidas con algoritmos de machine learning (ML) pueden analizar datos de activos para predecir fallas de hardware, vidas óptimas del hardware y tiempos de reemplazo.

Por separado, los flujos de trabajo automatizados del ciclo de vida permiten a las organizaciones una gestión de activos sin interrupciones. Se puede hacer la transición de activos de un paso del ciclo de vida al siguiente sin necesidad de intervención manual o supervisión humana.

Este impulso hacia la automatización inteligente se alinea con el panorama más amplio de TI. La IA ha demostrado ser una herramienta transformadora en las funciones de TI en las empresas modernas.

Un informe del IBM Institute for Business Value encuentra que las organizaciones altamente automatizadas atribuyen un aumento del 10 % en los ingresos a sus esfuerzos de transformación digital y una reducción de casi el 30 % en los costos de TI.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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