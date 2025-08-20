¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

El objetivo de la gestión del ciclo de vida de los activos siempre debe ser maximizar el rendimiento de un nuevo activo físico o digital monitoreándolo para detectar problemas y realizar mantenimiento preventivo. Los sistemas de gestión de activos empresariales, o EAM , se han convertido rápidamente en la forma preferida y más eficaz de lograrlo.

Gestión de activos empresariales (EAM)

EAM es un método de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios para prolongar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Un sistema de gestión computarizado, o CMMS, es un componente típico de EAM que monitorea los activos en tiempo real y ayuda a recomendar el mantenimiento cuando es necesario. Los sistemas de EAM con mejor rendimiento no solo monitorean el rendimiento de un activo, sino que también mantienen un registro histórico de su actividad, incluida información crítica, como cuándo se compró y cuánto cuesta el mantenimiento a la organización a lo largo del tiempo.

Sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS)

Un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, o CMMS, es un tipo de software de gestión de activos que mantiene una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayuda a ampliar la vida útil de los activos. Muchas industrias confían en CMMS como componente de EAM, así como en su ecosistema de mantenimiento general. Estas industrias incluyen fabricación, producción de petróleo y gas, generación de energía, construcción y transporte.

Seguimiento de activos

Los avances tecnológicos han hecho que el seguimiento de los activos y la medición del rendimiento y la ubicación de los activos en tiempo real sean una parte crucial de la gestión del ciclo de vida de los activos. Los tipos de sistemas de seguimiento de activos incluyen etiquetas identificadoras de radiofrecuencia (RFID), códigos QR,wifi y satélite de posicionamiento global (GPS).

Etiquetas de identificación de radiofrecuencia (RFID). Las etiquetas RFID son pequeñas etiquetas fijadas a los activos que transmiten una variedad de información sobre ellas mediante señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir la temperatura y humedad de un ambiente junto con una ubicación interior precisa de los activos y una abundancia de otros datos vitales.

Seguimiento habilitado para wifi. Los sistemas de seguimiento con WiFi utilizan una etiqueta fijada a un activo que transmite información a través de una red WiFi local. Al igual que las RFID, el seguimiento habilitado para wifi solo es efectivo siempre que un activo esté en interiores y dentro del alcance de una red WiFi.

Códigos QR. Los códigos QR son una mejora significativa en su predecesor, el código de barras universal. Al igual que el código de barras, pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre sus activos de forma rápida y sencilla, pero, a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y pueden ser leídos por algo tan común como un teléfono inteligente desde cualquier ángulo.

Satélites de posicionamiento global (GPS). Muchas empresas utilizan satélites de posicionamiento global para monitorear la ubicación de los activos en tránsito. Se coloca un rastreador en el activo que luego se comunica con la red del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, los rastreadores permiten a los gerentes ver dónde está un activo, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real.