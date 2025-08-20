¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

La gestión del ciclo de vida de los activos combina una gama de estrategias diseñadas para ampliar la vida útil de un activo y aumentar su eficiencia. Hoy en día, muchos enfoques dependen del Internet de las cosas (IoT) para monitorear la condición de los activos y el rendimiento en tiempo real, y realizar mantenimiento preventivo cuando sea necesario.
Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término incluye activos físicos y no físicos, como infraestructura y equipos, capital (dinero) y personas. El ciclo de vida de un activo se refiere al proceso de principio a fin mediante el cual su propietario adquiere, almacena, utiliza y mantiene un activo a lo largo de su vida útil.
Las organizaciones realizan un seguimiento del estado de sus activos utilizando varios métodos. Muchos utilizan datos proporcionados por sensores conectados a Internet (Internet de las cosas o IoT) para monitorear el rendimiento de los activos en tiempo real. Como parte de una estrategia de mantenimiento general, el mantenimiento de activos se realiza regularmente para reducir los costos de mantenimiento, extender la vida útil de los activos y evitar el tiempo de inactividad no planificado.
La mayoría de las organizaciones implementan un enfoque de gestión del ciclo de vida de los activos en cuatro etapas centrales.
Durante la primera etapa, las partes interesadas evalúan la necesidad de un activo, su valor proyectado para la organización y su costo previsto. Formulan un plan sobre cómo se operará y mantendrá un activo, y consideran cuidadosamente cualquier riesgo asociado con la adquisición de activos. Los riesgos pueden variar en función del tipo de activo y de la organización, pero normalmente incluyen la probabilidad de avances tecnológicos que puedan hacer que un activo sea redundante, la probabilidad de avería o sustitución, y la disponibilidad de los recursos necesarios para hacer funcionar un activo, como combustible o piezas.
Valoración. Es importante medir cuidadosamente el valor general de cualquier activo para una organización. Para ello, los encargados de tomar decisiones deberán tener en cuenta una probable duración de vida útil de los activos junto con su desempeño proyectado a lo largo del tiempo. Con la cantidad de información disponible hoy a través de internet de las cosas (IoT), una técnica que se está volviendo cada vez más valiosa durante la parte de valoración de la etapa de planificación es la creación de un gemelo digital de un activo que se está considerando.
Creación de un gemelo digital. Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los operadores ejecutar pruebas y predecir el rendimiento basado en simulaciones. Con un buen gemelo digital, los encargados de tomar decisiones pueden saber qué tan bien es probable que se desempeñe un activo en las condiciones a las que lo someterán. Según un informe reciente de Mind Commerce (2), es probable que la tecnología de gemelos digitales surja como un imperativo empresarial en un futuro cercano, formando la base de los negocios en la “era de IoT conectado” con sus capacidades avanzadas de monitoreo de activos.
La siguiente etapa es la compra, el transporte y la instalación del activo. Una de las piezas más críticas a considerar durante esta etapa es cómo le irá al nuevo activo dentro del ecosistema general de la organización más grande. Cuando se ponga en funcionamiento un activo, ¿cómo se integrará con otros activos? ¿Cómo encajará en el plan de gestión de inventario existente de una organización? ¿Cómo se compartirán sus datos? Todas estas preguntas deben responderse como parte de un plan general para optimizar el activo y mantenerlo funcionando en los niveles máximos.
El objetivo de la gestión del ciclo de vida de los activos siempre debe ser maximizar el rendimiento de un nuevo activo físico o digital monitoreándolo para detectar problemas y realizar mantenimiento preventivo. Los sistemas de gestión de activos empresariales, o EAM, se han convertido rápidamente en la forma preferida y más eficaz de lograrlo.
Gestión de activos empresariales (EAM)
EAM es un método de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios para prolongar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Un sistema de gestión computarizado, o CMMS, es un componente típico de EAM que monitorea los activos en tiempo real y ayuda a recomendar el mantenimiento cuando es necesario. Los sistemas de EAM con mejor rendimiento no solo monitorean el rendimiento de un activo, sino que también mantienen un registro histórico de su actividad, incluida información crítica, como cuándo se compró y cuánto cuesta el mantenimiento a la organización a lo largo del tiempo.
Sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS)
Un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, o CMMS, es un tipo de software de gestión de activos que mantiene una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayuda a ampliar la vida útil de los activos. Muchas industrias confían en CMMS como componente de EAM, así como en su ecosistema de mantenimiento general. Estas industrias incluyen fabricación, producción de petróleo y gas, generación de energía, construcción y transporte.
Seguimiento de activos
Los avances tecnológicos han hecho que el seguimiento de los activos y la medición del rendimiento y la ubicación de los activos en tiempo real sean una parte crucial de la gestión del ciclo de vida de los activos. Los tipos de sistemas de seguimiento de activos incluyen etiquetas identificadoras de radiofrecuencia (RFID), códigos QR,wifi y satélite de posicionamiento global (GPS).
Etiquetas de identificación de radiofrecuencia (RFID). Las etiquetas RFID son pequeñas etiquetas fijadas a los activos que transmiten una variedad de información sobre ellas mediante señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir la temperatura y humedad de un ambiente junto con una ubicación interior precisa de los activos y una abundancia de otros datos vitales.
Seguimiento habilitado para wifi. Los sistemas de seguimiento con WiFi utilizan una etiqueta fijada a un activo que transmite información a través de una red WiFi local. Al igual que las RFID, el seguimiento habilitado para wifi solo es efectivo siempre que un activo esté en interiores y dentro del alcance de una red WiFi.
Códigos QR. Los códigos QR son una mejora significativa en su predecesor, el código de barras universal. Al igual que el código de barras, pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre sus activos de forma rápida y sencilla, pero, a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y pueden ser leídos por algo tan común como un teléfono inteligente desde cualquier ángulo.
Satélites de posicionamiento global (GPS). Muchas empresas utilizan satélites de posicionamiento global para monitorear la ubicación de los activos en tránsito. Se coloca un rastreador en el activo que luego se comunica con la red del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, los rastreadores permiten a los gerentes ver dónde está un activo, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real.
Para hacer frente adecuadamente a la depreciación de un activo a lo largo del tiempo, los responsables de la toma de decisiones deben considerar una estrategia para su eventual eliminación y sustitución. Los activos valiosos pueden ser complejos y los mercados siempre están cambiando, por lo que es importante considerar el retorno general de la inversión que produce un activo a medida que se acerca al final de su vida. Los responsables deberán tomar en consideración el tiempo de actividad de los activos, su vida útil proyectada, los costos de traslado de combustible o repuestos necesarios para su funcionamiento y, por supuesto, el valor general de las tareas que realiza para la organización al decidir si retirarlo o no.
La gestión eficaz del ciclo de vida de los activos ayuda a maximizar el retorno de la inversión (ROI) de una organización en sus activos más valiosos. Estos son algunos de los beneficios que pueden esperar las organizaciones que implementan una estrategia efectiva de gestión del ciclo de vida de los activos.
Con la información recopilada de un activo a través de sensores (IoT), los operadores ahora pueden medir el rendimiento de los activos en tiempo real. Con esta información, pueden reparar los activos antes de que se averíen, sustituir piezas clave cuando sea necesario y programar el mantenimiento cuando sea óptimo para su organización. Este enfoque, conocido como mantenimiento preventivo, juega un papel clave en una estrategia general de gestión del ciclo de vida de los activos, extendiendo la vida útil de un activo y optimizando su rendimiento.
Cuando las organizaciones asumen un papel proactivo tanto en el monitoreo como en la mejora del rendimiento de sus activos a través del mantenimiento programado regularmente en lugar de esperar una avería, reducen la probabilidad de costosas reparaciones y tiempo de inactividad. Al anticipar las reparaciones necesarias y ser proactivos a la hora de realizarlas, las organizaciones pueden programar el mantenimiento cuando les convenga, no después de una falla inesperada del equipo.
Según una encuesta reciente de IDC (1), aumentar la eficiencia operativa fue la principal prioridad para las organizaciones en 2022 (51 %). Para conseguirlo, muchas están invirtiendo en estrategias de gestión del ciclo de vida de los activos que utilizan las capacidades del IoT y la inteligencia artificial para realizar el mantenimiento preventivo. En lugar de esperar hasta el final del mes o trimestre para revisar los números de rendimiento, los operadores pueden obtener datos en tiempo real y aprovecharlos para realizar los cambios necesarios, sobre la marcha.
Los avances tecnológicos en la gestión del ciclo de vida de los activos están impulsando grandes cambios y mejorando las capacidades diarias de las organizaciones. Estos son algunos casos de uso de bleeding edge technology que se están implementando en el campo en este momento.
A medida que la IA y el aprendizaje automático (ML) continúan evolucionando y volviéndose cada vez más avanzados, se les encomiendan misiones más complejas en todo el ciclo de vida de los activos, incluyendo:
Las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual están ayudando a las organizaciones con la gestión del ciclo de vida de los activos realizando una variedad de tareas, entre ellas:
La robótica y los drones se utilizan cada vez más para realizar diversas tareas que antes hacían los trabajadores de mantenimiento, lo que les permite reorientar sus capacidades hacia trabajos de mayor valor para sus organizaciones. Estas tareas incluyen:
Obtenga el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Es una única plataforma integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y analíticas para optimizar el rendimiento, extender los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de inactividad operativo y los costos.
Beauvais, Juliana, “Enterprise Asset Management 1.0” IDC MaturityScape, 30 de marzo de 2022, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48512122&pageType=PRINTFRIENDLY (enlace externo a ibm.com)
Stallard, Bob, “Worldwide Asset Life-Cycle Management Applications Forecast, 2022-2026” IDC Market Forecast, 27 de julio de 2022, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49423422&pageType=PRINTFRIENDLY (enlace externo a ibm.com)