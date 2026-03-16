¿Qué es la recuperación de activos de TI?

La recuperación de activos de TI sustenta varios aspectos importantes de las prácticas modernas de TI empresariales, como el ahorro de costos, la seguridad de los datos y la destrucción segura de datos.

Las organizaciones dependen de una amplia gama de activos de TI para sus procesos de actividad principal del negocio, incluidos computadoras portátiles, computadoras de escritorio y servidores. Cuando estos activos llegan al final de su ciclo de vida, es necesario encontrar formas de recuperar su valor residual y gestionar su eliminación definitiva.

En la gestión moderna de la cadena de suministro (SCM), la recuperación de activos de TI se ha convertido en una parte clave de la economía circular. Este enfoque implica un modelo económico que ayuda a eliminar los desechos electrónicos y promover la sustentabilidad al extender los ciclos de vida del hardware de TI mediante la reutilización y la reventa. La economía circular depende de un conjunto diverso de prácticas conocidas como disposición de activos de TI (ITAD) que incluyen el borrado de y la eliminación de datos, la destrucción y el remarketing de dispositivos fuera de servicio.

Los programas de recuperación de activos de TI se definen mediante certificaciones y marcos de protección de datos reconocidos a nivel nacional e internacional. Algunos de los más comunes son los establecidas por organismos como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU., la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.