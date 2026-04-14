El desmantelamiento de activos es una parte fundamental de la gestión moderna de activos de TI, ya que ayuda a las organizaciones a retirar sus activos de TI de una manera que prioriza la seguridad de los datos, el cumplimiento normativo, la eficiencia de costos y la sustentabilidad.

En entornos empresariales modernos y complejos de TI, como centros de datos y ecosistemas del Internet de las cosas (IoT), los datos confidenciales y la información confidencial a menudo persisten en un dispositivo mucho después de que termina su vida útil. El desmantelamiento de activos de TI y la disposición de activos de TI (ITAD) ayudan a las organizaciones a realizar la destrucción de datos en estos dispositivos para que puedan reutilizarse, reciclarse o revenderse.

El proceso moderno de desmantelamiento de activos abarca toda la vida útil del activo e integra las mejores prácticas en materia de privacidad de datos y ciberseguridad a lo largo de todo el proceso. La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) ayuda a garantizar que las empresas cumplan con los cambiantes requisitos normativos y estándares de las industrias en torno a la eliminación de datos y el manejo de desechos electrónicos, como dispositivos electrónicos obsoletos o desechados.

La demanda de herramientas y flujos de trabajo eficaces para el desmantelamiento de activos es alta y crece constantemente. Según un informe reciente, el mercado global de capacidades de la ITAD se valoró en 17.5 mil millones de dólares en 2025. Se espera que alcance los 40.1 mil millones de dólares para 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.9 %.1