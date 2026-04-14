El proceso de desmantelamiento de activos es la fase de fin de la vida útil del ciclo de vida de los activos de los que las organizaciones y los departamentos de TI dependen para deshacerse de forma segura de los activos físicos y los recursos digitales.
El desmantelamiento de activos es una parte fundamental de la gestión moderna de activos de TI, ya que ayuda a las organizaciones a retirar sus activos de TI de una manera que prioriza la seguridad de los datos, el cumplimiento normativo, la eficiencia de costos y la sustentabilidad.
En entornos empresariales modernos y complejos de TI, como centros de datos y ecosistemas del Internet de las cosas (IoT), los datos confidenciales y la información confidencial a menudo persisten en un dispositivo mucho después de que termina su vida útil. El desmantelamiento de activos de TI y la disposición de activos de TI (ITAD) ayudan a las organizaciones a realizar la destrucción de datos en estos dispositivos para que puedan reutilizarse, reciclarse o revenderse.
El proceso moderno de desmantelamiento de activos abarca toda la vida útil del activo e integra las mejores prácticas en materia de privacidad de datos y ciberseguridad a lo largo de todo el proceso. La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) ayuda a garantizar que las empresas cumplan con los cambiantes requisitos normativos y estándares de las industrias en torno a la eliminación de datos y el manejo de desechos electrónicos, como dispositivos electrónicos obsoletos o desechados.
La demanda de herramientas y flujos de trabajo eficaces para el desmantelamiento de activos es alta y crece constantemente. Según un informe reciente, el mercado global de capacidades de la ITAD se valoró en 17.5 mil millones de dólares en 2025. Se espera que alcance los 40.1 mil millones de dólares para 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.9 %.1
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El proceso de desmantelamiento de activos consta de siete pasos diseñados para optimizar las operaciones, garantizar el manejo seguro de los datos y mantener el cumplimiento normativo. Aquí hay un vistazo más de cerca a cada uno.
El primer paso en el proceso de desmantelamiento de activos es la identificación de activos, también conocida como validación de activos.
Durante este paso, los sistemas modernos de seguimiento de activos equipados con herramientas de monitoreo en tiempo real pueden ayudar a los equipos de TI a validar sus registros de inventario. También confirman información crítica sobre un activo, como su condición, historial de rendimiento y criticidad general para la infraestructura de TI.
El desmantelamiento de activos requiere una amplia coordinación entre stakeholders, incluidos los departamentos de TI, los equipos de cumplimiento y los responsables de sustentabilidad.
Durante la fase de desmantelamiento, las organizaciones deben establecer plazos de eliminación y elegir un tipo de eliminación, como la reutilización, reventa o destrucción de activos. También deben decidir si un activo se dará de baja en el sitio o fuera del sitio a través de un proveedor certificado.
Existen tres métodos habituales para eliminar datos confidenciales de los medios de almacenamiento:
Para evitar costosas filtraciones de datos, las organizaciones deben seguir estrictos estándares de la industria para la destrucción de datos durante esta fase. El manejo inadecuado de discos duros y otros dispositivos puede provocar que la información sensible y los datos personales se vean comprometidos, lo que a menudo conlleva multas costosas y daños reputacionales.
La cuarta fase implica la destrucción física de los medios de almacenamiento a través de la trituración, destrucción o incineración de unidades y componentes.
Las organizaciones suelen llevar a cabo la destrucción física in situ en un entorno controlado y muy visible para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y sus propias políticas internas.
Los departamentos de TI deben tener una cadena de custodia rigurosa para los activos que envían fuera del sitio y asegurarse de documentar cada paso del proceso.
Este paso incluye un embalaje seguro, un transporte con seguimiento y una documentación rigurosa de los traspasos entre las partes responsables a lo largo del recorrido. Las organizaciones más maduras implementan sistemas de seguimiento automatizados durante esta fase para garantizar pistas de auditoría y minimizar los riesgos de ciberseguridad.
La sexta fase del proceso de desmantelamiento de activos evalúa los activos de TI desinfectados para uno de tres posibles destinos: reutilización, reventa o reciclaje:
El último paso en el proceso de desmantelamiento de activos implica generar documentación y certificaciones para validar el cumplimiento normativo. Estas certificaciones suelen incluir los siguientes elementos:
Las organizaciones más avanzadas utilizan capacidades de automatización y monitoreo de cumplimiento en tiempo real durante esta fase para optimizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia.
Cuando se practican correctamente, los siete pasos del proceso de desmantelamiento de activos pueden ofrecer beneficios medibles en todo el proceso. Aquí mostramos cinco de los más comunes:
Organizaciones de distintos tamaños y en una amplia variedad de industrias dependen del desmantelamiento de activos para prolongar los ciclos de vida de los activos y cumplir con normativas específicas de cada industria. Estos son algunos de sus casos de uso más populares.
Los centros de datos a gran escala requieren actualizaciones frecuentes de la infraestructura para garantizar que las empresas utilicen los sistemas más avanzados, con las herramientas y capacidades más recientes. El proceso de desmantelamiento de activos ayuda a reemplazar los servidores y sistemas de almacenamiento heredados sin interrumpir las operaciones de la actividad principal o comprometer la seguridad de los datos.
Durante un proyecto de modernización, las prácticas de desmantelamiento de activos garantizan que los trabajadores sigan estrictos protocolos de cadena de custodia para activos críticos, como discos duros de alta capacidad y servidores que contienen datos confidenciales.
Los ciclos de actualización (actualizaciones o reemplazos planificados y periódicos de los activos de TI) son críticos para optimizar el rendimiento de los activos de TI. Las organizaciones dependen del desmantelamiento de activos para retirar de forma segura el equipamiento de TI antiguo e ineficiente y reemplazarlo con herramientas y sistemas modernos. Los equipos de TI reemplazan rutinariamente computadoras portátiles, computadoras de escritorio y otros dispositivos como parte de los ciclos de actualización de tecnología, generando grandes volúmenes de activos retirados que contienen datos confidenciales.
El desmantelamiento eficaz de los activos de TI garantiza la desinfección de cada dispositivo al final de su vida útil de conformidad con los estándares de la industria.
Cuando dos organizaciones o divisiones se fusionan, es habitual que haya duplicados de activos de TI comunes, como computadoras de escritorio, computadoras portátiles y servidores. Para aumentar la eficiencia, las entidades que se fusionan suelen retirar de una sola vez una gran cantidad de activos de TI que ya no se utilizan. Durante este tipo de eventos, las organizaciones que se fusionan deben mantener el cumplimiento normativo y practicar tácticas seguras de manejo de datos durante todo el proceso.
Las organizaciones que atraviesan fusiones dependen del proceso de desmantelamiento de activos para mantener la integridad de los entornos informáticos y garantizar la desinfección de los dispositivos retirados.
El auge de la fuerza laboral móvil ha creado nuevos enfoques para el desmantelamiento de activos, exponiendo los dispositivos de TI personales, como computadoras portátiles y teléfonos móviles, a amenazas más allá del ecosistema de TI tradicional de la oficina o in situ. La recopilación, seguimiento y desinfección de este tipo de activos introduce nuevos desafíos en el proceso de desmantelamiento de activos.
El transporte seguro y la destrucción verificada de datos son esenciales para prevenir las filtraciones de datos cuando los activos de TI que han permitido el trabajo remoto se acercan al final de su vida útil. Las computadoras portátiles y otros dispositivos móviles que contienen datos confidenciales, por ejemplo, pueden olvidarse o extraviarse en la casa o el automóvil de alguien cuando se reemplazan por dispositivos más nuevos. Estos dispositivos antiguos deben desinfectarse y retirarse adecuadamente para evitar filtraciones de datos.
Los sectores altamente regulados, como la atención médica, las finanzas y el gobierno, tienen requisitos únicos en torno a los datos personales y la privacidad de datos. El cierre de activos en estas industrias debe alinearse con las regulaciones específicas del sector, como documentación mejorada y procedimientos de verificación diseñados para agregar rigor y más capas de seguridad.
En la atención médica, por ejemplo, las organizaciones deben garantizar el manejo seguro y conforme a las normas de los activos retirados, como dispositivos de imágenes y equipamiento médico habilitado para IoT que contienen datos confidenciales. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) exige que cualquier activo que almacene o procese información de salud protegida en formato electrónico (ePHI) se someta a un proceso de desinfección de datos verificable antes de su retiro.
Las estrategias de TI verde, enfoques estructurados para reducir el impacto ambiental de los activos a lo largo de su ciclo de vida, dependen del desmantelamiento de activos para promover las mejores prácticas a través de la reutilización y el reciclaje. El desmantelamiento eficaz de activos ayuda a las empresas a minimizar su impacto ambiental mientras mantienen el cumplimiento de los estándares más rigurosos.
Por ejemplo, la economía circular, un modelo económico muy extendido cuyo objetivo es eliminar los residuos y promover la sustentabilidad, se basa en el proceso de desmantelamiento de activos para ayudar a las empresas a reparar, reutilizar y reciclar dispositivos. Este enfoque reduce las emisiones de carbono y apoya operaciones más sostenibles.
El desmantelamiento de activos está preparado para un rápido crecimiento y cambio impulsado principalmente por factores tecnológicos. El auge de la automatización de la IA y las nuevas capacidades en IoT y robótica continuarán impulsando la innovación en tres áreas clave:
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