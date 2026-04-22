¿Qué es el almacenamiento edge?

El almacenamiento edge es un enfoque de almacenamiento de datos que almacena, gestiona y procesa datos en su fuente de origen (como sensores, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y cámaras) o cerca de ella. En lugar de enrutarlos a un centro de datos centralizado o a un entorno de nube, mantiene los datos más cerca de donde se generan.
En este enfoque, los datos residen en ubicaciones edge distribuidas, incluyendo centros de datos regionales, servidores in situ y otra infraestructura informática situada cerca de usuarios y fuentes de datos. El procesamiento se realiza localmente, lo que reduce la necesidad de que los datos realicen viajes de ida y vuelta constantes a una instalación central. El resultado son tiempos de respuesta más rápidos, menor consumo de ancho de banda y mayor resiliencia.
Para algunas industrias, el procesamiento local es crucial. En la atención médica, por ejemplo, los dispositivos wearable pueden rastrear los signos vitales de los pacientes y alertar a los proveedores de atención sobre cambios que requieren atención inmediata. En el sector energético, los sensores en una red eléctrica pueden detectar problemas en el equipamiento y marcar fallas antes de que ocurra un corte.
Las empresas confían cada vez más en los sistemas de almacenamiento edge empresarial para gestionar grandes volúmenes de datos a escala, con énfasis en el alto rendimiento, la escalabilidad y la confiabilidad. A medida que crece la adopción de inteligencia artificial (IA) y más dispositivos se conectan a las redes, el almacenamiento edge se ha convertido en una parte importante de cómo las organizaciones manejan los datos y actúan sobre ellos en tiempo real.
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El progreso en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinado con los avances en computación en la nube, IA y machine learning (ML) ha cambiado significativamente el ámbito de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento de edge.
En un estudio de Straits Research, el mercado global de computación edge se valoró en 38.32 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca de 55.44 mil millones en 2025 a 1065.63 mil millones de dólares para 2033, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 44.7 %.1
Gran parte de este crecimiento está impulsado por el volumen de datos. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393.9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a centros de datos on premises.
Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios que son costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que requieren que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.
La seguridad es otro factor. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, las filtraciones que involucran datos almacenados en múltiples entornos cuestan 5.05 millones de dólares en promedio y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar datos localmente en el edge, en lugar de en múltiples entornos, brinda a las organizaciones menos lugares para monitorear y proteger.
Industrias como las finanzas que dependen del procesamiento de datos en tiempo real no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando datos en el sitio, en el punto donde se recopilan.
Las necesidades de almacenamiento de IA están acelerando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA se mueve de centros de datos a instalaciones distribuidas, la demanda de almacenamiento local rápido crece con ella. Esto impulsa un mayor uso de medios de almacenamiento de alto rendimiento, como NVMe SSD, para manejar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad en la nube.
El almacenamiento edge evolucionó a lo largo de las décadas, impulsado por los avances en redes, computación y un cambio hacia un procesamiento de datos más cercano a donde se generan.
Las raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando las redes de entrega de contenido (CDN) se construyeron para servir páginas web y videos desde servidores ubicados cerca de los usuarios en lugar de desde un solo origen distante. Una distancia más corta significó una entrega más rápida. A medida que esas redes maduraron y comenzaron a alojar aplicaciones junto con el contenido, lo que la infraestructura edge podía manejar creció considerablemente.
A principios de la década de 2000, los servicios comerciales de computación edge manejaban tareas prácticas y cotidianas, como carritos de compras en línea y fuentes de noticias que necesitaban actualizarse en tiempo real.
Desde entonces, las configuraciones edge han crecido en escala y complejidad a medida que la infraestructura de TI se ha extendido en más ubicaciones y tipos de dispositivos. La arquitectura edge actual incluye servidores edge, pasarelas edge, redes de alta velocidad y medios de almacenamiento locales: recopilación, procesamiento y enrutamiento de datos cerca de donde se originan.
Los despliegues edge modernos incorporan cada vez más contenedores y Kubernetes, que ayudan a las organizaciones a gestionar las cargas de trabajo de manera constante en las configuraciones de nube central y edge, ya sea que abarquen una red de envío, una red de energía o una cadena de venta minorista.
A medida que las organizaciones gestionan más datos en más ubicaciones, mantener el almacenamiento cerca de la fuente se ha convertido en una parte práctica de la creación y gestión de la infraestructura de TI distribuida.
Los entornos edge, en la nube y on premises cada uno desempeña un papel importante en el almacenamiento de datos moderno y la infraestructura de TI. Cada vez más, las organizaciones utilizan una combinación de estas tecnologías.
La mayoría de las grandes organizaciones ahora usan los tres, estructurando su infraestructura de datos en torno a la solución de almacenamiento que mejor se adapta a sus necesidades empresariales.
El almacenamiento edge sigue un modelo de computación distribuida. En lugar de mantener todos los datos en una ubicación central, almacena y procesa datos en múltiples nodos físicos. Los nodos edge almacenan los datos en caché localmente, extrayendo desde un servidor de origen cuando es necesario y atendiendo solicitudes de usuarios o dispositivos cercanos sin enrutar el tráfico de vuelta a un centro de datos distante.
A continuación, se muestra un desglose de varios componentes clave del almacenamiento edge:
El almacenamiento edge ofrece una variedad de beneficios para las organizaciones que gestionan datos en ubicaciones distribuidas:
Muchas industrias generan grandes volúmenes de datos en ubicaciones donde enviar todo a una instalación central no es lo suficientemente rápido, práctico o rentable. El almacenamiento edge mantiene esos datos donde más se necesitan.
Las fábricas producen flujos constantes de datos desde máquinas y líneas de producción. Almacenarlos en el sitio significa que los problemas del equipamiento pueden detectarse antes de que causen tiempo de inactividad.
Los hospitales y las clínicas manejan datos grandes, continuos y muy regulados. Mantenerlos dentro de las instalaciones significa que los sistemas clínicos obtienen los datos que necesitan a la velocidad que requiere la atención, al tiempo que cumplen con los requisitos de residencia de datos y cumplimiento de HIPAA.
Cuando una red se cae, el almacenamiento edge ayuda a mantener las tiendas abiertas. Los sistemas de punto de venta, las cámaras de seguridad y las herramientas de inventario pueden ejecutarse desde el almacenamiento local, con la sincronización de datos con los sistemas centrales según lo programado. Para los minoristas con cientos de ubicaciones, también elimina la necesidad de enrutar cada transacción a través de un hub central.
Las empresas de energía, los operadores de oleoductos y los productores de energía renovable a menudo trabajan en ubicaciones remotas con conectividad limitada. En lugar de depender de un hub de datos central, estos sitios almacenan y analizan datos operativos localmente y envían alertas según sea necesario.
Los sistemas HVAC, los controles de acceso y los sensores de ocupación producen datos que impulsan la toma de decisiones dentro de un edificio, como ajustar la temperatura, gestionar el acceso o rastrear el uso de energía. Mantener los datos locales significa que los edificios pueden operar sin esperar a una conexión en la nube para responder.
El almacenamiento edge presenta desafíos de gestión que no existen en un centro de datos centralizado. El hardware se ejecuta en ubicaciones remotas o, a veces, sin personal, y la seguridad es más difícil de aplicar de manera constante. Estas son algunas prácticas que pueden ayudar:
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1 Edge computing market size, Straits Research. Octubre de 2024
2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending, IDC. 16 de agosto de 2024