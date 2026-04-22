¿Qué es el almacenamiento edge?

El progreso en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinado con los avances en computación en la nube, IA y machine learning (ML) ha cambiado significativamente el ámbito de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento de edge.

En un estudio de Straits Research, el mercado global de computación edge se valoró en 38.32 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca de 55.44 mil millones en 2025 a 1065.63 mil millones de dólares para 2033, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 44.7 %.1

Gran parte de este crecimiento está impulsado por el volumen de datos. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393.9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a centros de datos on premises.

Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios que son costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que requieren que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.

La seguridad es otro factor. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, las filtraciones que involucran datos almacenados en múltiples entornos cuestan 5.05 millones de dólares en promedio y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar datos localmente en el edge, en lugar de en múltiples entornos, brinda a las organizaciones menos lugares para monitorear y proteger.

Industrias como las finanzas que dependen del procesamiento de datos en tiempo real no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando datos en el sitio, en el punto donde se recopilan.

Las necesidades de almacenamiento de IA están acelerando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA se mueve de centros de datos a instalaciones distribuidas, la demanda de almacenamiento local rápido crece con ella. Esto impulsa un mayor uso de medios de almacenamiento de alto rendimiento, como NVMe SSD, para manejar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad en la nube.