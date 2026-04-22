Cajas de cartón en los estantes de un almacén
Almacenamiento Cloud

¿Qué es el almacenamiento edge?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado el 22 de abril de 2026

Definición de almacenamiento edge

El almacenamiento edge es un enfoque de almacenamiento de datos que almacena, gestiona y procesa datos en su fuente de origen (como sensores, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y cámaras) o cerca de ella. En lugar de enrutarlos a un centro de datos centralizado o a un entorno de nube, mantiene los datos más cerca de donde se generan.

En este enfoque, los datos residen en ubicaciones edge distribuidas, incluyendo centros de datos regionales, servidores in situ y otra infraestructura informática situada cerca de usuarios y fuentes de datos. El procesamiento se realiza localmente, lo que reduce la necesidad de que los datos realicen viajes de ida y vuelta constantes a una instalación central. El resultado son tiempos de respuesta más rápidos, menor consumo de ancho de banda y mayor resiliencia.

Para algunas industrias, el procesamiento local es crucial. En la atención médica, por ejemplo, los dispositivos wearable pueden rastrear los signos vitales de los pacientes y alertar a los proveedores de atención sobre cambios que requieren atención inmediata. En el sector energético, los sensores en una red eléctrica pueden detectar problemas en el equipamiento y marcar fallas antes de que ocurra un corte.

Las empresas confían cada vez más en los sistemas de almacenamiento edge empresarial para gestionar grandes volúmenes de datos a escala, con énfasis en el alto rendimiento, la escalabilidad y la confiabilidad. A medida que crece la adopción de inteligencia artificial (IA) y más dispositivos se conectan a las redes, el almacenamiento edge se ha convertido en una parte importante de cómo las organizaciones manejan los datos y actúan sobre ellos en tiempo real.

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¿Por qué es importante el almacenamiento edge?

El progreso en la conectividad de alta velocidad, especialmente 5G, combinado con los avances en computación en la nube, IA y machine learning (ML) ha cambiado significativamente el ámbito de la infraestructura de almacenamiento, aumentando el papel del almacenamiento de edge.

En un estudio de Straits Research, el mercado global de computación edge se valoró en 38.32 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca de 55.44 mil millones en 2025 a 1065.63 mil millones de dólares para 2033, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 44.7 %.1

Gran parte de este crecimiento está impulsado por el volumen de datos. Según IDC, los datos globales generados alcanzarán 393.9 ZB para 2028, impulsados por IA generativa y otras tecnologías.2 Cada vez más de esos datos se originarán y permanecerán en el edge, en lugar de viajar a la nube o a centros de datos on premises.

Las razones para mantener los datos en el edge van desde la gravedad de los datos hasta la soberanía de los datos. La gravedad de los datos se refiere a la tendencia de los datos a atraer aplicaciones y servicios que son costosos de mover, mientras que la soberanía de los datos describe regulaciones que requieren que los datos permanezcan dentro de límites geográficos específicos.

La seguridad es otro factor. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, las filtraciones que involucran datos almacenados en múltiples entornos cuestan 5.05 millones de dólares en promedio y tardaron 276 días en identificarse y contenerse. Almacenar datos localmente en el edge, en lugar de en múltiples entornos, brinda a las organizaciones menos lugares para monitorear y proteger.

Industrias como las finanzas que dependen del procesamiento de datos en tiempo real no pueden permitirse los retrasos que conlleva el enrutamiento de datos a una nube distante. El almacenamiento edge aborda este desafío procesando y almacenando datos en el sitio, en el punto donde se recopilan.

Las necesidades de almacenamiento de IA están acelerando aún más la necesidad de almacenamiento edge. A medida que la inferencia de IA se mueve de centros de datos a instalaciones distribuidas, la demanda de almacenamiento local rápido crece con ella. Esto impulsa un mayor uso de medios de almacenamiento de alto rendimiento, como NVMe SSD, para manejar cargas de trabajo de IA sin depender de la conectividad en la nube.

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Orígenes del almacenamiento edge

El almacenamiento edge evolucionó a lo largo de las décadas, impulsado por los avances en redes, computación y un cambio hacia un procesamiento de datos más cercano a donde se generan.

Las raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando las redes de entrega de contenido (CDN) se construyeron para servir páginas web y videos desde servidores ubicados cerca de los usuarios en lugar de desde un solo origen distante. Una distancia más corta significó una entrega más rápida. A medida que esas redes maduraron y comenzaron a alojar aplicaciones junto con el contenido, lo que la infraestructura edge podía manejar creció considerablemente.

A principios de la década de 2000, los servicios comerciales de computación edge manejaban tareas prácticas y cotidianas, como carritos de compras en línea y fuentes de noticias que necesitaban actualizarse en tiempo real.

Desde entonces, las configuraciones edge han crecido en escala y complejidad a medida que la infraestructura de TI se ha extendido en más ubicaciones y tipos de dispositivos. La arquitectura edge actual incluye servidores edge, pasarelas edge, redes de alta velocidad y medios de almacenamiento locales: recopilación, procesamiento y enrutamiento de datos cerca de donde se originan.

Los despliegues edge modernos incorporan cada vez más contenedores y Kubernetes, que ayudan a las organizaciones a gestionar las cargas de trabajo de manera constante en las configuraciones de nube central y edge, ya sea que abarquen una red de envío, una red de energía o una cadena de venta minorista.

A medida que las organizaciones gestionan más datos en más ubicaciones, mantener el almacenamiento cerca de la fuente se ha convertido en una parte práctica de la creación y gestión de la infraestructura de TI distribuida.

Almacenamiento edge, almacenamiento en la nube y almacenamiento on premises

Los entornos edge, en la nube y on premises cada uno desempeña un papel importante en el almacenamiento de datos moderno y la infraestructura de TI. Cada vez más, las organizaciones utilizan una combinación de estas tecnologías.

  • El almacenamiento en la nube es un modelo de servicio de computación en la nube en el que los datos y archivos son almacenados fuera del sitio por un proveedor externo y se accede a través de Internet o una conexión de red privada dedicada. El almacenamiento en la nube puede ser público, privado o híbrido, y funciona bien para la retención a largo plazo, analytics a gran escala y datos que deben ser accesibles desde cualquier lugar.
  • El almacenamiento on premises mantiene los datos dentro de las propias instalaciones de una organización en el hardware que posee y gestiona. Ofrece el máximo control y un rendimiento predecible para cargas de trabajo con estrictos requisitos de seguridad o cumplimiento, como las del gobierno o las que funcionan mejor sin enrutar datos a través de una red.
  • El almacenamiento edge se encuentra más cerca de donde se generan y utilizan los datos. En lugar de reemplazar la nube o el almacenamiento on premises, los complementa. El almacenamiento edge maneja el procesamiento en tiempo real y la recuperación local de datos, enviando solo lo que requiere almacenamiento a largo plazo o un análisis más profundo a la nube o al centro de datos central.

La mayoría de las grandes organizaciones ahora usan los tres, estructurando su infraestructura de datos en torno a la solución de almacenamiento que mejor se adapta a sus necesidades empresariales.

¿Cómo funciona el almacenamiento edge?

El almacenamiento edge sigue un modelo de computación distribuida. En lugar de mantener todos los datos en una ubicación central, almacena y procesa datos en múltiples nodos físicos. Los nodos edge almacenan los datos en caché localmente, extrayendo desde un servidor de origen cuando es necesario y atendiendo solicitudes de usuarios o dispositivos cercanos sin enrutar el tráfico de vuelta a un centro de datos distante.

A continuación, se muestra un desglose de varios componentes clave del almacenamiento edge:

  • Servidores edge: los servidores edge almacenan y procesan los datos localmente donde se originan. Diseñados para ejecutarse en ubicaciones distribuidas, a menudo sin personal de TI dedicado en el sitio, deben ser compactos y resilientes. Los clústeres de servidores edge pueden manejar mayores volúmenes de datos o proporcionar respaldo en un solo sitio si uno deja de funcionar.
  • Medios de almacenamiento NVMe y SSD: las unidades SSD basadas en PCI que usan memoria no volátil exprés (NVMe) gestionan tareas intensivas en datos, como el procesamiento de video y las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC), a velocidades mucho mayores que los discos duros tradicionales. Los medios SSD de alta capacidad admiten casos de uso como la videovigilancia en sitios edge, donde las imágenes deben almacenarse y accederse localmente sin una conexión constante a un sistema central.
  • Almacenamiento de objetos: el almacenamiento de objetos gestiona grandes volúmenes de datos no estructurados, como archivos de video e imágenes de sensores, y se adapta a las necesidades sin la sobrecarga de un sistema de almacenamiento de archivos tradicional. Muchas organizaciones lo utilizan en el edge para almacenar datos localmente antes de enviarlos a la nube o a sistemas on premises para una retención a largo plazo.
  • Hardware de inferencia de IA: las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y las unidades de procesamiento neuronal (NPU) ejecutan modelos de IA directamente en dispositivos edge, aprovechando los datos almacenados localmente en lugar de enviarlos a un sistema central. Una cámara de seguridad puede analizar imágenes en el sitio o un sensor de fábrica puede detectar una anomalía sin un viaje de ida y vuelta a la nube.
  • Software de gestión y clasificación de datos: la capa de software controla qué datos permanecen en el edge, cuáles se mueven al almacenamiento central y cuáles elimina el sistema. Las soluciones de almacenamiento edge empresarial (por ejemplo, IBM FlashSystem, AWS Outposts, Dell EMC) automatizan la gestión de almacenamiento y el monitoreo de flujos de trabajo en despliegues distribuidos, aplicando reglas que las organizaciones definen con antelación. Además, las interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas permiten a las aplicaciones acceder a datos y gestionarlos en todas las ubicaciones edge.
  • Infraestructura de red y pasarela: la conectividad confiable y las pasarelas edge controlan la rapidez con la que se mueven los datos entre los nodos edge y los sistemas centrales. También permiten que los datos crucen de forma segura los límites de la red. Las compañías de telecomunicaciones proporcionan cobertura 5G, lo que aumenta lo que los despliegues edge pueden manejar y admite una mayor cantidad de datos y una menor latencia en ubicaciones móviles y distribuidas.
  • Centro de datos central o nube: un centro de datos central o nube almacena la copia primaria de los datos y recoge lo que los nodos edge reenvían después del procesamiento local. Se encarga de la retención a largo plazo y de analytics que funcionan mejor de forma centralizada.

Beneficios del almacenamiento edge

El almacenamiento edge ofrece una variedad de beneficios para las organizaciones que gestionan datos en ubicaciones distribuidas:

  • Baja latencia: almacenar y procesar datos cerca de la fuente acelera los tiempos de respuesta y mejora las experiencias del usuario, lo cual es crucial para las aplicaciones sensibles al tiempo, como las de vehículos autónomos y analytics de video en tiempo real.
  • Menores costos de ancho de banda: el almacenamiento edge reduce la cantidad de datos que cruzan la red al manejar el procesamiento localmente. Las organizaciones envían solo lo necesario para llegar a la nube, lo que reduce los precios en la nube y los costos de salida y almacenamiento de datos.
  • Resiliencia y operaciones fuera de línea: los nodos edge se ejecutan de forma independiente, por lo que una interrupción central o una conexión que se pierde no interfiere con las operaciones. En entornos completamente desconectados o con espacios de aire, como sitios industriales o militares remotos, el almacenamiento edge puede funcionar sin ningún vínculo a un sistema central.
  • Flexibilidad de almacenamiento: el almacenamiento conectado a la red (NAS), la red de área de almacenamiento (SAN) y el almacenamiento de objetos funcionan en el edge y se adaptan para satisfacer las necesidades cambiantes de almacenamiento, desde un único sitio remoto hasta cientos de ubicaciones. Las organizaciones pueden elegir el tipo de almacenamiento que se adapte a la carga de trabajo, como almacenamiento de objetos para datos no estructurados o SAN para aplicaciones de alto rendimiento.
  • IA en el edge: los modelos de IA en dispositivos distribuidos necesitan almacenamiento local rápido para funcionar. Sin este, la inferencia de la IA espera en una conexión a la nube. El almacenamiento edge también maneja la organización por niveles de los datos y la gestión del ciclo de vida, manteniendo los datos correctos en el sitio y moviendo automáticamente los datos más antiguos o de menor prioridad a un almacenamiento central más barato.
  • Seguridad: mantener los datos locales significa que se mantienen fuera de la infraestructura compartida y no viajan a través de redes públicas o de terceros, lo que reduce la exposición. Las organizaciones en industrias reguladas también encuentran más fácil aplicar políticas de acceso de forma congruente cuando los datos no salen de las instalaciones.
  • Soberanía de datos: muchas industrias operan bajo regulaciones de soberanía de datos que restringen a dónde pueden ir los datos. El almacenamiento edge brinda a las organizaciones un control directo sobre dónde residen los datos y quién puede acceder a ellos, sin enrutarlos a través de la nube.

Casos de uso de almacenamiento edge

Muchas industrias generan grandes volúmenes de datos en ubicaciones donde enviar todo a una instalación central no es lo suficientemente rápido, práctico o rentable. El almacenamiento edge mantiene esos datos donde más se necesitan.

Manufactura

Las fábricas producen flujos constantes de datos desde máquinas y líneas de producción. Almacenarlos en el sitio significa que los problemas del equipamiento pueden detectarse antes de que causen tiempo de inactividad.
Atención médica

Los hospitales y las clínicas manejan datos grandes, continuos y muy regulados. Mantenerlos dentro de las instalaciones significa que los sistemas clínicos obtienen los datos que necesitan a la velocidad que requiere la atención, al tiempo que cumplen con los requisitos de residencia de datos y cumplimiento de HIPAA.
Venta minorista

Cuando una red se cae, el almacenamiento edge ayuda a mantener las tiendas abiertas. Los sistemas de punto de venta, las cámaras de seguridad y las herramientas de inventario pueden ejecutarse desde el almacenamiento local, con la sincronización de datos con los sistemas centrales según lo programado. Para los minoristas con cientos de ubicaciones, también elimina la necesidad de enrutar cada transacción a través de un hub central.
Energía y servicios públicos

Las empresas de energía, los operadores de oleoductos y los productores de energía renovable a menudo trabajan en ubicaciones remotas con conectividad limitada. En lugar de depender de un hub de datos central, estos sitios almacenan y analizan datos operativos localmente y envían alertas según sea necesario.
Edificios inteligentes

Los sistemas HVAC, los controles de acceso y los sensores de ocupación producen datos que impulsan la toma de decisiones dentro de un edificio, como ajustar la temperatura, gestionar el acceso o rastrear el uso de energía. Mantener los datos locales significa que los edificios pueden operar sin esperar a una conexión en la nube para responder.

Mejores prácticas de almacenamiento edge

El almacenamiento edge presenta desafíos de gestión que no existen en un centro de datos centralizado. El hardware se ejecuta en ubicaciones remotas o, a veces, sin personal, y la seguridad es más difícil de aplicar de manera constante. Estas son algunas prácticas que pueden ayudar:

  • Defina las políticas del ciclo de vida de los datos por adelantado: decida qué datos permanecen en el edge, qué se mueve al almacenamiento central y cuánto tiempo se retiene cada tipo. Sin políticas claras, las organizaciones a menudo descubren que no tienen suficiente capacidad de almacenamiento en los sitios edge o que retienen datos más tiempo del necesario.
  • Centralice el monitoreo y las actualizaciones: los sitios remotos a menudo carecen de personal de TI dedicado. La gestión de las actualizaciones de software, el rendimiento del almacenamiento y las políticas de seguridad desde una plataforma central mantiene los despliegues distribuidos manejables a medida que crece el número de ubicaciones edge.
  • Redundancia incorporada: el hardware de almacenamiento edge a menudo se ejecuta en ubicaciones sin control de clima ni seguridad física. Desplegar clústeres en lugar de servidores individuales en sitios críticos significa que una falla no elimina el almacenamiento local.
  • Aplique políticas de seguridad congruentes en todas las ubicaciones: cada nodo edge es un posible punto de entrada a la red. Los controles de acceso y las políticas de seguridad deben cubrir todos los sitios para proteger los datos dondequiera que se almacenen, no solo los sistemas centrales.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1 Edge computing market size, Straits Research. Octubre de 2024

2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending, IDC. 16 de agosto de 2024