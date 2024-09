IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud le ayuda a prepararse para una rápida recuperación de un ataque cibernético al permitir la creación de copias de datos aisladas de los servidores. En AWS, cree instantáneas de datos “con espacios aislados” en el almacenamiento S3. En Azure, use IBM Safeguarded Copy para crear periódicamente copias inmutables de datos que no puedan ser alteradas por ransomware u otras amenazas. Use estas copias para recuperar datos rápidamente después de un ataque, ya sea de manera local o en la nube.