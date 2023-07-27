Aprovechar la computación de alto rendimiento para ayudar a resolver desafíos complejos en todas las industrias

En el mundo de los servicios financieros, es importante contar con la mayor potencia de cálculo posible para poder alcanzar el máximo rendimiento. A medida que vemos que los bancos priorizan cada vez más la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, hay muchos factores externos que pueden afectar a la industria de servicios financieros para los que deben estar preparados. Estas pueden incluir situaciones que tienen el potencial de aumentar significativamente la capacidad computacional que las empresas financieras necesitan a diario. Por ejemplo, las presiones competitivas, los informes regulatorios, las demandas de seguridad y los vaivenes del mercado pueden requerir que las instituciones de servicios financieros puedan reevaluar el riesgo rápidamente. Para ello, deben ser capaces de realizar cálculos complejos que requieren un alto nivel de potencia de cálculo.

Para lograr la precisión deseada, los modelos necesitan el soporte de más datos y la capacidad de realizar más iteraciones y cálculos. Aquí es donde la computación de alto rendimiento (HPC), que puede ofrecer una potencia informática intensiva a escala, puede ser especialmente útil. La HPC está diseñada para ofrecer los niveles de rendimiento que requieren estos cálculos computacionalmente intensivos, ya sea on premises o en la nube, y puede ayudar a las organizaciones a abordar las demandas de los estándares regulatorios actuales en evolución.

Ahora más que nunca, también estamos viendo cómo las instituciones financieras aprovechan cada vez más la HPC para capacidades como las simulaciones de Monte Carlo sobre los movimientos del mercado, incluyendo para impulsar inteligencia artificial (IA) y machine learning soluciones que pueden utilizarse para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. En la era de los datos y la IA generativa, la HPC es clave para procesar datos y generar insights rápidamente. Con IBM Cloud HPC Managed Service, las instituciones de servicios financieros pueden beneficiarse del despliegue personalizado, el soporte continuo de la plataforma y la gestión de la optimización del rendimiento de las aplicaciones.