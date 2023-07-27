Aprovechar la computación de alto rendimiento para ayudar a resolver desafíos complejos en todas las industrias

En el competitivo panorama empresarial actual, tener una alta potencia de cómputo puede ser crítico. Ya sea que un banco necesite realizar rápidamente análisis de riesgos para navegar por mercados volátiles, la industria de semiconductores necesite optimizar el diseño de chips o una empresa de ciencias de la vida deba llevar a cabo un procesamiento y secuenciación rápidos y repetitivos del genoma para hacer su próximo avance, la computación de alto rendimiento (HPC) puede ser clave para resolver problemas grandes y complejos en menos tiempo que con los métodos informáticos tradicionales.
A medida que las empresas buscan resolver sus desafíos más complejos, IBM Cloud HPC está diseñado para brindar una solución integrada a través de componentes críticos de computación, red, almacenamiento y seguridad, y tiene como objetivo ayudar a las empresas a dar dirección a las demandas regulatorias y de eficiencia de los clientes. La solución también incluye seguridad y controles integrados en la plataforma y está diseñada para permitir a los clientes de todas las industrias consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, al tiempo que les ayuda a dirigir los riesgos de terceros y de cuartas partes.
En el mundo de los servicios financieros, es importante contar con la mayor potencia de cálculo posible para poder alcanzar el máximo rendimiento. A medida que vemos que los bancos priorizan cada vez más la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, hay muchos factores externos que pueden afectar a la industria de servicios financieros para los que deben estar preparados. Estas pueden incluir situaciones que tienen el potencial de aumentar significativamente la capacidad computacional que las empresas financieras necesitan a diario. Por ejemplo, las presiones competitivas, los informes regulatorios, las demandas de seguridad y los vaivenes del mercado pueden requerir que las instituciones de servicios financieros puedan reevaluar el riesgo rápidamente. Para ello, deben ser capaces de realizar cálculos complejos que requieren un alto nivel de potencia de cálculo.
Para lograr la precisión deseada, los modelos necesitan el soporte de más datos y la capacidad de realizar más iteraciones y cálculos. Aquí es donde la computación de alto rendimiento (HPC), que puede ofrecer una potencia informática intensiva a escala, puede ser especialmente útil. La HPC está diseñada para ofrecer los niveles de rendimiento que requieren estos cálculos computacionalmente intensivos, ya sea on premises o en la nube, y puede ayudar a las organizaciones a abordar las demandas de los estándares regulatorios actuales en evolución.
Ahora más que nunca, también estamos viendo cómo las instituciones financieras aprovechan cada vez más la HPC para capacidades como las simulaciones de Monte Carlo sobre los movimientos del mercado, incluyendo para impulsar inteligencia artificial (IA) y machine learning soluciones que pueden utilizarse para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. En la era de los datos y la IA generativa, la HPC es clave para procesar datos y generar insights rápidamente. Con IBM Cloud HPC Managed Service, las instituciones de servicios financieros pueden beneficiarse del despliegue personalizado, el soporte continuo de la plataforma y la gestión de la optimización del rendimiento de las aplicaciones.
A medida que aumentan las expectativas de los clientes, es necesario que las empresas diseñen al ritmo. El espacio de los semiconductores no es una excepción. En los últimos años, hemos visto cuán esenciales son los semiconductores para una variedad de industrias, incluidas el transporte y la atención médica, y por qué es tan importante que las empresas puedan desarrollar estos materiales rápidamente. A medida que los fabricantes de semiconductores buscan innovar rápidamente, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) pueden ser un activo clave.
Al mismo tiempo, con los avances en diseño y complejidad, se requiere mucha más computación. Cada vez vemos más organizaciones que recurren a la nube para esta capacidad, incluyendo soluciones de nube híbrida que pueden ayudarlos a gestionar de forma más eficaz las cargas de trabajo. IBM Cloud HPC está diseñado para ofrecer un mayor rendimiento de almacenamiento, mayor potencia informática y mayores niveles de seguridad en (o irrumpir) en la nube, y puede ayudar a los clientes de EDA a mejorar la HPC para el rendimiento de la carga de trabajo de software computacional e impulsar la eficiencia general.
Con la capacidad de gestionar de manera flexible cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo tanto on premises como en la nube con altos niveles de resiliencia y rendimiento, los líderes de EDA pueden usar IBM Cloud HPC para abordar los picos de demanda de cómputo y ayudar a mitigar el riesgo de tiempo de inactividad, que puede beneficiar la habilitación del trabajo estratégico de I+D.
A medida que crece la cantidad de datos disponibles en las ciencias de la vida, también lo hacen las oportunidades de hacer descubrimientos clave que tienen el potencial de tener un impacto real en la vida diaria de las personas. Ya se trate de biotecnología, farmacéutica o genómica, es especialmente importante que las empresas de ciencias de la vida entreguen innovaciones lo más rápido posible para ayudar a la mayor cantidad de personas posible.
La HPC puede permitir a los profesionales de las ciencias biológicas procesar datos casi en tiempo real y generar insights que tengan el potencial de descubrir nuevos descubrimientos. Con la flexibilidad y escalabilidad de la HPC, es posible que las empresas de ciencias biológicas gestionen mejor las diversas cargas de trabajo y analicen con mayor precisión sus datos para transformar los resultados. A medida que el mundo sigue enfrentando nuevos desafíos de estado, aprovechar la HPC en las ciencias de la vida puede ayudar a proporcionar la potencia informática necesaria para innovar en nuevos avances, como acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Hemos visto que la HPC se ha convertido en un aspecto clave de la industria automotriz y se utiliza para una variedad de funciones, incluso para el diseño computacional de fluidos (CFD). El software CFD es una herramienta de procesamiento útil que los ingenieros automotrices pueden aprovechar para analizar y resolver desafíos relacionados con los flujos de fluidos. Esto incluye simular la aerodinámica para reducir el arrastre y la fricción del aire y permitir la simulación de baterías para optimizar el rendimiento y la seguridad de las baterías. Todo esto se puede hacer mientras se usa menos tiempo y recursos que las pruebas físicas tradicionales. Dado que las simulaciones CFD pueden ser muy grandes, requieren una potencia informática intensiva que la ejecución en HPC puede ofrecer, especialmente si se necesitan resultados de manera oportuna.
Al mismo tiempo, la industria automotriz también se está preparando para los desafíos del mañana. Con el auge de los vehículos autónomos y las características inteligentes, la necesidad y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos están creciendo exponencialmente. El poder de HPC puede permitir a los fabricantes de automóviles obtener insights más rápidamente, lo que tiene el potencial de ayudarlos a innovar más rápido a medida que trabajan para ofrecer productos más seguros, confiables y eficientes. La HPC puede acelerar el proceso integral de diseño y desarrollo, desde ayudar a los ingenieros automotrices a optimizar el consumo de combustible hasta mejorar la seguridad del controlador con la ayuda de simulaciones avanzadas y análisis de datos.
A medida que industrias de todo tipo se esfuerzan por seguir siendo competitivas, IBM Cloud HPC está diseñado para ayudarles a analizar datos, realizar cálculos complejos, ejecutar simulaciones intensivas y más, rápidamente. Al reunir la larga experiencia de IBM en gestión y programación de cargas de trabajo con IBM LSF e IBM Symphony junto con IBM Cloud HPC en un entorno de nube híbrida, nuestro objetivo es ayudar a clientes de todas las industrias, incluidos servicios financieros, semiconductores, ciencias de la vida y aeroespacial y automotriz. aproveche la automatización que ayuda a optimizar los trabajos de HPC y les permite obtener un tiempo de creación de valor más rápido, mejorar el rendimiento y minimizar los costos.
Además, cuando se combina con la solución de almacenamiento IBM Storage Scale, IBM Cloud HPC puede ofrecer una única solución integrada a nivel global diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar fácilmente y mover de manera rentable datos en entornos híbridos para ejecutar cargas de trabajo HPC en tiempo real.
