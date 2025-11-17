¿Qué es la observabilidad nativa de la nube?

La observabilidad nativa de la nube difiere de la observabilidad tradicional en su enfoque específico en los desafíos que plantean los sistemas en la nube. En estos sistemas, los contenedores, las máquinas virtuales y otros recursos pueden aprovisionarse y eliminarse en cualquier momento, creando cantidades masivas de datos a veces efímeros.

Las soluciones de observabilidad nativas de la nube ayudan a las organizaciones a realizar un seguimiento de los puntos de datos clave en este sistema mutable, lo que a su vez contribuye a respaldar el proceso DevOps y sus actualizaciones pequeñas, frecuentes y, a menudo, automatizadas.

Las plataformas de observabilidad nativas de la nube recopilan datos de todo el entorno de nube híbrida de una organización, que puede consistir en servicios de múltiples proveedores (como Microsoft Azure y Amazon Web Services), servidores locales y las numerosas herramientas y recursos que admiten (como microservicios o herramientas de orquestación de contenedores como Kubernetes). Proporcionan insights aplicables en la práctica sobre métricas como el tráfico de red y la latencia y las correlaciones entre esas métricas en todas las plataformas, a menudo automatizando las reparaciones necesarias y la visualización de los datos recopilados.

Por ejemplo, una plataforma de observabilidad basada en la nube podría recopilar métricas de latencia de una máquina virtual alojada en un servidor en la nube, registros de los contenedores orquestados por Kubernetes de esa máquina virtual que describen sus llamadas a la API e información sobre eventos de red, como el despliegue de una nueva aplicación. Luego, puede presentar los datos recopilados como un cuadro o gráfico y realizar un análisis de la causa principal, brindando a los administradores insights concretos sobre las causas del tiempo de inactividad.

Muchas plataformas modernas emplean inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para potenciar estas características automatizadas. Según un informe de 2025 de 451 Research, el 71% de las organizaciones que utilizan soluciones de observabilidad utilizan sus características de IA, un aumento del 26% con respecto a 2024.1

Muchas herramientas populares de observabilidad nativas de la nube son de código abierto, como OpenTelemetry, Jaeger y Prometheus. Al permitir que la comunidad de desarrolladores realice arreglos específicos para cada plataforma o aplicación a medida que surgen los problemas, las herramientas de código abierto ofrecen a las organizaciones una mayor flexibilidad en entornos nativos de la nube, a veces impredecibles, y una mayor capacidad para conectar sus herramientas con diversos sistemas e interfaces de programación de aplicaciones (API).