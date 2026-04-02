La industria financiera en su conjunto está experimentando una revolución, lo que obliga a los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) a replantearse el proceso de informes financieros.

El uso de la IA para los informes financieros ya no es una sugerencia. Es un imperativo para las empresas que intentan mantenerse por delante de la competencia. Un estudio de KPMG reveló que casi el 72 % de las empresas encuestadas está probando o usando la IA en sus informes financieros, y prevén que esa cifra aumente al 99 % el próximo año.

La presentación de informes financieros es una tarea monótona para los equipos de finanzas, ya que requiere que se ocupen de las presentaciones de la Comisión de Seguridad y Bolsa (SEC), los requisitos normativos cambiantes y la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La recopilación de datos financieros para cada una de estas presentaciones requiere mucho tiempo y es costosa. Aquí es donde interviene la IA para las finanzas: acelerar los informes financieros, afinar los insights y fortalecer el proceso general de toma de decisiones.