En una era en la que las instituciones financieras están bajo un escrutinio cada vez mayor para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), aprovechar tecnologías avanzadas como la IA generativa presenta una oportunidad significativa. Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como GPT-4, pueden mejorar los programas AML y BSA, impulsando el cumplimiento y la eficiencia en el sector financiero, pero existen riesgos relacionados con desplegar soluciones de IA generativa en producción.

Las instituciones financieras se enfrentan a un entorno normativo complejo que exige mecanismos de cumplimiento sólidos. La integración de la IA generativa, en particular los LLM, ofrece un potencial transformador para automatizar los procesos de cumplimiento, detectar anomalías y proporcionar insights completos sobre los requisitos normativos.