¿Qué es la automatización de informes financieros?

Con los informes financieros automatizados, los equipos de FP&A pueden automatizar las tediosas tareas de informes y preparar estados financieros e informes en tiempo real. También pueden automatizar flujos de trabajo, crear pistas de auditoría automáticas y gestionar la consolidación y la verificación. Este proceso permite a los miembros del equipo centrarse en iniciativas más estratégicas, como el análisis y el establecimiento de relaciones.

Los ejecutivos se están dando cuenta del poder de la IA en finanzas y comenzando a adoptar el uso de la automatización de IA a lo largo de sus operaciones financieras, como en agentes de IA para finanzas e IA en FP&A.

Una investigación reciente del IBM Institute for Business Value encontró que el 68 % de los ejecutivos, incluidos los directores financieros (CFO), informa que experimenta con la automatización de IA a medida que los asistentes digitales evolucionan hacia agentes autónomos que respaldan las operaciones financieras de autoservicio.

Por otra parte, de los ejecutivos encuestados, el 37 % espera implementar la automatización sin contacto en insights predictivos y el 29 % en análisis e informes financieros.

Poner la IA al servicio de las finanzas está cambiando la forma en que operan los equipos de FP&A. La tecnología está ofreciendo importantes ganancias en precisión, facilidad de uso, eficiencia y estrategia empresarial. Este cambio radical está transformando la industria financiera de ser una función reactiva a impulsar un cambio proactivo y la toma de decisiones para la planificación, la elaboración de presupuestos y el forecasting.