El papel del director financiero en la era de la IA generativa

Los CFO son los administradores del capital de inversión, y organizan un movimiento con tecnología e innovación transformadoras para hacer evolucionar los negocios, acelerar los flujos de ingresos e impulsar resultados significativos.

El entorno empresarial actual tiene a los directores financieros que se enfrentan a vientos en contra para la toma de decisiones en condiciones menos que ideales con regulaciones que cambian rápidamente, estándares de informes tediosos, requisitos ESG y presiones inflacionarias; sin embargo, la necesidad de crecimiento y expansión de las ganancias persiste, y a medida que los directores ejecutivos (CEO) buscan formas de aumentar la productividad, el director financiero está emergiendo como un nuevo asesor en tecnología e innovación. A pesar de los vientos en contra, hay vientos de cola en los que podemos utilizar la nueva tecnología para permitir que los directores financieros se desempeñen en sus funciones de asociados de negocios e impulsen la productividad, la reducción de costos, la precisión, el control y el valor comercial.

A través de nuevos enfoques de gestión financiera que incorporan IA generativa, esta tecnología avanzada puede ayudar a los CFO a tomar decisiones más informadas, basadas en datos para su organización que pueden tener importantes implicaciones financieras. El estudio del director ejecutivo (CEO) del IBM Institute for Business Value sobre la toma de decisiones en la era de la IA encontró que las principales prioridades para los directores ejecutivos (CEO) son la modernización y la productividad, mientras que los tres mayores desafíos son la modernización, la sustentabilidad y la seguridad. Entra en escena el CFO, cuyo papel es más importante que nunca para desbloquear valor y escalar y financiar una tecnología que aún están intentando comprender plenamente.