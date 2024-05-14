El papel del director financiero en la era de la IA generativa

Los CFO son los administradores del capital de inversión, y organizan un movimiento con tecnología e innovación transformadoras para hacer evolucionar los negocios, acelerar los flujos de ingresos e impulsar resultados significativos.
El entorno empresarial actual tiene a los directores financieros que se enfrentan a vientos en contra para la toma de decisiones en condiciones menos que ideales con regulaciones que cambian rápidamente, estándares de informes tediosos, requisitos ESG y presiones inflacionarias; sin embargo, la necesidad de crecimiento y expansión de las ganancias persiste, y a medida que los directores ejecutivos (CEO) buscan formas de aumentar la productividad, el director financiero está emergiendo como un nuevo asesor en tecnología e innovación. A pesar de los vientos en contra, hay vientos de cola en los que podemos utilizar la nueva tecnología para permitir que los directores financieros se desempeñen en sus funciones de asociados de negocios e impulsen la productividad, la reducción de costos, la precisión, el control y el valor comercial.
A través de nuevos enfoques de gestión financiera que incorporan IA generativa, esta tecnología avanzada puede ayudar a los CFO a tomar decisiones más informadas, basadas en datos para su organización que pueden tener importantes implicaciones financieras. El estudio del director ejecutivo (CEO) del IBM Institute for Business Value sobre la toma de decisiones en la era de la IA encontró que las principales prioridades para los directores ejecutivos (CEO) son la modernización y la productividad, mientras que los tres mayores desafíos son la modernización, la sustentabilidad y la seguridad. Entra en escena el CFO, cuyo papel es más importante que nunca para desbloquear valor y escalar y financiar una tecnología que aún están intentando comprender plenamente.
No se espera que los CFO sean expertos en tecnología. Dicho esto, deben comprender cómo medir el valor empresarial generado por la IA generativa en toda la organización, al tiempo que utilizan la tecnología para aumentar sus propias habilidades y capacidades. Esta nueva tecnología puede ayudar a los CFO a hacer su trabajo mejor, más rápido y de manera más inteligente, además de aumentar la productividad y abrir nuevas fuentes de ingresos.
El reciente informe del IBM Institute for Business Value,CEO’s Guide to IA generativa on Finance,encontró que "el éxito depende de la rapidez con la que las finanzas puedan convertir los datos en insights aplicables en la práctica". La IA generativa no solo abre la puerta a otras fuentes de ingresos, sino que también desbloquea valor para la fuerza laboral financiera. El informe de IBM encontró que, en promedio, los adoptantes de IA atribuyen el 40 % de la redistribución de FTE de la función financiera a la IA.
Ampliar nuestra vida cotidiana con IA generativa y crear una versión digital de nosotros mismos permite que la IA se convierta, en esencia, en nuestro asistente. Ser un consumidor de IA tiene beneficios, pero hay beneficios mucho mayores por ser un creador de valor. Un agente o asistente de IA generativa puede ingerir y resumir datos estructurados y no estructurados de fuentes internas y externas, analizarlos y generar insights y patrones para la información financiera que pueden impulsar el valor del negocio e identificar potencialmente flujos de ingresos sin explotar. Esto libera una cantidad significativa de tiempo que antes los profesionales de las finanzas dedicaban a trabajar con hojas de cálculo.
Las organizaciones que ya han adoptado la IA han ayudado a reducir los errores de previsión de ventas en un 57 %, reducir los saldos incobrables en un 43 % y reducir el tiempo del ciclo de cierre mensual en un 33 %, según el informe del IBM Institute for Business Value. Al adoptar estas tecnologías, los directores financieros pueden impulsar la eficiencia y mejorar las experiencias de usuario para los stakeholders internos y externos.
La IA generativa está cambiando la forma en que hacemos negocios. La oficina del CFO necesita adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. La combinación de una fuerza laboral humana y digital crea un nuevo modelo operativo, además de nuevas habilidades y competencias necesarias para la organización financiera. No se espera que los CFO sean científicos de datos, pero sí que comprendan cómo la habilitación de esta tecnología puede generar valor empresarial.
Si bien aún se necesitan habilidades funcionales financieras, también se requiere un nuevo suite de habilidades para optimizar la adopción y el consumo de servicios digitales. Al aumentar la fuerza laboral con asistentes virtuales que liberan capacidad, los profesionales financieros pueden enfocar su tiempo en capacidades más calificadas. En lugar de dedicar una cantidad significativa de tiempo a las hojas de cálculo, se podría dedicar parte de ese tiempo a crear herramientas de IA que ayuden a derivar insights y proporcionen una mejor planificación y forecasting.
La buena noticia: es probable que sea más fácil enseñar a un profesional de finanzas cómo usar la tecnología para generar valor que enseñar a un científico de datos esas habilidades financieras. La fuerza laboral financiera debe ser creadora de valor y diseñadora de experiencias, mejorando sus habilidades analíticas y técnicas para poder capacitar y dar instrucciones a sus asistentes, afinando, ajustando y mejorando el servicio digital. Además, los altos ejecutivos financieros deben tener mayores habilidades de comunicación y narración como asociados de negocios del director ejecutivo (CEO).
La confianza es primordial para los líderes financieros, y los directores financieros deben poder confiar en los datos necesarios para tomar decisiones comerciales críticas y para los informes financieros y ESG requeridos. Tecnologías como la IA generativa pueden despertar sentimientos de escepticismo o desconfianza respecto a la precisión de los datos, especialmente en el caso de las organizaciones que dependen de procesos manuales. La gobernanza de datos es fundamental para garantizar la ausencia de sesgos o alucinaciones, establecer una mayor confianza en los datos y proporcionar a los directores financieros la seguridad necesaria para respaldar sus informes. Los hallazgos del informe del IBM Institute for Business Value sugieren que la creación de estructuras de gobernanza en toda la organización financiera puede "[...] cerrar las brechas de gobernanza y desarrollar una orientación ética que respalde la adopción ética de la IA generativa".
Independientemente de la tarea, las organizaciones que adoptan la IA generativa deben saber que, con la gobernanza adecuada, los directores financieros y los empleados humanos pueden liberar su tiempo para adoptar la innovación en lugar de ser reacios a los cambios inminentes.
Es importante recordar que muchas organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de adopción y algunas dudan en sumergirse. Sin embargo, las investigaciones demuestran que cuanto más avanzadas están las organizaciones en su camino hacia la IA, mayor es el valor que aportan.
Si su organización desea explorar la IA generativa, considere comenzar con una tarea que requiera mucho trabajo, como identificar y mitigar errores en sus informes financieros. Un buen punto de partida es desde un entorno de nube híbrida. Aunque la mayoría de las organizaciones están realizando la transición, la infraestructura en la nube puede resultar costosa; sin embargo, con la IA generativa a escala empresarial, esos costos podrían verse agravados. Como señala el informe, FinOps, o gestión financiera para inversiones en la nube, “[...] debería desempeñar un papel importante en las decisiones de inversión en IA generativa”.
Si bien implementar nuevas tecnologías puede parecer abrumador, no contar con una estrategia tecnológica o evitar la adopción puede poner a una organización en riesgo de perder la ventaja competitiva del negocio. Los CFO son los socios estratégicos de transformación que los CEO necesitan para garantizar una adopción rápida y exitosa de la IA generativa.
