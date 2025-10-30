Poner la IA al servicio de las finanzas: Usar la IA generativa para el cambio transformacional

Según una investigación de IBM®, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las operaciones financieras han experimentado los siguientes beneficios:

33 % de mayor rapidez en el tiempo de ciclo presupuestario

43% de reducción de los saldos incobrables

25 % menos costos por factura pagada

Sin embargo, para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado. Las iniciativas de IA y IA generativa solo pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes. Las empresas suelen emprender diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA, que van desde la minería de procesos hasta la gobernanza de datos.

Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, usted querrá crear la estructura adecuada para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras. Esto se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para rastrear el retorno de la inversión (ROI).

A continuación, automatice las tareas que requieren mucha mano de obra identificando y enfocándose en las tareas que están listas para la automatización de la IA generativa, comenzando con casos de uso de mitigación de riesgos y fomentando la adopción por parte de los empleados alineada con las responsabilidades del mundo real.

También querrá utilizar la IA generativa para ajustar FinOps mediante la implementación de infraestructuras de estimación de costos y seguimiento, la simulación de datos y escenarios financieros y la mejora de la precisión de los modelos financieros, la gestión de riesgos y la toma de decisiones.