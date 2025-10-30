Poner la IA al servicio de las finanzas: Usar la IA generativa para el cambio transformacional

Los líderes financieros no son ajenos a las complejidades y desafíos que conlleva impulsar el crecimiento empresarial. Desde navegar por las complejidades de la digitalización en toda la empresa hasta adaptarse a los cambiantes hábitos de gasto de los clientes, las responsabilidades de un CFO nunca han sido más multifacéticas.
En medio de esta complejidad se encuentra una oportunidad. Los CFOs pueden aprovechar el poder transformador de la IA generativa (IA generativa) para revolucionar las operaciones financieras y desbloquear nuevos niveles de eficiencia, precisión e insights.
La IA generativa es una tecnología innovadora que promete remodelar la industria financiera tal como la conocemos. Mediante el uso de modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa puede automatizar y optimizar una amplia gama de procesos financieros, desde el análisis y la elaboración de informes financieros hasta las adquisiciones y las cuentas por pagar.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Según una investigación de IBM®, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las operaciones financieras han experimentado los siguientes beneficios:
Sin embargo, para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado. Las iniciativas de IA y IA generativa solo pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes. Las empresas suelen emprender diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA, que van desde la minería de procesos hasta la gobernanza de datos.
Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, usted querrá crear la estructura adecuada para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras. Esto se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para rastrear el retorno de la inversión (ROI).
A continuación, automatice las tareas que requieren mucha mano de obra identificando y enfocándose en las tareas que están listas para la automatización de la IA generativa, comenzando con casos de uso de mitigación de riesgos y fomentando la adopción por parte de los empleados alineada con las responsabilidades del mundo real.
También querrá utilizar la IA generativa para ajustar FinOps mediante la implementación de infraestructuras de estimación de costos y seguimiento, la simulación de datos y escenarios financieros y la mejora de la precisión de los modelos financieros, la gestión de riesgos y la toma de decisiones.
A medida que los líderes financieros navegan por el panorama de la IA generativa, es crucial priorizar las prácticas de IA responsables y éticas. El linaje de datos, la seguridad y la privacidad son preocupaciones primordiales que los CFOs deben abordar de manera proactiva.
Al asociarse con organizaciones confiables como IBM, que se adhiere a estrictos Principios de Confianza y Transparencia y Pilares de Confianza, los equipos financieros pueden garantizar que sus iniciativas de IA generativa se construyan sobre una base de integridad, transparencia y responsabilidad.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Brinde una atención al cliente para su institución financiera que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos bancarios están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva escalar rápidamente la IA generativa.
IBM Financial Services Consulting ayuda a los clientes a modernizar los servicios bancarios y de pagos básicos y a construir bases digitales resilientes que resistan las interrupciones.
IBM Cloud for Financial Services protege los datos confidenciales y las cargas de trabajo de IA con seguridad y controles integrados informados por la industria.
IBM Engineering Lifecycle Management acelera la entrega de productos para respaldar la transformación digital y la preparación normativa en los servicios financieros.