¿Qué es el análisis financiero?

El proceso utiliza una variedad de técnicas para analizar los estados financieros y otros informes para ayudar a los inversionistas y a la gerencia interna a evaluar la estabilidad de la empresa.

El enfoque central del análisis financiero es evaluar toda la información financiera disponible, incluidos los estados de resultados, los flujos de caja, los balances y cualquier otra información o informe financiero. Los analistas financieros de los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan esos datos para evaluar la posición financiera general de la empresa.

Hoy en día, es habitual que las organizaciones utilicen herramientas y técnicas basadas en la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para analizar datos y fundamentar la toma de decisiones.

Los componentes clave del análisis financiero incluyen el análisis de proporciones y las revisiones de datos históricos para fundamentar las proyecciones futuras de gestión financiera y comprender mejor el estado y el potencial de la empresa. Algunos de los tipos comunes de análisis financiero incluyen el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de apalancamiento, el análisis de liquidez y el análisis de rentabilidad.

El análisis financiero se basa en varios tipos de estados financieros y vale la pena señalar tres declaraciones centrales:

Un estado de resultados (también llamado estado de pérdidas y ganancias) detalla los ingresos, los gastos, los ingresos netos y las ganancias o pérdidas generales de una empresa durante un período.

Un balance general es un panorama de los activos, pasivos y patrimonio neto de una empresa en un momento determinado.