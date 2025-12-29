엔터프라이즈 애플리케이션 통합이란 무엇인가요?

비즈니스 시스템(고객 관계 관리(CRM), 비즈니스 프로세스 관리(BPM), 전사적 자원 관리(ERP), 데이터베이스 관리 및 공급망 관리 소프트웨어를 포함)은 일반적으로 서로 원활하게 통신하는 데 어려움을 겪습니다. 서로 다른 프로그래밍 언어, 운영 체제 및 데이터 형식을 사용하며, 별도의 환경이나 아키텍처 계층에 존재할 수 있습니다.

EAI는 이러한 시스템이 중요한 데이터 포인트를 교환할 수 있도록 지원하여, 그렇지 않으면 비즈니스 운영을 저해할 수 있는 비호환성을 극복합니다. 통합 솔루션은 또한 조직이 레거시 시스템을 계속 사용할 수 있도록 하여 중요한 과거 데이터를 보존하고, 개발자가 새로운 서비스를 도입할 때마다 애플리케이션을 다시 구축해야 하는 필요를 없애줍니다.

마지막으로, EAI는 시스템 간에 자동화를 공유할 수 있도록 하여 부서 전반의 워크플로를 가속화하고 간소화합니다. 이커머스 컨텍스트에서, 예를 들어 조직은 통합 플랫폼을 사용하여 고객이 주문할 때마다 결제를 자동으로 처리하고, 재고를 업데이트하며, 배송 라벨을 생성할 수 있습니다. 이러한 프로세스가 서로 다른 시스템이나 환경 전반에 걸쳐 이루어지는 경우에도 가능합니다.

EAI 아키텍처는 애플리케이션과 서비스가 느슨하게 결합되어 독립적으로 작동하는 분산 네트워크를 지원하는 데 도움이 됩니다. 전통적인 EAI 플랫폼은 조직의 IT 팀이 내부에 설치하고 운영하는 온프레미스 서버 기반 미들웨어, 예를 들어 엔터프라이즈 서비스 버스와 같은 형태인 경우가 많았습니다. 오늘날 많은 조직은 통합을 촉진하고 관리하기 위해 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS) 솔루션도 함께 사용합니다.

iPaaS는 유사한 서비스를 제공하는 엔터프라이즈 애플리케이션 통합 솔루션의 한 유형이지만, 제공 방식과 운영 모델이 다릅니다. iPaaS는 외부에서 호스팅되며 클라우드를 통해 제공됩니다. 실제로 많은 조직, 특히 대규모 조직은 두 가지를 함께 사용합니다. 핵심 온프레미스 시스템에는 레거시 EAI를, 클라우드 및 SaaS 통합에는 외부 iPaaS를 활용합니다.