대규모 AI 워크로드 관리

파일럿 프로그램에서 전체 프로덕션으로 애플리케이션을 전환하는 단계에서 운영이 복잡해집니다. 예를 들어 금융 서비스 기업은 고객 응대용 어시스턴트와 함께 실시간으로 거래를 평가하는 사기 탐지 모델을 운영하는 경우가 많습니다. 각 시나리오는 서로 다른 지연 시간 요구사항, 데이터 거주성 요구사항 및 규정 준수 통제를 가집니다.

오늘날 대부분의 기업 조직은 프로덕션 환경에서 이러한 시스템을 동시에 여러 개 관리하고 있습니다. 시스템이 추가될수록 과제는 줄어들지 않고 오히려 증가합니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 경영진의 77%가 경쟁력을 유지하기 위해 AI를 신속하게 도입해야 한다고 응답했습니다. 그러나 조직의 IT 인프라가 기업 전반에서 AI 확장을 지원할 수 있다고 강하게 동의한 비율은 25%에 불과합니다.

모델 학습과 AI 추론은 서로 다른 요구사항을 가집니다. 학습에는 특수 프로세서 클러스터 전반에서 지속적으로 실행되는 대규모 컴퓨팅이 필요합니다.반면 추론은 프로덕션 환경에서 실행되며, 순수 처리 성능보다 지연 시간과 가용성이 더 중요합니다.

McKinsey에 따르면 2030년까지 추론 워크로드가 전체 AI 컴퓨팅의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 모델을 구축하는 것만큼이나 효율적으로 운영하는 것이 중요한 비즈니스 과제가 되고 있음을 의미합니다.1

이러한 복잡성을 고려할 때, 대규모 AI 워크로드 관리는 단순한 기술 문제가 아닙니다. 이는 운영상의 문제입니다. 이 작업을 잘 수행하는 조직은 인프라, 거버넌스 및 일상 운영 전반에 걸쳐 모범 사례를 확립한 조직입니다.