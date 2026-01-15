이러한 6가지 AI 통합 문제를 해결하기 위한 주요 팁

AI 시대가 구체화됨에 따라 기업은 인공 지능을 기존 시스템에 가장 잘 통합하는 방법을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 조달 혁신 여정의 일환으로 분석을 통합한 글로벌 음료 회사인 Coca-Cola Europacific Partners를 예로 들어 보겠습니다. 이러한 노력을 통해 연간 500만 달러의 비용 및 회피 절감을 포함하여 전반적인 비즈니스 이점에서 4천만 달러 이상의 이점을 얻었습니다.1
비즈니스 프로세스에 AI를 임베딩하는 것은 디지털 혁신 이니셔티브의 핵심적인 요소입니다. AI는 반복적인 작업을 자동화하고 효율성을 높이며 실행 가능한 인사이트를 발견하고 더 빠르고 스마트한 의사 결정으로 이어집니다.
AI 통합은 산업, 비즈니스 요구 사항 및 사용 사례에 따라 다릅니다. 예를 들어, 전자 상거래 소매업체는 판매 예측을 위한 예측 분석, 맞춤형 제품 제안을 위한 추천 엔진, 자연어 처리(NLP)를 갖춘 가상 어시스턴트를 사용하여 고객 경험을 향상할 수 있습니다. 한편 제조 기업에서는 재고 관리 및 공급망 최적화를 위한 AI 에이전트, 로보틱 자산을 위한 예측적 유지보수 및 고객 지원을 위한 챗봇(예: ChatGPT)을 구현할 수 있습니다.
그러나 많은 조직에서 AI 통합은 결코 순조롭지 않습니다. 호환성 문제, 기술적 문제 또는 비즈니스 운영 중단과 같은 장애물에 직면할 수 있습니다.
다음은 기업이 직면할 수 있는 일반적인 과제와 원활한 AI 통합 프로세스를 위해 이를 해결하기 위한 팁입니다.
IBV (IBM Institute for Business Value)의 연구에 따르면, 72%의 CEO가 전용 데이터가 생성형 AI의 가치를 실현하는 열쇠라고 답했습니다.2 하지만 많은 기업들이 불완전하거나, 오래되었거나, 고립된 데이터 세트를 사용하고 있습니다. 또 다른 IBV 연구에 따르면,최고 데이터 책임자가 조직의 데이터를 사용하여 AI를 구동할 때 직면하는 가장 큰 장벽에는 접근성, 정확성, 완전성, 일관성 및 무결성이 포함됩니다.3
유용한 팁:
감사를 실시하여 조직 전체의 데이터 소스를 식별하고 데이터의 현재 상태를 평가하여 결점이나 약점을 파악하세요.2.
정확성, 완전성, 일관성 등을 고려하여 고품질 데이터를 보장하는 데 도움이 되는 프레임워크를 구축합니다.2
사일로를 넘어 실시간 협업을 촉진하고 데이터가 어디에 있든 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 클라우드 네이티브 데이터 플랫폼을 사용하세요.2
통합 프로세스에는 AI 시스템을 구축, 배포 및 유지 관리하기 위한 특정 지식과 기술이 필요합니다. 기업들은 AI 설계자, 데이터 과학자, 머신 러닝 엔지니어 등 모든 적합한 전문가로 구성된 균형 잡힌 팀을 만드는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
유용한 팁:
AI 교육 및 개발 프로그램을 통해 기존 인력의 역량을 강화하는 데 투자하세요.
예산 범위 내에서 필요한 전문성을 갖춘 새로운 인재를 고용하세요.
AI 통합 서비스를 제공하는 타사 컨설턴트 또는 전문가를 고려해 보세요. 이러한 제공업체는 장기적인 AI 역량을 구축하는 동안 단기적인 기술 격차를 해소할 수 있습니다.
AI 통합 비용은 특히 초기 단계에서 높을 수 있습니다. 기업은 현재의 AI 기술을 따라잡기 위해 IT 인프라를 업그레이드하고 레거시 애플리케이션을 현대화해야 할 수 있습니다. 유지보수를 위한 지속적인 비용도 염두에 두어야 합니다. 이러한 모든 비용이 합산되어 재정 자원을 갉아먹습니다.
유용한 팁:
사소한 기능에 대한 소규모 프로젝트부터 시작하여 단계적 접근 방식을 채택하세요. 이를 통해 초기 비용을 파악하고, 가치와 확장성을 측정할 수 있으며, AI ROI를 측정할 수 있습니다.
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AI 기반 시스템은 학습 데이터에 존재하거나 머신 러닝 알고리즘에 나타나는 편향을 의도치 않게 학습합니다. 이러한 학습된 편견은 모델 배포로 이어져 지원자 추적 플랫폼이 성별을 차별하거나 의료 분야의 예측 AI 도구가 역사적으로 소외된 그룹에 대해 낮은 정확도의 결과를 제공하는 등 잠재적으로 유해한 결과를 초래할 수 있습니다.
한편, AI 할루시네이션은 생성형 AI 기반 컴퓨팅 비전 도구나 대규모 언어 모델이 정확해 보이지만 완전히 조작되거나 완전히 부정확한 결과물을 생성할 때 발생합니다. AI 할루시네이션은 이러한 모델의 비결정적 특성의 본질적인 특징이며 일반적으로 복잡한 추론, 확장된 상호 작용 또는 긴 시퀀스 중에 나타납니다.
AI를 효과적으로 통합하려면 AI 편향 및 할루시네이션과 관련된 위험을 적극적으로 관리해야 하며, 이 두 가지 모두 해결하지 않으면 회사에 해로울 수 있습니다.
유용한 팁:
다양한 AI 개발 팀을 구성하고, 대표적인 교육 데이터 세트를 활용하고, 통합 프로세스 전반에 걸쳐 Human-in-the-Loop 접근 방식 또는 인적 감독을 통합하는 등 공정성과 정확성을 배양하는 사례를 도입하세요.
AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 편향 및 할루시네이션 완화 프로세스를 적용하세요. 여기에는 가장 적합한 학습 모델을 선택하고, 가능한 결과를 제한하는 경계를 정의하고, 명확한 확률적 임계값을 제시하고, 엄격한 테스트, 지속적인 모니터링 및 지속적인 개선이 수반됩니다.
책임감 있는 AI 개발 및 사용을 이끌어낼 수 있는 프레임워크, 정책 및 표준을 포괄하는 AI 거버넌스 전략을 개발하세요.
데이터를 비공개로 안전하게 보호하는 것은 기업의 최우선 과제입니다. IBM의 2025년 데이터 침해 비용 보고서에 따르면 “비관리형 AI 시스템은 침해될 가능성이 더 높고 침해가 발생할 경우 더 많은 비용이 듭니다.”4. 보고서에 따르면 조사 대상 인구 중 소수(13%)만이 AI 모델이나 애플리케이션 침해를 경험했지만, 침해를 당한 사람들 중 97%는 적절한 AI 접근 제어가 부족했던 것으로 나타났습니다. 5 그 결과 AI 관련 보안 사고의 60% 는 데이터 손상으로 이어졌고 31% 는 운영 중단으로 이어졌습니다.5
유용한 팁:
직원들에게 새로운 AI 위협과 모범 사례에 대해 정기적으로 교육하세요.
AI로 인해 발생하는 고유한 복잡성과 위험을 해결하는 관련 시나리오를 포함하도록 인시던트 대응 전략을 정기적으로 업데이트하고 테스트합니다.
변화는 일반적으로 저항을 불러옵니다. 이러한 팀의 저항은 고용 안정성 및 일자리 대체에 대한 우려, 새로운 기술 도입을 회피하거나 수정된 워크플로에 대한 적응에 회의적인 태도를 취하는 형태로 발생할 수 있습니다. AI 도구가 아무리 정교하거나 조직에 잘 내장되어 있더라도 채택률이 낮으면 모든 노력이 수포로 돌아가는 것입니다.
유용한 팁:
AI 통합 프로세스 전반에 걸쳐 직원의 피드백을 고려하여 처음부터 직원을 참여시키세요.
사고방식의 전환을 시작하여 AI를 인간의 능력을 대체하는 것이 아니라 증강하도록 설계된 시스템으로 구성하여 직원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
팀원들이 실질적인 이점을 즉시 확인할 수 있도록 팀원들과 함께 특정 워크플로를 살펴보는 등 맞춤형 교육을 제공하세요.
AI 기술을 사용하는 방법뿐만 아니라 AI 기술이 생성하는 통찰력을 해석하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 방법에 대한 지속적인 지원을 제공합니다.
AI 지원 문화를 조성하여 AI와 함께 건설적으로 작업하기 위한 전략을 고안합니다.
이러한 과제를 인식하고 이를 극복하는 방법을 알면 통합 프로세스를 간소화하고 비즈니스에서 AI의 잠재력을 최대한 실현할 수 있습니다.
2030년에 가장 성공적인 기업을 정의할 다섯 가지 예측과, 리더들이 AI 중심의 우위를 확보하기 위해 취할 수 있는 단계들을 확인하세요.
이 종합 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 역량 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM의 Techsplainers에서 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 에이전틱 AI의 필수 요소를 분석합니다. 짧고 명확한 에피소드를 통해 기본 사항을 빠르게 익힐 수 있습니다.
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AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
1. AI 기반 인사이트에 기반한 조달 최적화, IBM, 2024년 6월
2. 2025 CEO 연구: 비즈니스 성장을 촉진하는 5가지 사고방식 전환, IBM, 2025년
3. 2025 CDO 연구: AI 승수 효과, IBM, 2025
4. 2025 데이터 유출로 인한 비용 보고서, IBM, 2025
5. IBM 보고서: 13% AI 모델 또는 애플리케이션의 침해를 보고한 조직 중 97%% 이 중 적절한 AI 액세스 제어가 부족하다고 보고한 조직, IBM 뉴스룸, 2025년 7월 30일