이러한 6가지 AI 통합 문제를 해결하기 위한 주요 팁

AI 시대가 구체화됨에 따라 기업은 인공 지능을 기존 시스템에 가장 잘 통합하는 방법을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 조달 혁신 여정의 일환으로 분석을 통합한 글로벌 음료 회사인 Coca-Cola Europacific Partners를 예로 들어 보겠습니다. 이러한 노력을 통해 연간 500만 달러의 비용 및 회피 절감을 포함하여 전반적인 비즈니스 이점에서 4천만 달러 이상의 이점을 얻었습니다.1

비즈니스 프로세스에 AI를 임베딩하는 것은 디지털 혁신 이니셔티브의 핵심적인 요소입니다. AI는 반복적인 작업을 자동화하고 효율성을 높이며 실행 가능한 인사이트를 발견하고 더 빠르고 스마트한 의사 결정으로 이어집니다.

AI 통합은 산업, 비즈니스 요구 사항 및 사용 사례에 따라 다릅니다. 예를 들어, 전자 상거래 소매업체는 판매 예측을 위한 예측 분석, 맞춤형 제품 제안을 위한 추천 엔진, 자연어 처리(NLP)를 갖춘 가상 어시스턴트를 사용하여 고객 경험을 향상할 수 있습니다. 한편 제조 기업에서는 재고 관리 및 공급망 최적화를 위한 AI 에이전트, 로보틱 자산을 위한 예측적 유지보수 및 고객 지원을 위한 챗봇(예: ChatGPT)을 구현할 수 있습니다.

그러나 많은 조직에서 AI 통합은 결코 순조롭지 않습니다. 호환성 문제, 기술적 문제 또는 비즈니스 운영 중단과 같은 장애물에 직면할 수 있습니다.

다음은 기업이 직면할 수 있는 일반적인 과제와 원활한 AI 통합 프로세스를 위해 이를 해결하기 위한 팁입니다.