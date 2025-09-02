IBM의 AI 통합 서비스는 조직이 고객과 직원의 새로운 성장을 실현하는 AI 기반 경험을 만들 수 있도록 지원합니다. IBM Consulting Advantage for Agentic Applications을 포함한 사전 구축된 AI 서비스를 통합하여 AI 준비성을 최적화하고 HR, 조달, 고객 서비스 등 중요한 분야에 걸쳐 측정 가능한 결과를 제공합니다.

단순히 작업을 증강하는 것을 넘어 모든 사용자 경험을 통해 액세스할 수 있는 관찰 가능한 관리형 AI 오케스트레이션으로 데이터를 활용하여 업무 수행 방식을 재구상하고, 이를 통해 확장가능한 AI 임베디드 워크플로를 더 빠르게 만드세요.