처음부터 끝까지 가치를 제공하는 신뢰할 수 있는 엔드투엔드 AI 기반 워크플로 만들기
IBM의 AI 통합 서비스는 조직이 고객과 직원의 새로운 성장을 실현하는 AI 기반 경험을 만들 수 있도록 지원합니다. IBM Consulting Advantage for Agentic Applications을 포함한 사전 구축된 AI 서비스를 통합하여 AI 준비성을 최적화하고 HR, 조달, 고객 서비스 등 중요한 분야에 걸쳐 측정 가능한 결과를 제공합니다.
단순히 작업을 증강하는 것을 넘어 모든 사용자 경험을 통해 액세스할 수 있는 관찰 가능한 관리형 AI 오케스트레이션으로 데이터를 활용하여 업무 수행 방식을 재구상하고, 이를 통해 확장가능한 AI 임베디드 워크플로를 더 빠르게 만드세요.
IBM은 단순히 AI 모델과 에이전트를 구축하는 데 그치지 않고, 사용자 경험, 자율 프로세스 실행 및 AI 기반 데이터 제품을 원활하게 통합하여 실질적인 비즈니스 결과를 도출하는 에이전틱 앱을 제공합니다.
IBM의 전략적 파트너십, 업계를 선도하는 watsonx AI 플랫폼과 자산을 활용하여 고객 서비스, 재무, 조달, HR 등 비즈니스의 모든 분야에 걸쳐 확장가능한 성과를 달성하세요. 이러한 서비스는 모두 처음부터 엔터프라이즈급 AI 거버넌스, 제어 및 가치 측정을 보장합니다.
IBM은 내장된 모니터링, 제어 및 가치 추적을 통해 AI 개발 프로세스 전반에 걸쳐 거버넌스를 제공하여 모든 에이전틱 앱이 안전하고 규정을 준수하며 측정 가능하도록 합니다.
프로세스 전체에 걸쳐 더 높은 수준의 자동화, 더 낮은 비용, 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 가능하게 하는 에이전틱 앱을 활용하여 생성형 AI와 사용자 경험부터 워크플로와 데이터에 이르기까지 프로세스 전체를 혁신하세요.
AI, 데이터, 위험 분석을 활용하는 지능형 워크플로우를 구축하여, AI 목표를 실질적인 비즈니스 성과로 전환합니다.
맞춤형 전략으로 데이터의 가치를 최대한 활용하여 인공 지능에 투자한 만큼의 효과를 창출하세요.
IBM이 고객과 협력하여 조직 거버넌스 프레임워크, 방법론, 자동화된 AI 거버넌스 플랫폼을 통해 책임감 있고 투명한 AI 전략을 수립하는 방법을 알아보세요.
