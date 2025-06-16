비즈니스 리더들과 만나면 에이전틱 AI가 조직에 가져올 수 있는 잠재력에 대한 기대감이 고조됩니다. 동시에 에이전틱 AI를 어떻게 하면 효과적이고 효율적으로 배포할 수 있을지에 대한 답을 제시할 필요성도 분명합니다.

IBM® 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에 따르면 비즈니스 리더들의 지지와 기대감이 커지고 있습니다. 설문조사에 참여한 응답자의 86%는 2027년까지 AI 에이전트를 통해 프로세스 자동화와 워크플로 개편이 더 효과적일 것으로 예상합니다.

기존 AI 또는 자동화 도구는 유용하기는 하지만 여전히 생산성 향상이 제한적이고, 근본적인 프로세스를 변화시키지는 못하고 있습니다. 에이전틱 AI를 사용하면 조직의 생산성과 효율성을 높일 수 있는 더 크고 전략적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.

핵심은 AI가 우리에게 무엇을 해야 하는지 알려주는 것만이 아니라, AI가 스스로 그 일을 수행하기 시작하는 데 있습니다. 우리는 AI 어시스턴트를 넘어, 사람의 감독 하에 프로세스를 실행하고 조정할 수 있는 AI 에이전트의 가능성을 확장해야 합니다. 이러한 변화에는 업무 수행 방식을 근본적으로 재설계하는 과정이 필요하며, 이를 통해 비즈니스 리더들이 진정으로 달성하고자 하는 가치를 실현할 수 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 설문조사에 따르면 이미 76%의 경영진이 AI 에이전트를 통해 지능형 워크플로의 자율 자동화를 지원하는 개념 증명(POC)을 운영 및 제공하고 있다고 응답했습니다.

제가 함께 일해온 모든 고객은 에이전틱 AI에 대한 깊은 이해, 신뢰할 수 있는 관점, 에이전틱 AI 확장 경험을 원했습니다. 여기에는 충분한 이유가 있습니다. 에이전틱 AI는 조직을 혁신할 수 있는 큰 가능성과 엄청난 잠재력을 가지고 있지만, 이와 함께 기술적 요구 사항과 조직 내 문화적 변화의 필요성도 수반됩니다.

제 경험에 비추어 볼 때, '어떻게'가 고객사와 조직의 중요한 관심사로 떠올랐습니다. 이들은 비용 절감, 효율성, 생산성 측면에서 놀라운 결과를 달성하기를 기대하고 있습니다. 다음은 이 기술을 통합하고 확장하여 훌륭한 성과를 거두는 방법에 대한 제 인사이트입니다.