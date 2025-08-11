에이전틱 AI를 배포할 때 가장 중요한 과제 중 하나는 애플리케이션이 엔터프라이즈를 지원하도록 하는 것입니다. 여기에는 복잡한 IT 환경 내에서 AI 에이전트를 안전하게 통합하고 다양한 시스템에서 상호 작용을 오케스트레이션하는 것이 포함됩니다. 이를 달성하기 위해 조직은 다음을 수행해야 합니다.

기존 투자 활용: 데이터 및 AI 플랫폼에 대한 기존의 전략적 투자를 기반으로 구축합니다. IBM watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services(AWS), Google Cloud 등 이러한 플랫폼은 에이전틱 AI를 구현하기 위한 기본 계층을 형성합니다.

사용 사례 평가: 비즈니스 프로세스를 철저히 평가하여 에이전틱 AI로부터 이점을 얻을 수 있는 사례를 파악합니다. 여기에는 에이전틱 AI에 대한 프로세스의 적합성을 평가하고 이를 혁신하는 데 필요한 적절한 AI 능력을 결정하는 것이 포함됩니다.

확장가능한 아키텍처 설계: 플랫폼 전반에서 에이전트의 원활한 통합 및 오케스트레이션을 지원하는 아키텍처를 개발합니다. 이것은 멀티 에이전트 오케스트레이션, 안전한 에이전트 간 협업, 툴에 대한 액세스 제어 및 중앙 집중식 에이전트 수명 주기 관리와 같은 능력을 포함합니다.