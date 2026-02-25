コンテナ向け永続ストレージとは

クラウドネイティブ・アプリケーションの開発に不可欠なコンテナは、アプリケーションとその依存関係をパッケージ化した、軽量でポータブルなソフトウェアのユニットで、最新のITインフラストラクチャ全体に簡単にデプロイできます。

コンテナは本質的に一時的なものです。これらは一時的で、必要に応じて起動および停止することが意図されています。この柔軟性により、非常に柔軟で拡張性の高いですが、コンテナが実行を停止すると、生成されたコンテナ・データはすべて失われます。永続ストレージは、個々のコンテナに関係なくデータを利用可能な状態に保つことで、この問題を解決します。

永続ストレージがなければ、クリティカルなシステムに障害が発生します。例えば、コンテナ内で稼働している銀行の取引データベースで、定期的な更新時に顧客の口座残高が失われたり、eコマースプラットフォームで再起動のたびにショッピングカートの内容が失われたりする可能性があります。

組織がクラウドネイティブやマイクロサービス・アーキテクチャーに次に進む中、コンテナはアプリケーションのデプロイメントと管理の中心的存在となっており、ステートフルなアプリケーションを大規模に実行するためにはコンテナ用のストレージが不可欠となっています。Strategic Market Researchの最近のレポートによると、2024年の世界のアプリケーション・コンテナ市場は約21億米ドルと評価されています。2030年には69億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）21.1％で成長すると予測されています。¹

エンタープライズ環境では、永続ストレージはファイル、ブロック、Object Storageの形で存在し、それぞれ異なるワークロードに適しています。組織は通常、ハイブリッドクラウドと分散型クラウド環境をサポートするように設計されたハードウェア・システムとソフトウェア定義ストレージ（SDS） プラットフォームを組み合わせて、これらのストレージ・ソリューションを提供します。