メッセージにはアクションやリクエストが含まれている場合がありますが、イベントは注目すべきアクションが発生したことを示す静的な指標です。イベント駆動型アーキテクチャーにより、サービス同士が効率的かつ安全にEvent Notificationsを交換できるようになります。

通常、アプリケーションはイベントをイベント・ブローカーに送信し、イベント・ブローカーがイベントを適切なサービスに配信します。コンシューマーは購読するイベントを選択できるため、自分の機能またはビジネス・ニーズに関連するレコードのみが受け取られます。

たとえば、eコマース企業は、イベントを使用して、顧客が購入するたびにEメール・サービスに通知する場合があります。Eメール・サービスが販売を示すEvent Notificationsを受信すると、購入者に注文確認を自動的に送信します。一方、分析データベースは、ダウンタイムや性能に関連するイベントを購読するして、関連するデータポイントを収集する場合があります。

イベント駆動型フレームワークのメリットの1つは、サービスがイベントがどのように使用されているか、またはどのコンシューマーが使用しているかを理解する必要がなく、イベント・ブローカーにイベントを報告する方法のみを把握していることです。イベント駆動型のアプローチは、開発者がイベント報告メカニズムに干渉することなくサービスを複製したり削除したりできるため、拡張も簡単です。

しかし、適切な管理がなければ、イベント駆動型プラットフォームは過剰に報告したり、意図せずにイベントの重複を送信したりする可能性があり、コンシューマーがイベントを理解するのが難しくなります。また、組織の規模が拡大するにつれて、性能向上のためにコンシューマー・インスタンスを追加することがよくあります。しかし、このようなサービスの急増により、開発者がエラーを切り分けてトラブルシューティングを行うことがより困難になる可能性があります。

最後に、イベント駆動型プラットフォームは遅延がエクスペリエンスする可能性があるため、リアルタイムのデータ交換には理想的ではありません。