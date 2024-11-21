サービス・メッシュは、高度なトラフィック管理およびトラフィック分割機能を提供し、ネットワーク上の情報とリソースのフローを最適化します。トラフィック管理とトラフィック分割はどちらもネットワーク上の情報フローの制御に使用されますが、注目に値する重要な違いが1つあります。トラフィック管理は、情報トラフィック・フローを改善するためのインフラストラクチャーに対する長期的かつ体系的な変更に重点を置いていますが、トラフィック分割は、バックエンドまたはサービス・バージョン間でのウェイトに基づくトラフィックの分配を伴います。

サービス・メッシュは、ルーティングとトラフィックの動作をきめ細かく、高度に具体的に制御し、アプリケーションが新しいソフトウェア・バージョンに更新されたときにスムーズな移行を実現します。例えば、広く普及しているカナリア・デプロイメントでは、アプリの新バージョンは全員に提供される前に、機能やパフォーマンスをテストするために少人数のユーザーにのみリリースされます。