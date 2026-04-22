エッジ・ストレージとは

高速接続、特に 5Gの進歩と クラウド・コンピューティング、AI、 機械学習（ML）の進歩により、ストレージインフラの環境は大きく変わり、エッジストレージの役割が増大しています。

Straits Researchの研究によると、世界のエッジコンピューティング市場は2024年に38.32億米ドルと評価されており、2025年の55.44億米ドルから2033年までに1,065.63億米ドルへと成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は44.7%です。1

この増加の大きな原動力となっているのは、データ量です。IDCによると、生成AIやその他のテクノロジーに支えられて、生成されるグローバルデータは2028年までに393.9 ZBに達すると見込まれています。2こうしたデータは、クラウドやオンプレミスのデータセンターに移動するのではなく、エッジに発信され、エッジに定着することがますます増えています。

エッジにデータを保持する理由は、データ・グラビティ―からデータ主権まで多岐にわたります。データ・グラビティ―とは、移動にコストがかかるアプリケーションやサービスがデータに引き寄せられる傾向を指し、データ主権とは、データを特定の境界内に保持することを義務付ける規制を指します。

もう一つの要因がセキュリティです。IBMの「データ侵害のコストに関する調査2025」によると、複数の環境に保存されているデータに関わる侵害には、平均で505万米ドルがかかり、特定と封じ込めに276日を要しています。エッジのローカルにデータを保管することで、複数の環境にまたがって保存されなくなり、組織が監視および保護する場所が少なくなります。

金融などのリアルタイムのデータ処理に依存する業種・業務では、遠隔クラウドへのデータのルーティングに伴う遅延は許容できません。エッジストレージは、データを収集した時点でオンサイトでデータを処理して保存することで、この課題に対処します。

AIストレージニーズの高まりは、エッジストレージの必要性をさらに高めています。AI推論が集中型データセンターから分散型デバイスや施設へと移行するにつれて、高速なローカルストレージへの需要も高まっています。これにより、クラウド接続に依存せずにAIワークロードを処理するために、NVMe SSDなどの高性能ストレージメディアの使用が増えています。