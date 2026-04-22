エッジ・ストレージとは

エッジストレージは、センサー、モノのインターネット（IoT）デバイス、カメラなど、データの発生源またはその近くでデータを保管、管理、処理するデータ・ストレージの手法です。データを中央集権的なデータセンターやクラウド環境にルーティングするのではなく、データが生成された場所の近くに保持します。
このアプローチでは、データは分散されたエッジロケーションに格納されます。これには、地域データセンター、オンサイトサーバー、およびユーザーやデータソースの近くに配置されたその他のITインフラストラクチャが含まれます。処理はローカルで行われるため、データを中央施設と何度もやり取りする必要が軽減されます。その結果、応答時間が短縮され、帯域幅の消費が削減され、レジリエンスが向上します。
一部の業種・業務では、ローカル処理が非常に重要です。例えば、ヘルスケア分野では、ウェアラブル・デバイスを使用して患者のバイタル・サインを追跡し、即時対応が必要な変化について医療従事者に警告することができます。エネルギー分野では、電力網上のセンサーが設備の問題を検知し、停電が発生する前に故障にフラグを立てることができます。
企業は、高性能、拡張性、信頼性を重視しながら、データを大規模に管理するためにエンタープライズ・エッジ・ストレージ・システムへの依存度が高まっています。人工知能（AI）の普及が進み、ネットワークに接続されるデバイスが増えるにつれて、エッジストレージは、組織がリアルタイムでデータを処理・活用する方法において重要な役割を担うようになりました。
高速接続、特に 5Gの進歩と クラウド・コンピューティング、AI、 機械学習（ML）の進歩により、ストレージインフラの環境は大きく変わり、エッジストレージの役割が増大しています。
Straits Researchの研究によると、世界のエッジコンピューティング市場は2024年に38.32億米ドルと評価されており、2025年の55.44億米ドルから2033年までに1,065.63億米ドルへと成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は44.7%です。1
この増加の大きな原動力となっているのは、データ量です。IDCによると、生成AIやその他のテクノロジーに支えられて、生成されるグローバルデータは2028年までに393.9 ZBに達すると見込まれています。2こうしたデータは、クラウドやオンプレミスのデータセンターに移動するのではなく、エッジに発信され、エッジに定着することがますます増えています。
エッジにデータを保持する理由は、データ・グラビティ―からデータ主権まで多岐にわたります。データ・グラビティ―とは、移動にコストがかかるアプリケーションやサービスがデータに引き寄せられる傾向を指し、データ主権とは、データを特定の境界内に保持することを義務付ける規制を指します。
もう一つの要因がセキュリティです。IBMの「データ侵害のコストに関する調査2025」によると、複数の環境に保存されているデータに関わる侵害には、平均で505万米ドルがかかり、特定と封じ込めに276日を要しています。エッジのローカルにデータを保管することで、複数の環境にまたがって保存されなくなり、組織が監視および保護する場所が少なくなります。
金融などのリアルタイムのデータ処理に依存する業種・業務では、遠隔クラウドへのデータのルーティングに伴う遅延は許容できません。エッジストレージは、データを収集した時点でオンサイトでデータを処理して保存することで、この課題に対処します。
AIストレージニーズの高まりは、エッジストレージの必要性をさらに高めています。AI推論が集中型データセンターから分散型デバイスや施設へと移行するにつれて、高速なローカルストレージへの需要も高まっています。これにより、クラウド接続に依存せずにAIワークロードを処理するために、NVMe SSDなどの高性能ストレージメディアの使用が増えています。
エッジストレージは、ネットワークやコンピューティングの進歩、そしてデータが生成される場所に近い場所でデータを処理するという傾向の高まりによって、数十年にわたって進化を遂げてきました。
その起源は1990年代後半に遡ります。当時、ウェブページや動画を、遠く離れた単一のサーバーからではなく、ユーザーに近い場所に設置されたサーバーから配信するために、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）が構築されました。距離が短いほど、配信が速くなります。これらのネットワークが成熟し、コンテンツとともにアプリケーションをホストするようになるにつれて、エッジ・インフラストラクチャーが処理できる範囲は大幅に拡大しました。
2000年代初頭までには、商用エッジコンピューティング・サービスは、オンラインショッピングカートやニュースフィードなど、リアルタイムで更新する必要がある実用的な日常的なタスクを処理するようになりました。
それ以来、 ITインフラがより多くの場所やデバイスの種類に拡大するにつれて、エッジ設定の規模と複雑さは増大してきました。今日のエッジ・アーキテクチャーには、エッジ・サーバー、エッジ・ゲートウェイ、高速ネットワーキング、ローカル・ストレージ・メディアが含まれ、データは発生場所の近くで収集、処理、ルーティングされます。
現代のエッジデプロイメントでは、コンテナとKubernetesの導入が増えています。これにより、輸送ネットワーク、エネルギーグリッド、小売チェーンにまたがるかどうかにかかわらず、組織がエッジと中央のクラウド設定全体でワークロードを一貫して管理できるようになります。
組織がより多くの拠点でより多くのデータを管理するようになるにつれて、ストレージをソースの近くに保つことが、分散型ITインフラストラクチャーの構築と管理における現実的な要素になってきています。
エッジ、クラウド、オンプレミスの環境は、それぞれ最新のデータ・ストレージとITインフラストラクチャーにおいて重要な役割を果たしています。これらのテクノロジーを組み合わせて使用する組織が増えています。
ほとんどの大規模組織は現在、これら3つすべてを使用して、ビジネス・ニーズに最も適したストレージ・ソリューションを中心にデータ・インフラストラクチャーを構築しています。
エッジストレージは分散コンピューティングモデルを採用しています。すべてのデータを1つの中央の場所に保持するのではなく、複数の物理ノードにまたがって保存および処理します。エッジ・ノードはデータをローカルにキャッシュし、必要に応じてオリジン・サーバーから取得し、トラフィックを遠くのデータセンターにルーティングすることなく、近くのユーザーやデバイスからのリクエストに対応します。
主要なエッジ・ストレージ・コンポーネントの内訳は次のとおりです。
エッジ・ストレージは、分散した場所でデータを管理する組織にさまざまなメリットをもたらします。
多くの業種・業務では、すべてを中央施設に送信する速度が十分ではなく、実用的でなく、コスト効率も悪い場所で大量のデータが生成されます。エッジストレージは、そのデータを最も必要な場所に保管します。
工場では、機械や生産ラインから絶え間ないデータの流れが生成されます。オンサイトに保管することで、ダウンタイムが発生する前に設備の問題を検出できます。
病院や診療所は、大規模で継続的、かつ規制の厳しいデータを処理します。施設内に留めることで、臨床システムは治療に必要なデータを迅速に得られ、HIPAAコンプライアンスおよびデータレジデンシー要件も満たすようになります。
ネットワークがダウンしても、店舗の営業を続けるために、エッジストレージが役立ちます。POSシステム、監視カメラ、在庫ツールをすべてローカル・ストレージで実行でき、データはスケジュールに応じて中央システムに同期されます。何百もの拠点を持つ小売業者にとっては、すべてのトランザクションを中央ハブを通じてルーティングする必要もなくなります。
電力会社、パイプライン事業者、再生可能エネルギー事業者は、多くの場合、接続が限られている遠隔地で作業しています。これらのサイトは、中央データセンターに依存せず、運用データをローカルに保管・分析し、必要に応じてアラートを送り返します。
HVACシステム、アクセス制御、占有センサーは、温度の調整やアクセスの管理、エネルギー使用量の追跡など、建物内の意思決定を促進するデータを生成します。データをローカルに保持することで、建物のオペレーションをクラウド接続の応答を待たずに続けることができます。
エッジ・ストレージは、集中型データセンターには存在しない管理上の課題をもたらします。ハードウェアは遠隔地にあるか、場合によっては人員がいない場所で稼働するため、セキュリティを一貫して実施することは困難です。ここでは、役立つ実践方法をいくつか紹介します。
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