競争の激しい今日のビジネスランド・スケープでは、高いコンピューティング機能の確保が必要不可欠です。変動の激しい市場を乗り越えるために迅速なリスク分析が必要な銀行、チップ設計の最適化が必要な半導体業界、次のブレークスルーを目指すために迅速で反復的なゲノム処理とシーケンスを実行するライフサイエンス業界などで、 ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）は従来の計算手法よりも短時間で大規模で複雑な問題を解決する鍵となり得ます。
企業が最も複雑な課題を解決しようとする中で、 IBM® Cloud HPC はコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、セキュリティの重要なコンポーネントに統合されたソリューションを提供するよう設計されており、クライアントの規制や効率化の要求に対応する企業を支援します。このソリューションには、プラットフォームにあらかじめ組み込まれたセキュリティーとコントロール機能も含まれ、さまざまな業種・業務の顧客がフルマネージド・サービスとしてHPCを利用できるように設計されており、第三者・第四者リスクへの対処を支援します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
金融サービスの世界では、最高のパフォーマンスを実現するために、できるだけ多くのコンピューティング能力の確保が重要です。銀行がレジリエンス、パフォーマンス、セキュリティー、コンプライアンスを優先する中、金融サービス業界に影響を与える可能性のある外部要因は数多く、対策をしておく必要があります。金融企業が必要とする毎日の計算能力を大幅に高める必要が生じる可能性もあります。たとえば、競争圧力、規制報告、セキュリティーの要求、市場の変動などは、いずれも金融サービス機関がリスクの迅速な再評価を迫られる要因になります。そのためには、高い水準の計算能力を要する複雑な計算を実行できる環境が必要です。
モデルに必要な精度を実現するには、より多くのデータをサポートし、より多くの反復と計算を実行できる必要があります。ここで、集中的な計算能力を大規模に実現できるハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）が特に役立ちます。HPCは、オンプレミスかクラウドかにかかわらず、計算集約的な計算に必要な性能レベルを提供するように設計されており、今日の進化する規制基準の要求に組織が対応するのに役立ちます。
現在、市場の動きに関するモンテカルロシミュレーションなどの機能に、金融機関がこれまで以上にHPCを活用するようになっています。ここには、企業がより充実した情報に基づく意思決定に利用できる人工知能（AI）や機械学習ソリューションへの活用も含まれます。データと生成 AIの時代において、HPC はデータを処理してインサイトを迅速に生成するための鍵となります。IBM Cloud HPC Managed Serviceを使用すると、金融サービス機関は、カスタマイズされたデプロイメント、継続的なプラットフォームのサポート、アプリ性能の最適化管理といったメリットを得ることができます。
顧客の期待が高まる中、企業はペースに合わせて設計する必要があります。半導体分野も例外ではありません。ここ数年、私たちは運輸や医療を含むさまざまな業種・業務にとって半導体が不可欠であることや、企業がこれらの材料を迅速に開発できることが非常に重要である理由を目の当たりにしてきました。半導体メーカーが迅速なイノベーションを目指す中、電子設計オートメーション（EDA）ツールは重要な資産となる可能性があります。
同時に、設計と複雑さが増すにつれ、コンピューティング量の増加は必至です。ピーク時のワークロードをより効果的に管理できるハイブリッドクラウド・ソリューションなど、こうしたキャパシティーをクラウドに求める組織が増えています。IBM Cloud HPCは、ストレージ性能の向上、コンピューティング・パワーの増強、より高いレベルのセキュリティをクラウドで（またはクラウドにバーストして）提供するように設計されており、EDAクライアントが計算ソフトウェア・ワークロードのパフォーマンスをHPCで向上させ、全体的な効率を高めるのに役立ちます。
高レベルのレジリエンスとパフォーマンスを備え、オンプレミスとクラウドの両方で計算集約型のワークロードを柔軟に管理できるため、EDAのリーダーはIBM Cloudを活用してコンピューティング需要のピークに対応しつつ、ダウンタイムのリスクを軽減し、戦略的な研究開発作業の実現に活かすことができます。
ライフサイエンスで利用できるデータの量が増えるにつれて、人々の日常生活に大きな影響を与える可能性のある重要な発見の機会も増えています。バイオテクノロジー、製薬、ゲノミクスなど、ライフサイエンス企業にとって、できるだけ多くの人々を助けるためにイノベーションをできるだけ早く提供することが特に重要です。
HPCは、ライフサイエンスの専門家がほぼリアルタイムでデータを処理し、新たな発見につながる可能性のあるインサイトを生み出すことを可能にします。HPCの柔軟性と拡張性により、ライフサイエンス企業は多様なワークロードをより適切に管理し、データをより正確に分析して成果を変革することができます。世界が引き続き、新しい医療上の課題に直面し続ける中、ライフサイエンス分野でHPCを活用することで、新薬開発の加速など、新たな進歩でイノベーションを起こすために必要なコンピューティング能力を提供することができます。
HPCは自動車産業の重要な要素となっており、計算流体設計（CFD）を含むさまざまな機能に使用されてきました。CFDソフトウェアは、自動車エンジニアが流体の流れに関連する課題を分析して解決するために活用できる、便利な処理ツールです。ここには、空気抵抗と摩擦を軽減するための空力学のシミュレーションや、バッテリーの性能と安全性を最適化するためのバッテリー・シミュレーションの実現が含まれます。いずれも、従来の物理的なテストよりも少ない時間とリソースで実行できます。CFDシミュレーションは非常に大規模になる可能性があるため、特にタイムリーな結果を必要とする場合、HPCで実行することによって実現できる集中的な計算能力が必要です。
同時に、自動車産業は将来の課題にも備えています。自動運転車とインテリジェント機能の台頭により、大量のデータを分析するニーズと機能が飛躍的に高まっています。HPCの力によって自動車メーカーはより迅速にインサイトを得ることができ、より安全で信頼性が高く効率的な製品を提供するためのイノベーションを加速させることができるようになります。HPCは、高度なシミュレーションやデータ分析により、自動車エンジニアによる燃料消費量の最適化から安全性の向上に至るまで、エンドツーエンドの設計と開発プロセスを迅速化できます。
あらゆる種類の業界が競争力の維持に努める中、IBM Cloud HPCは、データ分析、複雑な計算の実行、集中的なシミュレーションの実行などを迅速に行えるように設計されています。IBM LSFやIBM Symphonyといった長年のワークロード管理・スケジューリングの経験と、IBM Cloud HPCをハイブリッドクラウド環境で融合させることで、金融サービス、半導体、ライフサイエンス、航空宇宙・自動車など、さまざまな業界のクライアントが自動化を活用し、HPCジョブの最適化とより迅速な価値実現、性能向上とコスト削減を実現することを支援しています。
さらに、 IBM Storage Scale ストレージソリューションと組み合わせることで、IBM Cloud HPCはユーザーがハイブリッド環境間でデータを容易に管理し、コスト効率よく移動してHPCワークロードをリアルタイムで実行できるよう支援する単一のグローバル統合ソリューションを提供できます。
エージェント型AIや、それがコンピューティングにどのような大きな影響を与えるかなど、Gartner社の主要なテクノロジー・トレンドをご覧ください。
クラウド・トランスフォーメーションへの移行への取り組みから実質的なROIを達成した企業は、4社に1社に過ぎません。ハイブリッドクラウドとAIの価値をビジネス・ニーズ全体で高める方法を学びます。
IBM Spectrum LSF Suites は、分散型ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）用のワークロード・マネジメント・プラットフォームおよびジョブ・スケジューラーです。
IBMのハイブリッド・クラウドHPCソリューションは、大規模で計算集約的な課題に取り組み、インサイト獲得までの時間を短縮するのに役立ちます。
ビジネスニーズに合ったクラウド・インフラストラクチャー・ソリューションを見つけ、必要に応じてリソースを柔軟に拡張します。
IBMのHPCソリューションを使用して、最も要求の厳しいAIと計算負荷の高いワークロードを強化します。ハイブリッドクラウドの柔軟性と最先端のインフラストラクチャーを活用して、イノベーションへの道を加速させます。