顧客の期待が高まる中、企業はペースに合わせて設計する必要があります。半導体分野も例外ではありません。ここ数年、私たちは運輸や医療を含むさまざまな業種・業務にとって半導体が不可欠であることや、企業がこれらの材料を迅速に開発できることが非常に重要である理由を目の当たりにしてきました。半導体メーカーが迅速なイノベーションを目指す中、電子設計オートメーション（EDA）ツールは重要な資産となる可能性があります。

同時に、設計と複雑さが増すにつれ、コンピューティング量の増加は必至です。ピーク時のワークロードをより効果的に管理できるハイブリッドクラウド・ソリューションなど、こうしたキャパシティーをクラウドに求める組織が増えています。IBM Cloud HPCは、ストレージ性能の向上、コンピューティング・パワーの増強、より高いレベルのセキュリティをクラウドで（またはクラウドにバーストして）提供するように設計されており、EDAクライアントが計算ソフトウェア・ワークロードのパフォーマンスをHPCで向上させ、全体的な効率を高めるのに役立ちます。

高レベルのレジリエンスとパフォーマンスを備え、オンプレミスとクラウドの両方で計算集約型のワークロードを柔軟に管理できるため、EDAのリーダーはIBM Cloudを活用してコンピューティング需要のピークに対応しつつ、ダウンタイムのリスクを軽減し、戦略的な研究開発作業の実現に活かすことができます。