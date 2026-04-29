ガバナンス・フレームワークは、クラウドの使用の安全性と透明性を維持し、より広範なビジネス目標に沿ったものにするために企業が採用するすべての役割と技術的管理の概要を示しています。ガバナンス・フレームワークは、クラウドの「ハウス・ルール」として機能します。誰がリソースを作成または削除できるか、どのようなセキュリティー対策を講じる必要があるか、チームがコストをどのように管理するか、企業が法律や規制への準拠をどのように維持するかについて定義します。

クラウド・ガバナンス・フレームワークは、一連のガバナンス・コンポーネントに基づいて構築され、一連のガバナンス・コンポーネントに対処するように作成されています。これらのコンポーネントには次のものが含まれます。

クラウド支出を抑制するために コストガバナンス を導入します。





を導入します。 クラウドシステムとそれが保有するデータを誤用や悪用から守るための セキュリティガバナンス 。





。 ガバナンスにアクセス して、誰がどの参考情報にアクセスできるか、どのようなアクションが実行できるかを管理します。





して、誰がどの参考情報にアクセスできるか、どのようなアクションが実行できるかを管理します。 一般データ保護規則（GDPR）や医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの規制への準拠を保証する コンプライアンス・ガバナンス 。





。 システムの信頼性と可視性を維持するための 運用ガバナンス 。





。 データ・ガバナンスデータの分類、保管、動き、削除の方法を規定する。

クラウド・プラットフォームを使用すると、数回クリックするだけで、資産やリソースの新しいインスタンスを簡単に作成できます。明確なガードレールがなければ、このような環境では、制御されない支出、セキュリティー・ギャップ、運用の混乱が生じるリスクが劇的に増加します。

クラウド・ガバナンス・フレームワークは、ポリシー（文書化されたルール）、プロセス（それらのルールの遵守方法）、コントロール（ルールを適用する技術的メカニズム）、そして明確に定義された役割（誰が何をするかを許可されている）を明確にすることで、これらの問題を防ぐのに役立ちます。

最終的に、クラウド・ガバナンスの目標は、組織がクラウド・サービスのメリットを享受できるようにすると同時に、セキュリティー対策を実装してリスクを軽減することです。