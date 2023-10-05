運用やITインフラストラクチャーの管理にクラウド・サービスを利用する企業が増えており、低速で移植性の低いシステムからの移行が進んでいます。しかし、クラウドへの移行に複雑な問題がないわけではありません。クラウド・サービスはアプリの優れた拡張性と柔軟性を提供しますが、多くの場合、従量課金制の料金体系モデルを採用しているため、企業は使用量（つまり、ストレージ、データ転送、コンピューティング能力）に応じてコストを負担することになります。モニタリングと管理を慎重に行わなければ、クラウドの料金はすぐに膨れ上がり、手に負えなくなる可能性があります。

市場調査によると、企業のパブリッククラウド・サービスへの支出は、2026年までに1兆米ドルを超えると予測されています。1そして、企業のクラウド・コンピューティングへの支出には大きな無駄があり、ほとんどの組織がクラウド支出の管理に苦慮しているにもかかわらず、従業員数が1,000人を超える大企業の大半が、今後数年間でクラウドへの投資が増加すると予想しています。2

クラウド・コスト管理は、クラウドの導入に伴う予算編成の非効率性に対処しようとするものです。クラウド・コスト管理戦略を効果的に実行すると、FinOpsチームは無駄な支出を積極的に特定して排除し、クラウド・リソースを拡張して、コスト管理ポリシーを自動化できるようになります。

クラウド・コスト管理ツールは、クラウド・コスト管理を次のレベルに引き上げます。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Kubernetes、IBM Cloud®といった主要なクラウド・サービス・プロバイダーは、次のようなコスト管理機能を提供しています。