クラウド・コスト管理（クラウド・コストの最適化、クラウド・コスト・ガバナンスともいう）とは、ビジネス全体のクラウド支出を管理し削減するプロセスのことです。
運用やITインフラストラクチャーの管理にクラウド・サービスを利用する企業が増えており、低速で移植性の低いシステムからの移行が進んでいます。しかし、クラウドへの移行に複雑な問題がないわけではありません。クラウド・サービスはアプリの優れた拡張性と柔軟性を提供しますが、多くの場合、従量課金制の料金体系モデルを採用しているため、企業は使用量（つまり、ストレージ、データ転送、コンピューティング能力）に応じてコストを負担することになります。モニタリングと管理を慎重に行わなければ、クラウドの料金はすぐに膨れ上がり、手に負えなくなる可能性があります。
市場調査によると、企業のパブリッククラウド・サービスへの支出は、2026年までに1兆米ドルを超えると予測されています。1そして、企業のクラウド・コンピューティングへの支出には大きな無駄があり、ほとんどの組織がクラウド支出の管理に苦慮しているにもかかわらず、従業員数が1,000人を超える大企業の大半が、今後数年間でクラウドへの投資が増加すると予想しています。2
クラウド・コスト管理は、クラウドの導入に伴う予算編成の非効率性に対処しようとするものです。クラウド・コスト管理戦略を効果的に実行すると、FinOpsチームは無駄な支出を積極的に特定して排除し、クラウド・リソースを拡張して、コスト管理ポリシーを自動化できるようになります。
クラウド・コスト管理ツールは、クラウド・コスト管理を次のレベルに引き上げます。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Kubernetes、IBM Cloud®といった主要なクラウド・サービス・プロバイダーは、次のようなコスト管理機能を提供しています。
一般的に、クラウド・サービスプロバイダーは顧客に次の 4 つのコストモデルを提供します。
オンデマンド・モデルとも呼ばれる従量課金制モデルでは、クラウドの使用量に基づいて、通常は時間単位（分単位または秒単位の場合もあります）でお客様に料金を請求します。
このモデルは、ユーザーに十分な柔軟性と拡張機能を提供し、小規模でさほど複雑でない運用を行うための実用的なソリューションとして機能します。ただし、組織の規模が大きくなり、より広範なクラウド・リソースが必要になると、従量課金制モデルは法外な価格になる可能性があります。
サブスクリプション・モデルでは、お客様は使用量に関係なく、一定期間における一連のサービスに対して月額または年額の固定料金を支払います。このモデルはSaaSソリューションに一般的で、多くの場合、ワークロードが予測可能な大企業で使用されます。
クラウド・プロバイダーは、ユーザーが一定期間（通常は1～3年間）に、大幅に割引された料金でインスタンスを予約できるようにしています。リザーブド・インスタンス・モデルでは、プロバイダーは（インスタンス数ではなく）容量単位で料金を請求するため、ワークロードが予測可能な企業や、クラウド・プラットフォームに対する長期的な取り組みに備えている企業に適しています。リザーブド・インスタンスのコストは通常、オンデマンドのクラウド・サービスの数分の一です。
スポット・インスタンスを利用すると、お客様はクラウド・プロバイダーのインフラストラクチャーの未使用容量に入札できます。ただし、当該インスタンスはプロバイダーがいつでも中断、再利用できることを理解しておく必要があります。
多くの場合、このモデルはオンデマンド・サービスと比べて割引率がきわめて高く、短期間に負荷の高い処理を行う場合や、中断による悪影響を受けない処理を行う場合に最適です。
多くの企業がハイブリッドクラウドモデルを採用するため、従来のオンプレミス・データセンター、プライベートクラウド・サービス、パブリッククラウド・サービス（マルチクラウド環境では複数のパブリッククラウド・プロバイダーも含まれる場合があります）を、プラットフォーム間のオーケストレーションと組み合わせて利用するようになることを留意してください。
当然のことながら、ハイブリッド・モデルのコスト・モデルは、チームがさまざまな環境にわたってコストを管理し最適化する必要があるため、非常に複雑になる可能性があります。
クラウド・コスト管理は、教育プログラム、ガバナンス、使用状況予測、ソフトウェア・ツール、継続的なリアルタイム・モニタリングなどを組み合わせることが理想であり、どの企業にとってもクラウド管理戦略の重要な要素です。
クラウドに関するアウェアネスと教育プログラムを促進することは、すべての利害関係者、特にクラウド・サービスのプロビジョニング、デプロイメント、オペレーションに携わる関係者が、自らの意思決定が財務に与える影響を理解できるようにするための当然の第一歩と言えます。
クラウドの料金体系モデルやコスト管理ツールなどのトピックに関する財務教育プログラム（トレーニング、Webセミナー、お客様事例、ユースケース・レビューなど）は、チームメンバーがコスト削減のための重要なスキルを習得するのに役立ちます。
クラウド財務管理ツールを使用することは、クラウド支出の最適化や、最適化すべき分野の特定にも重要です。クラウド・コスト管理ツール、例えばIBM® Turbonomic®プラットフォームは、使用パターンやコスト傾向に関する洞察、コスト削減に関する推奨事項、コストおよびリソースの配分、予測、最適化を行うための機能を提供します。
ロード・バランシング、適切なサイジング、自動スケーリングなどのプロセスを利用すると、クラウド・リソースをより効率的に使用し、コストを削減できます。
ロード・バランシングとは、受信トラフィックを利用可能なリソース全体に均等に分散するプロセスのことです。
適切なサイジングとは、ワークロード容量とパフォーマンス要件に合わせてインスタンスのタイプとサイジングを調整するプロセスのことです。過剰なプロビジョニングは不必要なコストを生み出し、プロビジョニング不足はアプリケーション機能に影響を与えますが、適切なサイジングは企業が競合する優先順位のバランスをとり、アプリケーションの性能とクラウド支出の両方を最適化するのに役立ちます。
自動スケーリングにより、リソースの動的なスケーリングが可能になり、予測不可能なワークロードや常に変化するワークロードの要求に対応できます。
クラウド・コスト管理戦略を成功させるには、FinOpsのプロセスと人材を採用する必要があります。FinOpsは、財務とDevOpsの実践を組み合わせた動的なクラウド財務管理規律のことで、企業がハイブリッド環境やマルチクラウド環境で財務上の説明責任を促進できるように支援します。
クラウド・コスト管理に対するFinOpsのアプローチにより、ビジネスの利害関係者は、クラウド支出をデータに基づいてスマートに意思決定できるようになります。拡大するクラウド環境の財務上の複雑さを考慮すると、FinOpsは企業がクラウド・コスト管理を優先し、最終的にクラウドからのビジネス価値を最大化する、全員参加型の協力的な文化を育むのに役立ちます。
クラウドコスト管理により、企業はクラウドの使用やクラウドガバナンスについて、詳細な情報を得たうえで財務上の意思決定を行うことができます。クラウド・コスト管理の採用によるその他の主なメリットは次のとおりです。
クラウドコスト管理により、企業はクラウドコスト削減の機会を最大限に活用でき、リソース割り当てプロセスの効率が向上し、必要な分だけ支払うことが可能になります。
また、企業はクラウド使用量をより大きな組織のメトリクスや財務目標に合わせて調整することもできます。
ほとんどのクラウド・コスト管理ツールは、チームが無駄を排除してコスト削減を促進し、クラウド・インフラストラクチャーを十分（かつ効率的）に利用できるよう支援する包括的なリソース・モニタリング機能を提供します。
高度なリソース・タグ付けメカニズムを使用することで、チームはコストを特定の部門、プロジェクト、またはチームに割り当てることができ、リソース使用量に関する可視性と説明責任を向上させることができます。
この透明性により、コストを意識する文化が育まれ、責任あるクラウドの使用が促進されます。
クラウド・サービスの使用と支出に関する一連のポリシー、手順、ガイドラインを確立することで、企業とその製品は社内外の規制を遵守することができます。
IBM Cloudソリューションで、ハイブリッド・マルチクラウド・インフラストラクチャーの性能、可視性、セキュリティーをどのように強化できるかをご覧ください。今すぐにガバナンス確保、管理の合理化、クラウド・エコシステムの保護を実現できます。
リアルタイムの監視、コスト削減につながる制御、クラウドベースの柔軟性により、IBM Powerシステムの可能性を最大限に引き出します。システムの性能に関する重要な洞察の入手、リソース消費の削減、運用効率の確保、それらをすべて一元化されたクラウドコンソールから行うことができます。
最先端のオートメーションを活用すれば、ハイブリッドクラウド・アプリケーションの管理を最適化できます。お客様のビジネス・ニーズに合わせて設計されたIBMのソリューションで、運用の簡素化、効率化、スムーズでスケーラブルな性能を実現できます。
リアルタイムの監視、コスト削減につながる制御、クラウドベースの柔軟性により、IBM Powerシステムの可能性を最大限に引き出します。システムの性能に関する重要な洞察の入手、リソース消費の削減、運用効率の確保、それらをすべて一元化されたクラウドコンソールから行うことができます。
IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
AIを活用したオートメーションで、クラウドのコストとパフォーマンスを制御できます。IBM Turbonomicは、実行場所にかかわらずアプリケーションが常に最高のパフォーマンスを発揮できるように、継続的に最適化を行います。
1 Exostellar、企業のクラウド支出の最適化を支援するために1,500万米ドルを調達、TechCrunch+、2023年9月13日。
2 クラウド・サービスの非効率性により、IT予算が枯渇、Help Net Security社、2023年9月27日。