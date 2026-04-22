開発者の生産性を高めるツール・スイート。これには、統合開発環境、問題分析を容易にするツール、単体テスト支援、インテリジェントなビルド機能などの選択肢が含まれています。

Application Delivery Foundation for z/OSを個別に購入することも、1つのエンタープライズ・ライセンスとして購入することもできます。バンドルの場合、以下が含まれます。