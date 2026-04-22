IBM® ZソフトウェアのDeveloper Toolsは、メインフレーム開発において重要な役割を果たし、開発者がソフトウェア・アプリケーションを効率的かつ効果的に作成、デバッグ、テスト、デプロイ、監視するのに役立ちます。
IBM ZのDeveloper Toolsの機能をさまざまな製品カテゴリーに分類しました。カテゴリーには、勢いを増すAI、テスト、開発者の生産性向上、クラウドネイティブ開発、ホスティング・ソフトウェア、プログラミング言語、コンパイラー、トランザクション処理があります。
Watsonx Code Assistant for Z
メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーションを低コスト低リスクで促進する生成AI支援製品です。Application Discovery、分析、自動でのコード・リファクタリング、COBOLからJavaへの変換、テストの自動生成、コードの説明を提供します。
Integrated Facility for Linux
IBM Test Accelerator for Z
オンデマンドの仮想z/OS開発およびテスト環境をサポートするテスト・オートメーションおよびテスト生成フレームワーク
IBM Virtual Dev and Test for zOS
企業が既存のz/OSソフトウェアとミドルウェアをIBM Z上のLinuxで使用できるように支援するツールです。IBM Zハードウェアで動作するように設計されているため、アプリケーションをシステム間で簡単に移動でき、初期の開発、テスト、トレーニング活動を簡単に拡張できるため、開発がスピードアップします。
IBM Z Development and Test Environment
このプラットフォームは、メインフレーム・アプリケーションの開発、テスト、デモンストレーション、および教育プログラムに使用します。IBM Zの命令セットをエミュレートし、仮想CP、I/O、その他のデバイスを使用して、あらゆるz/OSソフトウェアをx86互換のオンプレミス・システムまたはクラウド・インスタンス上で実行できます。
IBM Z Virtual Test Platform
統合テスト全体を開発サイクルの早い段階にシフトレフトすることを可能にするテスト・ツールです。また、開発者がレコードおよびプレイバック・モデルを使用してz/OSアプリケーションを単独でテストできるようにする革新的なテスト・テクノロジーを提供します。
IBM® HourGlass
メインフレーム・アプリケーションをテストするためのクロック・シミュレーターです。アプリケーション・コードの変更も別のコンピューティング環境も不要で、過去、現在、未来の日付と時刻をシミュレートします。
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
開発者の生産性を高めるツール・スイート。これには、統合開発環境、問題分析を容易にするツール、単体テスト支援、インテリジェントなビルド機能などの選択肢が含まれています。
Application Delivery Foundation for z/OSを個別に購入することも、1つのエンタープライズ・ライセンスとして購入することもできます。バンドルの場合、以下が含まれます。
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
z/OS上のアプリケーションやデータ、ジョブを可視化する分析ツール。本製品を使用すると、アーキテクトおよび開発者はクリックするだけで依存関係を発見し、自信を持って変更を加え、ドキュメントを最新かつ正確な状態に保つことができます。IBM Application Discovery for IBM ZとIBM Wazi Analyzeの優れた機能は、アプリケーションのモダナイゼーションを加速します。
IBM z/OS Provisioning Toolkit
z/OS開発環境を迅速にプロビジョニングするためのシンプルなコマンドライン・ユーティリティーです。IBM z/OS V2をご利用のお客様はすべて、完全サポート対応のこのツールキットを追加料金なしでご利用いただけます。
IBM Rational Programming Patterns
Jazz Collaborative Lifecycle Managementソリューションの一部であるコラボレーションIDE。影響分析、品質管理、拡張性のためのツールや、自動化されたパック・ベース・アプリケーションの安全な移行手順と組み合わされた、より高度なコーディング体験のためのパターン駆動プログラミング機能を提供します。
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
すべてのアセンブラー言語アプリケーションに対応する柔軟な開発ソリューションです。アセンブラーとオプション・ツールキットは、プログラマーの生産性を向上させ、プログラム開発と保守を簡素化します。
IBM z/OS Container Platform
コンテナ化されたz/OS UNIXアプリケーションを実行することで、ユーザーがクラウドネイティブ開発を採用できるように支援するプラットフォームです。開発者は、z/OS上の安全で分離された環境の中で、リソースを簡単に構築し、またセルフサービス方式でリソースにアクセスできます。イメージ構築から高度なオーケストレーションまで、あらゆることをカバーする、必須のコンテナ・ツールのz/OSバージョンが含まれています。
IBM の Z Digital Integration Hub
大規模なリアルタイムの情報フローを保証し、予測できない問い合わせトラフィックから実稼働環境を保護すると同時に、APIとイベント・ベースのアーキテクチャーによる柔軟性を提供する製品です。IBM z/OSシステムのレコードとハイブリッド・クラウド・アプリケーション間のリアルタイムでの高速なデータ交換を可能にします。
IBM z/OS Connect
このソフトウェアを使用して、z/OSアプリケーションおよびデータと対話することを目的として、OpenAPI 準拠APIを設計および実行することができます。消費可能なOpenAPI 3.0インターフェースを数分で作成して、手間いらずのRESTful APIを使用しすることで、IBMZサブシステムの価値を最大限に引き出すことができます。
IBM Wazi as a Service
IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）でz/OSのクラウドネイティブ開発およびテスト・エクスペリエンスを実現するソリューションです。Wazi as a Serviceを使用すると、アプリケーション開発者は、IBMパブリッククラウド上のIBM Zアーキテクチャーで実行される仮想インフラストラクチャーの「as a Service」環境で、z/OSアプリケーション・コンポーネントを開発およびテストできます。
IBM z/OS Cloud Broker
Red Hat OpenShift Container Platformのz/OSリソースとサービスへのアクセスを提供し、z/OSインフラストラクチャーをハイブリッド・マルチクラウド環境と戦略に統合する製品です。
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
z/OS向けの検証済みオープンソース開発者ツール（Git、Curl、GNU Bash、Vimなど）の無償コレクション。これにより、開発ツールをシームレスに使用できるようになり、人材のオンボーディングと統合が簡素化されます。
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
z/OS上で実行されるCOBOLまたはC/C++コードがKafkaブローカーとネイティブに通信し、COBOLコピーブックとJSONイベント間で変換できるようにする無料のSDKです。
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Node.jsアプリケーションをz/OSのリソースに接続するための無料のSDK。スタンドアロンのJavaScriptランタイムと、サーバー・サイドJavaScriptソリューションを提供します。IBM® Zプラットフォーム向けのNode.jsネイティブ・モジュールやJavaScriptモジュールの開発に使用できます。
IBM Open Enterprise SDK for Python
IBM® z/OSのためのPythonコンパイラーおよびインタープリター。Pythonで作成されたz/OSアプリケーションのサポートに役立ちます。APIやプラグイン、ラッパーを開発して重要なアプリケーションのモダナイズすることで、ビジネスに不可欠なアプリケーションを拡張して配信速度を高速化します。
IBM Open Enterprise SDK for Go
z/OSプラットフォームのために最適化された業界標準のGoコンパイラーです。Goコンパイラーは、最新のz/Architecture命令を活用し、z/OSプラットフォーム上で卓越した実装を提供します。
IBM® Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
非常に堅牢で信頼性が高い、拡張性のある最新のエンタープライズ・アプリケーションを開発するためのプラットフォームです。JavaのAPIとライブラリー、フレームワークを使用して、バッチやトランザクション・アプリケーション、マイクロサービスなどを開発できます。
IBM Rational Business Developer
Enterprise Generation Language（EGL）を使用して、Web 2.0、モバイル、SOA、および従来のアプリケーションの開発を簡素化するEclipseベースのIDEです。プログラマーは、基礎となるテクノロジーをすべて学習する必要なく、Java、Java Platform、Enterprise Edition、ブラウザー・プラットフォーム、クラウド・デプロイメント、データベース、IBM iおよびIBM Z Systemsのテクノロジーを使用できるようになります。
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG IIは、さまざまな商用のデータ処理のジョブを実行するプログラムを作成するためのプログラミング言語です。IBM DOS/VS RPG IIリリース3は、主に対話型の使用を目的として、現在のDOS/VS RPG IIリリース2のコンパイラーから拡張されています。
Airline Control System V2
アプリケーション・プログラムとz/OSオペレーティング・システム間のソフトウェア・インターフェース。これは、z/OSでジョブまたは開始タスクとして実行され、航空会社、銀行、ホテル、および高いトランザクション率を生み出し、高速な応答時間と高いシステム可用性を必要とするその他の業界に、リアルタイムのトランザクション処理機能を提供します。一般的なアプリケーションとしては、航空会社や鉄道の旅客や貨物の予約、ホテル予約システム、クレジット・カードの認証などがあります。
IBM Graphical Data Display Manager
IBMホスト・データ処理アプリケーションでプレゼンテーション・サービスを提供するプログラム・ファミリー。これらのサービスは、IBMディスプレイ端末やその他のデバイスにデータを表示するための一連の機能で構成されています。
IBM Rational Host Integration Solution
複数の環境向けの完全なホスト・アクセスおよびモダナイゼーション・ソリューション。プラットフォーム、ネットワーク、接続、ホスト・システムに関係なく、グリーン・スクリーン・アプリケーションにアクセスできます。
IBM Host Access Transformation Services
既存のアプリケーションに触れることなく、ミッションクリティカルなターミナル・アプリケーションをウェブ、モバイル、ポータル、リッチ・クライアント、または標準のSOAPまたはRESTfulウェブ・サービスに拡張するサービスです。アプリケーションのソースコードの書き換え、リファクタリング、アクセスは不要です。
IBM Host On-Demand
セキュリティー機能が充実しているウェブからホストへのターミナル・エミュレーションと、単一のインターフェイスからのホスト・アクセス・アプリケーション・プログラミング・サポートを提供する製品です。
これは、スタンドアロン製品として、またはIBM Host Access Client PackageおよびIBM Host Integration Solutionの一部として使用できます。
IBM Personal Communications
Microsoft™ Windows™用のホスト通信およびターミナル・エミュレーション・パッケージです。64ビットの完全なアーキテクチャーにより、仮想ターミナル（VT）エミュレーションとシステム・ネットワーク・アーキテクチャー（SNA）アプリケーションのサポートを特長とし、さまざまなホスト・システム上のデータやアプリケーションにアクセスするためのプラットフォームを提供します。
これは、IBM Host Access Client PackageおよびIBM Host Integration Solutionのコンポーネントです。
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Communications Server for AIX、Linux、Linux on IBM Zを統合および拡張する製品です。ユーザーは、SNA、TCP/IP、イントラネット、エクストラネット、インターネットなど、さまざまなネットワークを介してエンタープライズ・ホスト・アプリケーションおよびデータに接続できます。ワークステーションとホスト・システム間を接続する、オールインワン通信サービスを利用できます。
IBM Host Access Client Package
ユーザーは、z/OSホストのリモートアクセスとターミナル・エミュレーションにこのソフトウェアを使用できます。これは、オンプレミスまたはリモートで作業するWindows、UNIX®、およびIBM Zプラットフォームのユーザー間で、複数のデバイスから柔軟で中断のないホスト・アクセス、通信、およびターミナル・エミュレーションを提供します。
このパッケージには、IBM Personal Communications、IBM Host On-Demand、IBM Host Access Client Package Extended Editionが含まれています。
IBM Interactive System Productivity Facility
ソフトウェア構成管理を含むホスト・ベースのソフトウェア開発を提供する、IBM Z向けの多面的な開発ツール・セットです。ホストに保存されているソースコードとデータを操作し、ダイアログと呼ばれる対話型アプリケーションで作業できます。
COBOLコンパイラ・ファミリー
COBOLコンパイラーは、z/OSとAIXプラットフォームで既存のアプリケーションを使用するのに役立ちます。
Fortranコンパイラー・ファミリー
複雑なFortranプログラムを開発するには、これらの高度で高性能なコンパイラーを使用できます。
C and C++ Compilers family
複雑なCとC++プログラムの開発に使用する高性能なコンパイラーです。
PL/I Compilers family
PL/Iアプリケーションを最新のWebテクノロジーと統合するための高度なコンパイラーです。
IBM Migration Utility for z/OS
CA Easytrieve ClassicおよびPlusアプリケーションをIBM COBOLに移行するCOBOL開発ツールのTransiom Software Program Engineering（FS/PEngi）ファミリーのIBMライセンス・バージョンです。COBOL移行ユーティリティーには、検出、バッチ変換、並列テスト、電子出力比較が含まれています。プログラム異常終了分析により、IBM Zシステムおよび分散プラットフォーム上のウェブ・サーバーへの出力が簡素化されます。
Rational COBOL Runtime for z/VSE
EGLで生成されたCOBOLアプリケーションをz/VSEプラットフォーム上で有効にする製品です。EGLをCOBOLソースとして生成し、コンパイルしてz/VSEにデプロイできるように機能が拡張されました。
標準化されたツールとプロセスを使用してソフトウェアのイノベーションを簡素化および加速し、一貫性のある生産性の高い開発者エクスペリエンスを実現します。
IBM Zをハイブリッドクラウドにシームレスに統合することで、クラウドの俊敏性と柔軟性、AIを活用したインサイト、セキュリティー、IBM Zシステムのスケールすべてを手に入れることができます。
DevOpsプラクティスと生成AIを含む最新の開発ツールにより、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズします。