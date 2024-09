世界中の企業は、IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® (APA) を使用して、アプリケーション内のパフォーマンスが低い領域を特定しています。IBM Application Performance Analyzer for z/OS は、非侵入型サンプリングを通じて、メインフレーム・アプリケーションが使用可能なリソースをどのように消費しているかに関する対話型レポートを提供します。



ISPF 3270 および Eclipse ベースの GUI インターフェースで使用できる IBM Application Performance Analyzer for z/OS は、システム制約の特定に役立ち、アプリケーションのパフォーマンスの向上を支援します。APA のソース・コード・マッピングの力を利用すると、既存のアプリケーションのパフォーマンスを最大化し、オンライン・トランザクションの応答時間とバッチ ジョブのスループットを向上させることができます。