IBM® Communications Server for Data Center Deployment は、Communications Server for AIX®、Linux®、Linux on IBM Z を統合および拡張します。SNA、TCP/IP、イントラネット、エクストラネット、インターネットなど、さまざまなネットワークを介してユーザーを企業のホストアプリケーションやデータに接続します。ワークステーションとホストシステム間のオールインワン通信サービスを利用できます。



Communications Server for Data Center Deployment を使用すると、ネットワークプロトコルではなく、ビジネスニーズに基づいてアプリケーションを選択できます。これは、小規模なシングルプロセッサーシステムとハイエンドのマルチプロセッサ環境の両方にとって優れた基盤です。