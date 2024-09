COBOL、PL/I、C/C++、High Level Assembler(HLASM)、REXX、および Java 開発ツールの広範なセット用の IBM Developer for z/OS(IDz)を含む、 CICS、 IMS 、 Db2 for z/OSランタイム用に最適化された、統合開発環境 (IDE) を選択してアプリケーションを作成および保守します。その他の IDE には、Wazi for VS CodeやWazi for Dev Spaceなどがあります。