従来型z/OSデバッグ製品であるIBM Debug for z/OSは、IBM z/OS Debuggerを搭載しており、3270ユーザー・インターフェースとEclipseを介したリモート・デバッグを実行します。IBM Developer for z/OSおよびIBM Developer for z/OS Enterprise Editionでは、追加のz/OS Debugger機能とその他のクライアント・オプションを利用できます。