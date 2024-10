Cos'è XaaS (anything as a service)?

La maggior parte delle applicazioni XaaS dispone di un componente IT progettato per adattarsi a un modello di servizio richiesto da un'azienda. A differenza delle loro controparti fisiche o in loco, le applicazioni XaaS vengono generalmente fornite digitalmente tramite il cloud computing, su una rete connessa a internet.

XaaS è un termine ampio che comprende molti tipi diversi di servizi IT, come SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) e IaaS (infrastructure as a service). Oggi, la maggior parte delle principali aziende tecnologiche come Microsoft™ Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud e IBM offrono servizi XaaS. Le offerte XaaS hanno una grande scalabilità, che consente ai provider di servizi di fornirle in modo flessibile, in base alle esigenze, piuttosto che in base a un modello di prezzo più tradizionale.

Qual è la differenza tra XaaS e SaaS?

Anche se a volte questi termini vengono utilizzati in modo intercambiabile a causa della popolarità di molte soluzioni SaaS, XaaS e SaaS hanno significati diversi. Il termine SaaS si applica ai prodotti XaaS in ambito software, mentre XaaS comprende molto più del semplice software. Alcuni esempi di XaaS che non sono SaaS includono PaaS e IaaS, ma anche il disaster recovery as a service (DRaaS), il database as a service (DBaas) e molti altri.