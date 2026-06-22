La gestione degli asset delle utility (UAM) è la supervisione sistematica e la gestione del ciclo di vita degli asset fisici utilizzati dalle aziende di servizi, come reti elettriche, linee di trasmissione, servizi idrici e sottostazioni elettriche.
Lo scopo di questo processo è massimizzare l'affidabilità fisica, prolungare la durata delle attrezzature e contribuire a garantire un'operazione sicura delle attrezzature. A livello globale, si prevede che il mercato della gestione degli asset delle utility raggiungerà i 7,29 miliardi di USD entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,52%, secondo Fortune Business Insights.
Il settore, che vale miliardi di dollari, si sta modernizzando grazie a soluzioni software enterprise asset management software integrate con AI, analytics predittiva e Internet of Things (IoT). La gestione degli asset delle utility offre risultati aziendali solidi promuovendo l'efficienza operativa e facilitando le decisioni basate sui dati.
Uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value rileva che i dirigenti delle utility stanno già notando questo cambiamento. Il sondaggio ha rilevato che il 94% dei dirigenti delle utility si aspetta che l'AI "contribuisca in modo significativo alla crescita dei ricavi entro i prossimi 3 anni". Inoltre, l'88% afferma che la tecnologia offrirà un vantaggio competitivo misurabile.
Da una prospettiva più ampia, il più ampio processo di gestione a livello macro al di sopra dell'UAM è la gestione delle identità e degli accessi (IAM). Questa pratica supervisiona tutte le strutture pubbliche, strade e ponti, mentre la gestione degli asset utility si concentra su energia, acqua e altri servizi essenziali per i consumatori. La gestione degli asset energetici (EAM) è strettamente correlata ma diversa per ambito, con un focus olistico sugli asset di generazione di energia e sulle risorse energetiche distribuite, come i parchi eolici e le centrali elettriche.
Il settore delle utility energetiche, in particolare, continua a concentrarsi su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), sulla resilienza della rete e sulla sostenibilità del carbonio nei prossimi 25 anni. Questa transizione richiede un approccio più olistico alla gestione degli asset di griglia e la creazione di un unico pannello di controllo per tutte le operazioni.
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I team di utility si trovano ad affrontare infrastrutture invecchiate, cambiamenti nei programmi di manutenzione e una rigorosa conformità normativa. Le soluzioni di gestione degli asset delle utility aiutano i team a prendere decisioni più strategiche che hanno un impatto diretto sui budget operativi, sulla pianificazione del capitale e sulla manutenzione.
Separatamente, i tempi di inattività non pianificati hanno conseguenze dirette sul fatturato e sulla reputazione per un'azienda. Lo stato di salute degli asset delle utility è fondamentale per identificare attrezzature ad alto rischio e obsolete prima che si guastino. Le strategie di manutenzione predittiva e di manutenzione preventiva stanno guidando la moderna gestione degli asset delle utility.
L'approccio si basa su dati storici e dati in tempo reale per mantenere l'infrastruttura fisica e condurre previsioni infrastrutturali a lungo termine. Spostando le riparazioni di manutenzione reattive verso strategie predittive, i fornitori sfruttano al massimo il loro inventario di asset e massimizzano la durata degli asset.
I fornitori di utility si trovano ad affrontare rigorosi standard normativi nei settori dell'ambiente, della sicurezza e delle operazioni. I software e gli strumenti di gestione degli asset delle utility possono ricordare automaticamente ai fornitori le normative e gli standard, aiutandoli a evitare multe o violazioni.
Diversi componenti chiave costituiscono la gestione degli asset delle utility:
Le infrastrutture di utility comprendono una vasta gamma di asset e richiedono approcci differenti per la loro manutenzione.
Le infrastrutture idriche e fognarie, come gli impianti di trattamento, le condotte di distribuzione e i serbatoi, richiedono un attento monitoraggio. La gestione degli asset può garantire che le strutture di trattamento delle acque rispettino le normative di sicurezza e rilevare le perdite in tempo reale.
I sistemi di gestione degli asset sono particolarmente importanti per le funzioni di trattamento delle acque e delle acque reflue perché operano in modo continuo, lasciando poco margine di errore. L'approccio per le utility idriche è una strategia di manutenzione proattiva guidata da dati storici e monitoraggio in tempo reale.
Strutture di generazione di energia, sottostazioni, torri di trasmissione e sistemi di controllo delle smart grid sono esempi dei tipi di utility che devono essere gestite. Le aziende elettriche forniscono energia a case, imprese e operazioni industriali, risultando quindi critiche.
Le soluzioni di gestione degli asset aiutano a gestire infrastrutture di rete complesse attraverso infrastrutture avanzate di misurazione e a prevedere accuratamente la domanda di elettricità, favorendo un'allocazione più strategica delle risorse e una gestione del rischio.
Le reti del gas si riferiscono alla fornitura di gas naturale a spazi residenziali, commerciali e industriali. Le utility del gas rappresentano una grande parte del settore energetico, concentrandosi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e sulla conformità normativa.
Il gas è una utility complicata perché i gasdotti sono critici per la vita quotidiana. I processi di gestione degli asset possono garantire che la domanda e l'offerta di gas siano bilanciate attraverso un sistema completo di distribuzione e gestione.
Il settore della gestione dei rifiuti è altamente visibile ed essenziale. La maggior parte delle persone ha familiarità con il "giorno della raccolta dei rifiuti" o dispone di un qualche sistema per smaltire gli scarti domestici.
Il settore della gestione dei rifiuti è fondamentale per la protezione ambientale, la salute pubblica e la gestione urbana nelle grandi città. Questo settore comprende la raccolta, la trasmissione e la distribuzione, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Gli enti regolatori stanno inasprendo gli standard ambientali e la gestione delle discariche sta diventando più complessa, richiedendo un solido approccio di manutenzione preventiva.
Le utility di energia rinnovabile si riferiscono alle installazioni di energia fisica, come turbine eoliche o pannelli solari, integrate in una fonte di energia esistente. Queste utility di energia rinnovabile ottengono energia da fonti naturali come solare, eolico e idroelettrico.
Gli asset fisici rinnovabili richiedono strategie di manutenzione specifiche che tengano conto di luoghi remoti e di esposizione agli elementi. Questo settore si basa sull'ottimizzazione delle prestazioni degli asset, sulla pianificazione delle capacità e sulla previsione della produzione energetica.
Le utility sono fondamentali per la vita di tutti i giorni. La maggior parte delle persone nota immediatamente quando l'energia si interrompe. La maggior parte delle persone nota subito quando l'energia si interrompe e riconosce il rumore che fa una stufa a gas quando non si accende. L'infrastruttura delle utility è fondamentale per garantire non solo che le luci rimangano accese, ma anche che la spazzatura venga raccolta e che le famiglie abbiano acqua potabile sicura.
Una ricerca dell'Oak Ridge National Laboratory ha rilevato che gravi interruzioni di corrente sono costate ai clienti elettrici statunitensi 121 miliardi di dollari solo nel 2024. Si tratta di un forte aumento rispetto agli anni precedenti riportati nella ricerca.
Separatamente, il report True Cost of Downtime 2024 di Siemens stima che le 500 maggiori aziende al mondo perdano quasi 1,4 trilioni di dollari all'anno a causa di tempo di inattività. Questo costo annuo dei tempi di inattività equivale all'11% del loro fatturato.
La criticità delle utility presenta anche alcune sfide importanti. Una strategia completa di gestione degli asset delle utility aiuterà a mitigare queste difficoltà:
Gli asset di utility e l'approccio alla loro gestione dipendono dal tipo, dalla dimensione e dall'ambito. Tuttavia, esistono alcune best practice generali da seguire.
Esistono vari strumenti e tecnologie per supportare la gestione degli asset delle utility. Il tipo dipenderà dalle esigenze dell'asset e dell'operazione:
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