I team di utility si trovano ad affrontare infrastrutture invecchiate, cambiamenti nei programmi di manutenzione e una rigorosa conformità normativa. Le soluzioni di gestione degli asset delle utility aiutano i team a prendere decisioni più strategiche che hanno un impatto diretto sui budget operativi, sulla pianificazione del capitale e sulla manutenzione.

Separatamente, i tempi di inattività non pianificati hanno conseguenze dirette sul fatturato e sulla reputazione per un'azienda. Lo stato di salute degli asset delle utility è fondamentale per identificare attrezzature ad alto rischio e obsolete prima che si guastino. Le strategie di manutenzione predittiva e di manutenzione preventiva stanno guidando la moderna gestione degli asset delle utility.

L'approccio si basa su dati storici e dati in tempo reale per mantenere l'infrastruttura fisica e condurre previsioni infrastrutturali a lungo termine. Spostando le riparazioni di manutenzione reattive verso strategie predittive, i fornitori sfruttano al massimo il loro inventario di asset e massimizzano la durata degli asset.

I fornitori di utility si trovano ad affrontare rigorosi standard normativi nei settori dell'ambiente, della sicurezza e delle operazioni. I software e gli strumenti di gestione degli asset delle utility possono ricordare automaticamente ai fornitori le normative e gli standard, aiutandoli a evitare multe o violazioni.