Gestione degli asset

Cos'è la gestione degli asset nelle utility?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 22 giugno 2026

Definizione di gestione degli asset di utility

La gestione degli asset delle utility (UAM) è la supervisione sistematica e la gestione del ciclo di vita degli asset fisici utilizzati dalle aziende di servizi, come reti elettriche, linee di trasmissione, servizi idrici e sottostazioni elettriche.

Lo scopo di questo processo è massimizzare l'affidabilità fisica, prolungare la durata delle attrezzature e contribuire a garantire un'operazione sicura delle attrezzature. A livello globale, si prevede che il mercato della gestione degli asset delle utility raggiungerà i 7,29 miliardi di USD entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,52%, secondo Fortune Business Insights.

Il settore, che vale miliardi di dollari, si sta modernizzando grazie a soluzioni software enterprise asset management software integrate con AI, analytics predittiva e Internet of Things (IoT). La gestione degli asset delle utility offre risultati aziendali solidi promuovendo l'efficienza operativa e facilitando le decisioni basate sui dati.

Uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value rileva che i dirigenti delle utility stanno già notando questo cambiamento. Il sondaggio ha rilevato che il 94% dei dirigenti delle utility si aspetta che l'AI "contribuisca in modo significativo alla crescita dei ricavi entro i prossimi 3 anni". Inoltre, l'88% afferma che la tecnologia offrirà un vantaggio competitivo misurabile.

Da una prospettiva più ampia, il più ampio processo di gestione a livello macro al di sopra dell'UAM è la gestione delle identità e degli accessi (IAM). Questa pratica supervisiona tutte le strutture pubbliche, strade e ponti, mentre la gestione degli asset utility si concentra su energia, acqua e altri servizi essenziali per i consumatori. La gestione degli asset energetici (EAM) è strettamente correlata ma diversa per ambito, con un focus olistico sugli asset di generazione di energia e sulle risorse energetiche distribuite, come i parchi eolici e le centrali elettriche.

Il settore delle utility energetiche, in particolare, continua a concentrarsi su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), sulla resilienza della rete e sulla sostenibilità del carbonio nei prossimi 25 anni. Questa transizione richiede un approccio più olistico alla gestione degli asset di griglia e la creazione di un unico pannello di controllo per tutte le operazioni.

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Perché la gestione degli asset di utility è importante

I team di utility si trovano ad affrontare infrastrutture invecchiate, cambiamenti nei programmi di manutenzione e una rigorosa conformità normativa. Le soluzioni di gestione degli asset delle utility aiutano i team a prendere decisioni più strategiche che hanno un impatto diretto sui budget operativi, sulla pianificazione del capitale e sulla manutenzione.

Separatamente, i tempi di inattività non pianificati hanno conseguenze dirette sul fatturato e sulla reputazione per un'azienda. Lo stato di salute degli asset delle utility è fondamentale per identificare attrezzature ad alto rischio e obsolete prima che si guastino. Le strategie di manutenzione predittiva e di manutenzione preventiva stanno guidando la moderna gestione degli asset delle utility.

L'approccio si basa su dati storici e dati in tempo reale per mantenere l'infrastruttura fisica e condurre previsioni infrastrutturali a lungo termine. Spostando le riparazioni di manutenzione reattive verso strategie predittive, i fornitori sfruttano al massimo il loro inventario di asset e massimizzano la durata degli asset.

I fornitori di utility si trovano ad affrontare rigorosi standard normativi nei settori dell'ambiente, della sicurezza e delle operazioni. I software e gli strumenti di gestione degli asset delle utility possono ricordare automaticamente ai fornitori le normative e gli standard, aiutandoli a evitare multe o violazioni.

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Componenti fondamentali della gestione degli asset di utility

Diversi componenti chiave costituiscono la gestione degli asset delle utility:

  • Inventario e valutazione delle condizioni degli asset: questi componenti costituiscono il fondamento della gestione degli asset delle utility. L'inventario degli asset cataloga tutti gli asset fisici posseduti dalla compagnia di utility, incluse la loro posizione e i dettagli specifici. La valutazione delle condizioni valuta lo stato fisico attuale e stima quanta vita utile rimane prima del guasto.
  • Gestione del ciclo di vita degli asset: nella gestione degli asset delle utility, la gestione del ciclo di vita degli asset disciplina le infrastrutture fisiche dal procurement fino allo smaltimento. L'obiettivo durante tutto il processo è ridurre i costi e minimizzare i tempi di inattività utilizzando dati e analisi in tempo reale per informare una fase sulla successiva.
  • Valutazione del rischio e della criticità: le valutazioni del rischio e della criticità valutano e classificano gli asset in base alla probabilità di guasto. I team valutano e classificano gli asset in base alla gravità per quantificare l'esposizione al rischio aziendale. Questi punteggi degli asset guidano le strategie di mitigazione mirata e mostrano dove le utility dovrebbero dispiegare le risorse.
  • Monitoraggio delle prestazioni e pianificazione della manutenzione: il monitoraggio delle prestazioni nella gestione degli asset delle utility prevede il tracciamento in tempo reale degli asset tramite sensori Internet of Things (IoT), gemelli digitali e sistemi informativi geografici (GIS). I dati provenienti da questi sistemi di monitoraggio delle prestazioni informano direttamente gli sforzi e le piattaforme di pianificazione della manutenzione come asset performance management (APM) e sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS).
  • Conformità normativa e reportistica: la conformità normativa nella gestione degli asset Utility richiede una supervisione continua degli asset delle utility per garantire la conformità ai requisiti federali, statali e locali. Le soluzioni di gestione degli asset delle utility possono creare un framework per garantire uniformità tra i reparti e automatizzare la tenuta dei registri per una documentazione pulita e coerente.

Tipi di utility che richiedono la gestione degli asset

Le infrastrutture di utility comprendono una vasta gamma di asset e richiedono approcci differenti per la loro manutenzione.

Acqua

Le infrastrutture idriche e fognarie, come gli impianti di trattamento, le condotte di distribuzione e i serbatoi, richiedono un attento monitoraggio. La gestione degli asset può garantire che le strutture di trattamento delle acque rispettino le normative di sicurezza e rilevare le perdite in tempo reale.

I sistemi di gestione degli asset sono particolarmente importanti per le funzioni di trattamento delle acque e delle acque reflue perché operano in modo continuo, lasciando poco margine di errore. L'approccio per le utility idriche è una strategia di manutenzione proattiva guidata da dati storici e monitoraggio in tempo reale.
Elettrico

Strutture di generazione di energia, sottostazioni, torri di trasmissione e sistemi di controllo delle smart grid sono esempi dei tipi di utility che devono essere gestite. Le aziende elettriche forniscono energia a case, imprese e operazioni industriali, risultando quindi critiche.

Le soluzioni di gestione degli asset aiutano a gestire infrastrutture di rete complesse attraverso infrastrutture avanzate di misurazione e a prevedere accuratamente la domanda di elettricità, favorendo un'allocazione più strategica delle risorse e una gestione del rischio.
Gas

Le reti del gas si riferiscono alla fornitura di gas naturale a spazi residenziali, commerciali e industriali. Le utility del gas rappresentano una grande parte del settore energetico, concentrandosi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e sulla conformità normativa.

Il gas è una utility complicata perché i gasdotti sono critici per la vita quotidiana. I processi di gestione degli asset possono garantire che la domanda e l'offerta di gas siano bilanciate attraverso un sistema completo di distribuzione e gestione.
Gestione dei rifiuti

Il settore della gestione dei rifiuti è altamente visibile ed essenziale. La maggior parte delle persone ha familiarità con il "giorno della raccolta dei rifiuti" o dispone di un qualche sistema per smaltire gli scarti domestici.

Il settore della gestione dei rifiuti è fondamentale per la protezione ambientale, la salute pubblica e la gestione urbana nelle grandi città. Questo settore comprende la raccolta, la trasmissione e la distribuzione, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Gli enti regolatori stanno inasprendo gli standard ambientali e la gestione delle discariche sta diventando più complessa, richiedendo un solido approccio di manutenzione preventiva.
Energie rinnovabili

Le utility di energia rinnovabile si riferiscono alle installazioni di energia fisica, come turbine eoliche o pannelli solari, integrate in una fonte di energia esistente. Queste utility di energia rinnovabile ottengono energia da fonti naturali come solare, eolico e idroelettrico.

Gli asset fisici rinnovabili richiedono strategie di manutenzione specifiche che tengano conto di luoghi remoti e di esposizione agli elementi. Questo settore si basa sull'ottimizzazione delle prestazioni degli asset, sulla pianificazione delle capacità e sulla previsione della produzione energetica.

Principali sfide nella gestione degli asset di utility

Le utility sono fondamentali per la vita di tutti i giorni. La maggior parte delle persone nota immediatamente quando l'energia si interrompe. La maggior parte delle persone nota subito quando l'energia si interrompe e riconosce il rumore che fa una stufa a gas quando non si accende. L'infrastruttura delle utility è fondamentale per garantire non solo che le luci rimangano accese, ma anche che la spazzatura venga raccolta e che le famiglie abbiano acqua potabile sicura.

Una ricerca dell'Oak Ridge National Laboratory ha rilevato che gravi interruzioni di corrente sono costate ai clienti elettrici statunitensi 121 miliardi di dollari solo nel 2024. Si tratta di un forte aumento rispetto agli anni precedenti riportati nella ricerca.

Separatamente, il report True Cost of Downtime 2024 di Siemens stima che le 500 maggiori aziende al mondo perdano quasi 1,4 trilioni di dollari all'anno a causa di tempo di inattività. Questo costo annuo dei tempi di inattività equivale all'11% del loro fatturato.

La criticità delle utility presenta anche alcune sfide importanti. Una strategia completa di gestione degli asset delle utility aiuterà a mitigare queste difficoltà:

  • Infrastrutture invecchiate: molti asset di utility sono vecchi o obsoleti e necessitano di una modernizzazione immediata. Le infrastrutture obsolete possono causare guasti e interruzioni importanti, con conseguenti perdite di tempo e denaro per le operazioni. Le soluzioni di gestione degli asset Utility possono aiutare a spostare le strategie di manutenzione da reattive a predittive, consentendo il rilevamento dei guasti prima che si verifichino.
  • Budget limitati: i vincoli di bilancio costringono le organizzazioni a dare priorità a esigenze contrastanti, come la riparazione di infrastrutture obsolete, i costi di manutenzione e la conformità normativa. Le riparazioni di emergenza sono estremamente costose e possono dirottare fondi limitati che l'operazione potrebbe utilizzare altrove. La gestione degli asset delle utility può massimizzare questi fondi concentrandosi su un approccio di manutenzione basato sui dati.
  • Conformità normativa complessa: a seconda dell'asset di utility, le organizzazioni devono gestire molteplici framework con obblighi diversi. Questa sfida può creare notevoli attriti e ritardi nella presentazione obbligatoria dei rapporti, mettendo a rischio l'organizzazione. Le soluzioni di gestione degli asset di utility possono contribuire a creare un sistema dati centralizzato con analytics integrate e trigger di conformità automatizzati.
  • Sistemi di dati frammentati: i dati critici provenienti da sistemi GIS, SCADA e di gestione delle interruzioni spesso risiedono in silos, impedendo una visione unificata delle operazioni. Gli asset manager devono riunire manualmente i dati, portando a un processo decisionale inefficace. La gestione degli asset di utility può offrire una piattaforma dati unificata per consolidare i dati in un'unica vista o in un workflow agentico.
  • Crescente pressione ambientale: la spinta verso un mondo più sostenibile include mandati rigorosi per ridurre le emissioni di carbonio e gestire gli inquinanti come le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e polifluoroalchiliche (PFAS), note anche come "sostanze chimiche permanenti". La gestione delle utility richiede un sistema organizzato per gestire la manutenzione, altrimenti le aziende potrebbero dover affrontare multe ingenti ed eventualmente costi di contenzioso. Le soluzioni di gestione degli asset di utility offrono piattaforme basate sull'AI per monitorare il ciclo di vita degli asset e utilizzare insight di manutenzione predittiva per gestire gli asset da remoto.

Migliori prassi per la gestione degli asset di utility

Gli asset di utility e l'approccio alla loro gestione dipendono dal tipo, dalla dimensione e dall'ambito. Tuttavia, esistono alcune best practice generali da seguire.

  1. Creare un inventario completo dell'asset: centralizza tutti i dati relativi all'asset in un database. Includi la posizione, l'età, il produttore, le condizioni attuali e eventuali testate di manutenzione. Standardizza le convenzioni di denominazione e crea categorie coerenti tra i team sul campo e amministrativi.
  2. Valutare la criticità e il rischio: dai priorità agli asset critici e classificali in base a quanto sono vitali per le operazioni. Valuta le conseguenze del guasto degli asset e utilizza questi dati per prendere decisioni strategiche. Alloca i budget in base agli asset più critici.
  3. Sviluppare un piano strategico di gestione degli asset: crea un piano di gestione degli asset che dia priorità alle attività e privilegi la manutenzione proattiva rispetto alla manutenzione reattiva. Scegli gli strumenti e le tecnologie giusti che siano in linea con gli obiettivi e le finalità dell'organizzazione.
  4. Implementare il giusto stack tecnologico: sceglie le tecnologie e gli strumenti più appropriati per soddisfare le esigenze degli asset. Una soluzione di gestione degli asset di utility dovrebbe essere in grado di gestire diverse tipologie di asset e un elevato volume di informazioni in entrata contemporaneamente. Considera tecnologie basate sull'AI e strumenti come un sistema CMMS per raccogliere dati sugli asset, gestire i costi del ciclo di vita degli asset e mantenere gli asset per la longevità.
  5. Passaggio dalla manutenzione reattiva a quella predittiva: passa alla manutenzione preventiva e alle strategie di manutenzione predittiva che sostituiscono l'approccio run-to-failure obsoleto. Le piattaforme CMMS automatizzano gli ordini di lavoro e generano attività di ispezione e assistenza prima che si verifichino problemi.
  6. Stabilire KPI e cicli di miglioramento continuo: monitora indicatori chiave di prestazione (KPI) come il tempo medio di riparazione (MTTR), il tempo medio tra i guasti (MTBF) e la disponibilità degli asset. Valuta regolarmente le attività di gestione degli asset per capire come funziona la strategia e se sta ancora soddisfacendo le esigenze dell'organizzazione.

Strumenti e tecnologie a supporto della gestione degli asset di utility

Esistono vari strumenti e tecnologie per supportare la gestione degli asset delle utility. Il tipo dipenderà dalle esigenze dell'asset e dell'operazione:

  • AI e analisi predittiva: AI e machine learning (ML) contrassegnano anomalie nelle attrezzature e prevedono i guasti negli asset nella gestione del servizio sul campo. I software basati sull'AI possono analizzare immagini di droni o satelliti per segnalare anomalie e difetti, come corrosione dei tubi o danni agli isolatori.
  • CMMS e sistemi EAM: i sistemi CMMS e EAM sono opzioni software di manutenzione utilizzate da varie organizzazioni. Questi sistemi consolidano la storia degli asset e i registri di manutenzione in un unico dashboard disponibile tra i team.
  • Gemelli digitali: un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset o di un sistema. Viene utilizzato per creare una replica virtuale di un asset fisico e per aiutare le organizzazioni a comprendere l'impatto di tale asset. Questo approccio può ottimizzare le prestazioni degli asset e aiutare i leader a prendere decisioni migliori.
  • IoT e reti di sensori: i dispositivi IoT e i sensori di monitoraggio delle condizioni possono monitorare in tempo reale lo stato di salute degli asset. I contatori smart sono un esempio di dispositivi digitali avanzati che generano dati in tempo reale e anticipano potenziali problemi prima che si guastino.

Autori

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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