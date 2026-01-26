Cos'è la resilienza della griglia?

Il 2026 è un anno cruciale per la resilienza della rete a causa di diversi fattori convergenti. La domanda in crescita deriva dall'aumento dell'elettrificazione, della costruzione di data center e della crescita economica. Nel frattempo, l'invecchiamento delle infrastrutture e i disastri naturali più frequenti legati al cambiamento climatico ostacolano la capacità della rete di soddisfare la maggiore domanda.

Adattare la rete con aggiornamenti tecnologici avanzati, come iniziative di sostenibilità che utilizzano energie rinnovabili ed energia nucleare, non è privo di sfide. Entrambi sono ad alta intensità di capitale e integrare le energie rinnovabili nelle infrastrutture legacy è logisticamente complesso.

A differenza delle rinnovabili intermittenti, le centrali nucleari possono funzionare in modo continuo e sono meno sensibili alla variabilità meteorologica a breve termine. Tuttavia, l'energia nucleare è oggetto di dibattito in corso riguardo alla sicurezza e ad altre questioni.

Le soluzioni di resilienza a breve termine sono necessarie per affrontare le sfide del 2026, prima che le fonti energetiche a lungo termine possano essere messe in linea.