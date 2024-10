Che cos'è la resilienza climatica?

Gli sforzi per la resilienza climatica comportano varie sfide. Una pianificazione efficace della resilienza richiede l'accesso a informazioni e dati climatici affidabili e aggiornati. Tuttavia, numerose regioni non dispongono dei necessari sistemi di monitoraggio e osservazione e della capacità di analizzare e utilizzare i dati sul clima per il processo decisionale.

Gli sforzi di pianificazione richiedono inoltre investimenti significativi in infrastrutture, tecnologia e altre aree. Ma numerosi Paesi e comunità, in particolare nelle regioni in via di sviluppo, non dispongono delle risorse finanziarie per attuare misure di resilienza. Di conseguenza, queste attività devono affrontare problemi relativi all'equa distribuzione dei benefici volti a rafforzare la resilienza, in particolare per le comunità a basso reddito che spesso sopportano il peso maggiore degli impatti del cambiamento climatico.

Oltre ai dati e alle risorse finanziarie, la resilienza climatica deve affrontare una sfida più ampia. La conversazione sulla resilienza si concentra spesso sull'adattamento al cambiamento climatico, ma c'è un crescente riconoscimento della necessità di un cambiamento trasformativo più ampio. Questa trasformazione comporta il ripensamento dei sistemi e delle strutture attuali per affrontare le cause profonde della vulnerabilità climatica, piuttosto che limitarsi ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico.