Le attività umane hanno accelerato i cambiamenti del clima terrestre nel 20° secolo e determineranno in gran parte il clima futuro. Una riduzione significativa delle emissioni di gas serra potrebbe contribuire a mitigare la crisi climatica. In uno scenario di emissioni più elevate, tuttavia, il 21° secolo vedrebbe conseguenze molto più gravi del cambiamento climatico.

I modelli climatici globali hanno fornito ai climatologi una serie di aspettative su ciò che il futuro potrebbe riservare, sia per la Terra in generale che per aree geografiche specifiche. La modellazione climatica consiste nell'utilizzare set di dati e calcoli complessi per rappresentare le interazioni tra i principali componenti del sistema climatico, vale a dire l'atmosfera, la superficie terrestre, gli oceani e il ghiaccio marino.

Una delle più recenti iniziative di modellazione climatica è il risultato di una partnership tra IBM e la NASA. La collaborazione è attualmente focalizzata sulla creazione di un modello di base basato sull'intelligenza artificiale per rendere le applicazioni climatiche e meteorologiche più veloci e accurate. Il modello potrebbe potenzialmente essere utilizzato per identificare le condizioni che aumentano i rischi di incendi boschivi e prevedere uragani e siccità. Un modello precedente costruito attraverso la partnership IBM-NASA è diventato uno strumento per aiutare gli scienziati a mappare le isole di calore urbane negli Emirati Arabi Uniti e monitorare la riforestazione in Kenya.

Secondo il Geophysical Fluid Dynamics Laboratory della National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) degli Stati Uniti, «I modelli climatici riducono l'incertezza degli impatti dei cambiamenti climatici, il che aiuta l'adattamento».1

Esaminiamo ora le previsioni dei modelli per il cambiamento climatico e al modo in cui la società potrebbe adattarsi.