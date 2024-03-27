Trasformare i rischi climatici in opportunità di business

Il cambiamento climatico espone le organizzazioni di diversi settori a rischi operativi e finanziari. Che si tratti di danni alle asset e alle infrastrutture, di impatto operativo, di spostamenti o di ritardi logistici, il rischio climatico minaccia praticamente ogni azienda.

Affrontare questi problemi è difficile e costoso. Quando si verifica un evento meteorologico estremo, un'azienda potrebbe dover modificare improvvisamente la propria infrastruttura e i propri processi, sia nel breve termine che in modo permanente. È probabile che si verifichino spese dirette, oltre a opportunità mancate e affari persi. Per prepararsi al meglio, le organizzazioni devono sviluppare una strategia per affrontare i rischi climatici.

Inoltre, le aziende sono sotto pressione da parte dei loro clienti, dipendenti e azionisti affinché siano più sostenibili. Le persone considerano sempre più la sostenibilità come un elemento cruciale nelle iniziative di responsabilità sociale e aziendale. Le organizzazioni devono ridurre il loro impatto sul pianeta, riducendo il consumo energetico e gli sprechi. Devono inoltre garantire di poter continuare a operare nonostante i rischi climatici. In alcuni settori aziendali, come i servizi finanziari, i beni di consumo in rapida evoluzione e la sanità, le interruzioni dell'attività possono avere un impatto negativo significativo sulla vita quotidiana.

Le normative aiutano azionisti, dipendenti e business partner a comprendere l'impatto che un'azienda ha sull'ambiente:

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha nuove regole che impongono determinate informazioni sui rischi legati al clima e la rendicontazione delle emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2 per alcune aziende.

ha nuove regole che impongono determinate informazioni sui rischi legati al clima e la rendicontazione delle emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2 per alcune aziende. Nell'UE, la Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) è entrata in vigore nel gennaio 2023, rafforzando le norme relative alle informazioni ambientali che le aziende devono divulgare.

I leader devono valutare i tipi di rischi climatici per i quali le loro organizzazioni devono prepararsi e identificare le località maggiormente a rischio a causa dei cambiamenti climatici. Dovrebbero anche valutare quanto grave potrebbe essere l'impatto finanziario di questi rischi climatici sulle loro organizzazioni.

Oltre alle considerazioni operative e finanziarie, esiste un obbligo morale. Le imprese che hanno il potere di contribuire ad affrontare l'emergenza climatica dovrebbero farlo.