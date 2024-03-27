Trasformare i rischi climatici in opportunità di business

Il cambiamento climatico provoca eventi meteorologici estremi in tutto il mondo che mettono in pericolo la vita delle persone e interrompono le attività da cui dipendono. In Africa, ad esempio, le siccità, le inondazioni e i cicloni ricorrenti dovuti al cambiamento climatico potrebbero causare la perdita dei raccolti e l'insicurezza alimentare. Mentre pianificano come mitigare i rischi climatici, come eventi meteorologici estremi, le aziende hanno l'opportunità di apportare innovazione con nuovi modelli di business e di assumere un ruolo di guida mediante l'implementazione di pratiche più sostenibili.
Per dirla semplicemente, il rischio climatico è il potenziale degli effetti del cambiamento climatico di sconvolgere le nostre attuali strutture economiche e sociali.
Gli Stati Uniti hanno assistito a 25 disastri climatici nel 2023 con perdite di oltre 1 miliardo di dollari ciascuno. Tra questi eventi si annoverano inondazioni, forti tempeste e siccità.
Questi tipi di eventi dirompenti potrebbero essere temporanei o causare danni a lungo termine a infrastrutture o edifici. Potrebbero verificarsi interruzioni lungo tutta la rete e le supply chain potrebbero subire interruzioni. Potrebbero sorgere costi di riparazione ingenti, con ripercussioni in particolare sulle compagnie assicurative.
Oltre ai rischi meteorologici estremi, ci possono essere rischi climatici cronici, come l'innalzamento del livello del mare e l'aumento costante delle temperature. Questi rischi possono rendere difficile o impossibile per le organizzazioni operare nelle aree interessate.
Il cambiamento climatico espone le organizzazioni di diversi settori a rischi operativi e finanziari. Che si tratti di danni alle asset e alle infrastrutture, di impatto operativo, di spostamenti o di ritardi logistici, il rischio climatico minaccia praticamente ogni azienda.
Affrontare questi problemi è difficile e costoso. Quando si verifica un evento meteorologico estremo, un'azienda potrebbe dover modificare improvvisamente la propria infrastruttura e i propri processi, sia nel breve termine che in modo permanente. È probabile che si verifichino spese dirette, oltre a opportunità mancate e affari persi. Per prepararsi al meglio, le organizzazioni devono sviluppare una strategia per affrontare i rischi climatici.
Inoltre, le aziende sono sotto pressione da parte dei loro clienti, dipendenti e azionisti affinché siano più sostenibili. Le persone considerano sempre più la sostenibilità come un elemento cruciale nelle iniziative di responsabilità sociale e aziendale. Le organizzazioni devono ridurre il loro impatto sul pianeta, riducendo il consumo energetico e gli sprechi. Devono inoltre garantire di poter continuare a operare nonostante i rischi climatici. In alcuni settori aziendali, come i servizi finanziari, i beni di consumo in rapida evoluzione e la sanità, le interruzioni dell'attività possono avere un impatto negativo significativo sulla vita quotidiana.
Le normative aiutano azionisti, dipendenti e business partner a comprendere l'impatto che un'azienda ha sull'ambiente:
I leader devono valutare i tipi di rischi climatici per i quali le loro organizzazioni devono prepararsi e identificare le località maggiormente a rischio a causa dei cambiamenti climatici. Dovrebbero anche valutare quanto grave potrebbe essere l'impatto finanziario di questi rischi climatici sulle loro organizzazioni.
Oltre alle considerazioni operative e finanziarie, esiste un obbligo morale. Le imprese che hanno il potere di contribuire ad affrontare l'emergenza climatica dovrebbero farlo.
Man mano che le organizzazioni passano a un'economia a basse emissioni di carbonio, potrebbero essere in grado di risparmiare sui costi riducendo l'uso di energia, materiali e acqua. I nuovi prodotti e servizi a basse emissioni potrebbero anche aiutare un'azienda a competere, ottenendo più vendite da parte di acquirenti attenti all'ambiente. Rafforzando la propria resilienza ai rischi climatici (ad esempio, introducendo ridondanze nelle supply chain), le organizzazioni possono essere più resilienti anche ad altri rischi.
L'intelligenza artificiale (AI) può svolgere un ruolo importante in molte soluzioni per affrontare il rischio climatico. In India, ad esempio, gli stati di Uttar Pradesh e Bihar si trovano in una regione di estati e inverni estremi. I loro governi statali devono ordinare in anticipo l'elettricità per i loro cittadini e, in passato, prevedevano la domanda manualmente, utilizzando dei fogli di calcolo. La previsione del consumo energetico è strettamente legata ai modelli meteorologici. Pertanto, gli stati hanno collaborato con Mercados EMI, una società di consulenza specializzata nel settore energetico, per costruire un sistema di forecasting basato sull'AI che utilizza dati sui modelli meteorologici e sulla domanda elettrica.
Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell'agricoltura del Texas ha identificato il cambiamento climatico come una potenziale minaccia per l'approvvigionamento alimentare dello Stato. Nel 2022 lo Stato ha vissuto uno degli anni più secchi mai registrati. I piccoli agricoltori non sapevano quanta acqua usare per specifiche colture. IBM e Texas A&M AgriLife hanno sviluppato uno strumento che utilizza sensori del suolo a basso costo e forecast data di IBM® Environmental Intelligence insieme a informazioni specifiche per colture. La soluzione aiuta gli agricoltori a evitare l'irrigazione eccessiva e insufficiente.
In Costa Rica, Ecuador, Colombia, Cile e Argentina, oltre 1.300 agricoltori stanno sperimentando un'app mobile che offre agli agricoltori formazione sull'uso dei dati meteorologici, dei dati agronomici e dei calcoli dell'impronta di carbonio per adattarsi al cambiamento climatico.
Queste storie dimostrano che le organizzazioni possono utilizzare i dati climatici e l'IA per migliorare il processo decisionale e la resilienza ai rischi climatici.
Poiché il cambiamento climatico rappresenta una minaccia significativa per molte aziende e i cambiamenti normativi intensificano la pressione per mitigare tali rischi, è giunto il momento per le organizzazioni di elaborare una strategia di adattamento al rischio climatico. Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina di insight sui rischi climatici.
