Cos'è una transizione energetica?

Sebbene la riduzione delle emissioni e la mitigazione del cambiamento climatico siano i principali motori dell'attuale transizione energetica, il passaggio alle energie rinnovabili offre una serie di altri vantaggi.

Le fonti di energia rinnovabili diversificano i mercati energetici e rafforzano la sicurezza energetica dei paesi in periodi in cui i conflitti geopolitici e le interruzioni della supply chain riducono l’accesso alle fonti di energia da combustibili fossili in tutto il mondo. L'utilizzo di energie rinnovabili e tecnologie di elettrificazione spesso si traduce in una maggiore efficienza energetica e minori esigenze di manutenzione, contribuendo a ridurre i costi energetici e di manutenzione. La ricerca ha inoltre dimostrato che i progetti di energia rinnovabile possono stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro, alleviare la povertà energetica e mettere i paesi in via di sviluppo sulla strada verso un futuro più pulito, facilitando quella che è nota come una giusta transizione.

Tuttavia, gli sforzi per la transizione energetica si scontrano con diverse sfide. Queste includono la natura intermittente della produzione di energia rinnovabile, gli alti costi iniziali per la costruzione e l'installazione di attrezzature e impianti per l'energia rinnovabile e la mancanza di capacità e infrastrutture di rete per sostenere l'elettrificazione.