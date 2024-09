CDP, precedentemente nota come Carbon Disclosure Project, è un'organizzazione no profit internazionale che fornisce un sistema di divulgazione delle informazioni sull'impatto ambientale utilizzabile sia per il settore privato che per quello pubblico. CDP promuove il reporting ambientale annuale e la trasparenza come elementi fondamentali per la costruzione di un'economia sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la creazione di un futuro net zero.